مونديال 2022:تحالف صيني قطري لبناء ملعب الافتتاح والنهائي

– November 29, 2016

الدوحة-(أ ف ب) – فاز تحالف شركة السكك الحديدة الصينية مع شركة حمد بن خالد القطرية للمقاولات، بعقد بناء استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس العالم قطر 2022 لكرة القدم، بحسب ما اعلن المنظمون.

وستبلغ سعة الملعب 80 الف متفرج، ويقع في لوسيل على بعد نحو 20 كلم شمالي العاصمة الدوحة. ويتوقع ان ينتهي العمل في الملعب عام 2020. وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: «يسرنا الإعلان عن منح عقد المقاول الرئيس لاستاد لوسيل لتحالف شركات حمد بن خالد للمقاولات وشركة السكك الحديدية الصينية الدولية المحدودة». واضاف: «في فترة ما بعد البطولة سنعيد تهيئة الاستاد ليستفيد منه القطاع الخاص ويتحول إلى وجهة رئيسية لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر. وسيكون موعد الكشف عن تصميم الاستاد خلال العام المقبل». ويشغل استاد لوسيل مساحة كيلومتر مربع في الجهة الغربية من مدينة لوسيل على طرف الطريق السريع الذي يصل إلى مدينة الخور، بينما يقع الجانب الجنوبي للاستاد مقابل الجادة التجارية لمدينة لوسيل. وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والارث في بيان انه «من المتوقع أن يبلغ تعداد سكان مدينة لوسيل حوالي 200 ألف نسمة عند اكتمالها، وذلك إلى جانب 170 ألف شخص يعملون في مختلف مرافق المدينة بحلول موعد البطولة».

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين المقاولين الرئيسيين لاستادي الريان ومؤسسة قطر، لينضما بذلك إلى كل من استاد خليفة الدولي واستاد البيت في مدينة الخور واستاد الوكرة كمشاريع قيد الإنشاء حاليا.