– November 29, 2016

ميلان يضحّي بمهاجمه بسبب تأخر بيع النادي

{ روما – وكالات: يتجه نادي إيه سي ميلان للاستغناء عن خدمات كارلوس باكا، مهاجم الفريق، خلال مدة الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني المقبل، لحل أزمة تأخر عملية بيع النادي لمجموعة سينو الصينية. وأوضحت صحيفة ليجو الإيطالية، اول امس، الإثنين، أن ميلان سيبيع باكا لتوفير السيولة المالية المطلوبة خلال المدة المقبلة، ولحين حسم عملية البيع. وأكدت الصحيفة أن بيع باكا، المطلوب من جانب عديد من الأندية في إسبانيا وفرنسا وإنكلترا، سيكون الحل الأقرب لدعم النادي، وتسديد باقي النفقات المطلوبة في ظل عدم وصول كافة الأموال الصينية حتى الآن. كان من المفترض أن تنهي المجموعة الصينية كافة الإجراءات مع منتصف ديسمبر/ كانون الثاني بحد أقصى، لكن مسؤولي النادي صرحوا قبل أيام بأن الصفقة قد تتأجل لنحو شهر ونصف الشهر. ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، وذلك بعد مرور 14 جولة.