– November 29, 2016

سيرة مختصرة

– سعد محمد رحيم.

-الولادة: العراق ـ ديالى 1957

-بكالوريوس اقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد ـ الجامعة المستنصرية 1980.

-عمل في حقلي التدريس والصحافة. ونشر أعماله الصحافية في بعض الصحف والدوريات العراقية والعربية.

-نشر نتاجاته الأدبية والفكرية في الصحف والدوريات العراقية والعربية منها ( الأقلام، الموقف الثقافي، الصدى، المسار، الرافد، أفكار، دبي الثقافية، الحياة، المدى، السفير ).

-بدأ اهتمامه بالأدب منذ المرحلة المتوسطة، ونشر أول نص في جريدة المزمار الخاصة بالأولاد وهو في الثالث المتوسط.. ثم نشر في بعض الصحف والمجلات المحلية منها الإذاعة والتلفزيون.. أما أول نص قصصي فنشره في العام 1980 في ملحق جريدة الثورة ( الثقافي ) بعنوان الدفء.. وفي العام 1983 نشر أول قصة فيها شروط القصة الناضجة بعنوان ( غبار وأصوات ) في مجلة الطليعة الأدبية.

-من كتبه المنشورة؛

ـ الصعود إلى برج الجوزاء.. قصص 1989. بغداد.

ـ ظل التوت الأحمر.. قصص 1993. بغداد.

ـ هي والبحر.. قصص 2000. بغداد.

ـ غسق الكراكي.. رواية 2000. بغداد.

ـ المحطات القصية.. قصص 2004. بغداد.

ـ تحريض.. قصص 2004. دمشق.

ـ زهر اللوز.. قصص/ 2009 بغداد.

ـ عولمة الإعلام وثقافة الاستهلاك.. دراسة ـ بغداد/ 2011

ـ ترنيمة امرأة، شفق البحر.. رواية.. عمّان 2012.

ـ استعادة ماركس.. دراسة.. دمشق 2012.

ـ أنطقة المحرم؛ المثقف وشبكة علاقات السلطة.. دراسة.. دمشق 2013.

ـ سحر السرد: دراسات في الفنون السردية.. دمشق 2014.

ـ صراع الدولة والجماعات في العراق.. دراسة.. بغداد 2015.

ـ روافد النهضة والتنوير: مرويات فكرية.. بغداد 2015.

ـ المثقف الذي يدس أنفه.. دراسة.. بغداد 2016.

ـ مقتل بائع الكتب.. رواية.. بغداد 2016.

-حصل على جوائز عديدة منها:

ـ الجائزة الثالثة في مسابقة المجموعات القصصية .. وزارة الثقافة ـ بغداد 1993.

ـ جائزة الإبداع الروائي في العراق لسنة 2000 عن روايته (غسق الكراكي).

ـ جائزة أفضل تحقيق صحافي في العراق 2005.

ـ جائزة الإبداع في مجال القصة القصــــــيرة/ العراق 2010 عن مجـــموعة (زهر اللوز).

ـ جائزة كتارا للرواية العربية، فئة الروايات غير المنشورة 2016.

-له العديد من الروايات والكتب الفكرية والأدبية المعدة للطبع.

-عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العـــــــــــــراق منذ عام1987 .