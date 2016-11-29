– November 29, 2016

مصادر في الشيوعي العراقي لـ (الزمان):

ترجيح إختيار فهمي أميناً عاماً للحزب خلفاً لموسى

بغداد – الزمان

توقعت مصادر سياسية مطلعة ان يتم اختيار القيادي الحالي في الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي امينا عاما للحزب خلفا لامينه العام حميد مجيد موسى، وقالت تلك المصادر لـ (الزمان) ان (فهمي يبدو الأكثر قبولا لدى قواعد الحزب بالنظر لما يتمتع به من كفاءة فكرية وتنظيمية تميز بها خلال الدورة الحالية للحزب). ويعقد الحزب الشيوعي يوم غد مؤتمره العام العاشر في بغداد لمناقشة القضايا السياسية المستجدة وتوجهات الحزب في المرحلة اللاحقة. وهذا هو المؤتمر الثاني للحزب الذي يعقد على ارض عراقية منذ نيسان 2003 ، فيما عقدت مؤتمرات سابقة في خارج البلاد على الاغلب أيام ما كان يعرف بمرحلة النزوح السياسي تحت ضغط الدكتاتورية. كما توقعت المصادر مغادرة عدد من أعضاء اللجنة المركزية التقليديين في وقت يتم تجديد عضوية عدد اخر بينهم القيادي جاسم الحلفي فضلا عن نساء من محافظات كردستان والجنوب،اخترن لعضوية اللجنة التي تقود الحزب لمدة اربع سنوات. وتضم اللجنة المركزية حاليا خمس نساء بينهن رئيسة رابطة المرأة العراقية الواجهة الحزبية التي تأسست في عقد الخمسينات من القرن الماضي. ويخضع الأمين العام الحالي الى فترة نقاهة نتيجة الإصابة بالمرض، فيما لا يستبعد أعضاء بارزون في الحزب حدوث مفاجآت خلال عملية انتخاب قيادة جديدة، فور انتهاء حفل افتتاح المؤتمر الذي يعقد في قاعة سينما سمير اميس.