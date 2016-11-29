– November 29, 2016

3 أسباب لفشل الأندية العربية في فك الشفرة الآسيوية

الزمالك والعين يفشلان في التتويج بالبطولتين القاريتيّن

{ مدن – وكالات: سادت حالة من الخيبة والإحباط الشديدين لدى الجماهير العربية بعد فشل الزمالك المصري في الظفر بلقب دوري أبطال افريقيا ثم تبعه العين الإماراتي في إهدار فرصة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لصالح تشونبوك الكوري الجنوبي. حازم يوسف-إيلاف: يسود الإحباط الشديد لدى الجماهير العربية بعد إهدار العين الإماراتي فرصة الانقضاض على لقب دوري أبطال آسيا وتركه لصالح تشونبوك الكوري الجنوبي. وكان الفريق الكوري الجنوبي قد فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه العين الإماراتي في لقاء الإياب ليتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه مستفيداً من فوزه الصعب ذهاباً بهدفين مقابل هدف. وكانت الجماهير العربية وخاصة الإماراتية منها تُمني النفس بفوز رفاق صانع الألعاب الموهوب عموري باللقب القاري بعدما كان الفريق قريباً من الفوز في لقاء الذهاب غير أن انتفاضة الكوريين في آخر ربع ساعة من المواجهة جلبت لهم انتصاراً غير مطمئن. وما زاد الآمال على الفريق الإماراتي في مواجهة الإياب هو حاجة كتيبة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش للفوز بهدف نظيف فقط بعد نتيجة الذهاب التي شهدت تسجيل العين هدفاً ثميناً خارج الديار. ودفع العين الثمن باهظاً بسبب إهداره الفرص المحققة في إياب المباراة النهائية كان أبرزها إهدار دوغلاس لركلة جزاء برعونة شديدة قبل نهاية الشوط الأول وكانت ستُحول مجرى اللقاء بدون أدنى شك وذلك عبر منح الإماراتيين التقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف قبل الدخول في أطوار الشوط الثاني بدفعة معنوية هائلة. وفشل العين في التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه بعد خسارته نهائي عام 2005 أمام اتحاد جدة السعودي كما أنه لم يستطع إنهاء عقدة تشونبوك الذي فاز عليه في ثلاث مناسبات سابقة منها مواجهتا ذهاب وإياب ربع نهائي نسخة 2004 بالإضافة إلى ذهاب نهائي النسخة الحالية التي أسدل الستار عليها. ونظير فوزه باللقب القاري، حصل الفريق الكوري الجنوبي على ثلاثة ملايين يورو جائزة الظفر بالبطولة علاوة على نيله شرف تمثيل القارة الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها اليابان في المدة ما بين الـ8 والـ18 من شهر ديسمبر المقبل. كما عادل الفريق الكوري الجنوبي رقميّ الاتحاد السعودي الفائز بدوري أبطال آسيا عاميّ 2004 و2005 وغوانغجو ايفرغراندي الصيني المتوج باللقب القاري عاميّ 2013 و2015 كأكثر الأندية إحرازاً للقب في البطولة بنسختها الجديدة.

الزمالك… ينتكس افريقيا

وكان الزمالك المصري قد سبق العين الإماراتي حين فشل في القبض على كأس دوري أبطال افريقيا بعدما شكل صنداونز الجنوب افريقي عقدة حقيقية للقلعة البيضاء. وكان الفريق الجنوب افريقي قد هزم الزمالك ذهاباً وإياباً في دور المجموعات من المسابقة القارية الشهيرة في طريقهما نحو بلوغ الدور نصف النهائي. وكانت مهمة الزمالك المصري في مواجهة الإياب من المباراة النهائية أكثر صعوبة من العين الإماراتي كونه سقط في بلاد البافانا بافانا بثلاثية نظيفة عقدت كثيراً من مهمة العودة على ملعب الجيش في برج العرب بالاسكندرية. واكتفى البلانكو بالفوز بهدف متأخر في لقاء الإياب ليمنح اللقب القاري على طبق من ذهب لصالح الفريق الجنوب افريقي الذي نال شرف تمثيل القارة السمراء في مونديال الأندية في الشهر المقبل.

أسباب الفشل

وتلقت كرة القدم العربية ضربة جديدة بعدما أدارت بطولة دوري أبطال آسيا ظهرها للفرق العربية للعام الثالث على التوالي بعد خسارة العين الإماراتي اللقب القاري أمام تشونبوك الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين. وتكرر نفس السيناريو الصادم للعرب في نهائي أبطال آسيا البطولة التي فشلت الأندية العربية في فك شفرتها منذ فوز السد القطري بها عام 2011 على حساب تشونبوك الكوري، وعلى مدار الأعوام الثلاثة 2014 و2015 و2016 أدارت البطولة الآسيوية ظهرها للعرب وابتعدت عن أحضانهم. وكانت بداية المحاولات من جانب الأهلي السعودي الذي خسر نهائي دوري الأبطال عام 2012 على يد أولسان الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة. وفي نهائي نسخة 2014، فشل الهلال السعودي في فك شفرة بطولة آسيا وخسر على يد وسترن سيدني الاسترالي في لقاء الذهاب باستراليا بهدف ثم تعادل سلبياً في السعودية ليخسر فريق الموج الأزرق اللقب. وفي نهائي 2015، فشل الأهلي الإماراتي في انتزاع اللقب من أنياب جوانجزو إيفرجراند الصيني بعدما تعادلا دون أهداف في الإمارات وخسر بهدف في الصين. وجاء الدور على العين الإماراتي الذي فرط في تقدمه في كوريا وخسر بهدفين مقابل هدف أمام تشونبوك ليتعادل في الإمارات بهدف لكل منهما. وأصبح واضحاً تفوق فرق شرق قارة آسيا على حساب الفرق العربية في غرب القارة مع فصل منافسات البطولة بين الشرق والغرب وهو الأمر الذي يرجع لعدة أسباب. السبب الأول يتمثل في استعانة فرق شرق القارة بمدربين من العيار الثقيل وخاصة فرق الدوري الصيني مثل سكولاري وإريكسون وماجاث وهو الأمر الذي أدى لتطور رهيب في مستوى فرق شرق القارة الصفراء. ورغم أن الفرق العربية لديها عناصر واعدة ولكن المدربين لا يملكون الخبرات الكافية للفوز باللقب الآسيوي سواء على مستوى بناء الفريق تكتيكياً بالشكل المناسب لتحمل المواقف الصعبة وخاصة العوامل البدنية. السبب الثاني يتلخص في وجود لاعب أجنبي سوبر يساهم في ترجيح كفة فرق شرق آسيا وهو ما ظهر في نسخة 2016 بوجود البرازيلي الهداف ليوناردو مع تشونبوك ليمثل دور البطولة ويخطف الأضواء بعدما سجل 10 أهداف ونفس الأمر حدث في الأعوام الماضية سواء مع جوانجزو الصيني ووسترن سيدني الأسترالي. السبب الثالث يرجع إلى العوامل البدنية التي تلعب دورها أيضاً في تفوق فرق شرق آسيا فالفرق الكورية والصينية تفوقت بفضل سرعات لاعبيها والتزامهم البدني والتكتيكي داخل المستطيل الأخضر بعكس اللاعب العربي الذي يعاني بدنياً بشكل واضح وهو ما ظهر في أكثر من لقاء بجانب الاعتماد على موهبته دون تطوير العامل البدني.