– November 29, 2016

إختتام بطولة ملاكمة في ديالى

بغداد – الزمان

أعلنت مديرية شباب ورياضة محافظة ديالى، امس الثلاثاء، عن اختتام بطولة رياضية بالملاكمة بمشاركة 20 لاعبا، مبينة أن فعاليت البطولة أقيمت في القاعة المغلقة وأظهرت مواهب شبابية. وقال مدير شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار إن “بطولة قادمون يانينوى بالملاكمة، والتي نظمها الاتحاد الفرعي للعبة في ديالى بالتنسيق مع منتدى شباب الكاطون، اختتمت فعالياتها في القاعة المغلقة للمنتدى بحضور شعبي مميز”. وأضاف عبد لستار أن “البطولة التي شارك بها 20 لاعبا بمختلف الأوزان تمخضت نتائجها عن فوز اللاعب محمد طالب بالمركز الأول بوزن 53 كغم، اللاعب حسين علي بالمركز الأول لوزن 64 كغم فيما فاز اللاعب ستار حسين بالمركز الاول في وزن 70 كغم”. وأشار مدير شباب ورياضة ديالى إلى أن” البطولة أظهرت مواهب شبابية مميزة في لعبة الملاكمة سيكون له لها مستقبل مشرق في البطولات المقبلة”.