– November 29, 2016

الأردن في عيون صحفي عراقي 2-4

قلعة الجبل تحاكي تاريخ الحكم القديم وأهل الكهف رمز إحياء الموتى والنبي شعيب له أتباعه الدروز

حمدي العطار

لتضاريس الطبيعية دور مهم في الحياة السياسية والحضارية والثقافية للشعوب ، وتعد تاريخيا القلاع والجبال من أفضل الاماكن مناعة للقهر او الانهزام وحينما تجتمع في نفس المكان القلعة والجبل فهي تكون نموذجا مغريا للحاكم الذي يحاول ان يفرض سيطرته ونفوذه بالبلد الذي يقع تحت سيطرته .

(جبل القلعة) في عمان وفر على مدى التاريخ لجميع المحتلين لمدينة عمان تلك الخاصية حيث له مزايا استراتيجية أرتفاعه 800 م ، هو احد اهم التلال السبعة في عمان (جبل القلعة،جبل عمان،جبل الأشرفية،جبل اللوبيدا،جبل الحسين،جبل النصر ، جبل الجوفه) وفي جبل القلعة حينما صعدنا اليه تمكنا من رؤية كل مدينة عمان ،وتبرز لنا القدرة التخطيطة الرائعة للعاصمة عمان وهي التي حصلت على جائزة عالمية في تخطيط المدن وجائزة المدينة عن قارة آسيا سنة 2007 ،وتحكي أثار القلعة كيف اتخذ العمونيون ذلك المكان المرتفع مقرا لحكمهم في مدينة عمان التي كان يطلق عليها (ربة عمون) ومن بعدهم اتخذها كل من اليونان والرومان والبيزنطيين عاصمة لهم تحت اسم (فيلادلفيا) حتى الفتح الاسلامي في القرن السابع الميلادي حيث بنى على قمة الجبل القصر الاموي واصبحت اسمها (عمان)،تنتشر في القلعة (الجدران والأسوار والأبار وتمائيل لملوك العمونيون ،كما هناك أثار أعمدة رومانية ومعبد هرقل،وأثار الدولة الاموية المتمثلة بالقصر الاموي،ويوجد متحف للاثار الاردنية ،وتعد قلعة الجبل من اهم المناطق السياحية في عمان لأرتفاعها الذي يشرف على العاصمة ومكانتها التاريخية وموقعها في وسط البلد وهناك مشروع لربط القلعة بالمدرج الروماني،وتقام في قلعة الجبل الحفلات الموسيقية وسط أجواء من جمال الطبيعية على تلك الانغام.

أهل الكهف رمز لأحياء الموتى

يبدو لي أننا لم نأخذ من قصة أهل الكهف الا (طول مدة النوم) حتى أصبحنا نتبادل مثل هذه العبارات التي طابعها اللوم او التأنيب ، فنقول للنائم الكسول (نايم مثل اهل الكهف) ونتوجه بالكلام الى المستيقظين عندما يحدث امر يستوجب منهم اتخاذ موقف مشرف ومؤثر ولا يفعلون نقول لهم ما بكم نائمون مثل (اهل الكهف )لا تفعلون شيئا سوى النوم. خطرت في بالي هذه التساؤلات ونحن نتوجه الى (جبل الرقيم) في منطقة سحاب 13 كم جنوب شرق عمان لزيارة موقع اهل الكهف ،وقصة اهل الكهف قد ذكرت في الديانات المسيحية (seven sleepers ) – النوام السبعة- كما ذكرت في القرآن الكريم ، وبرغم من ادعاء اكثر من 33 دولة بوجود اهل الكهف في جبالهم الا ان الاردن يملك أدلة قوية على وجود اهل الكهف في هذا الجبل فهناك الدليل التاريخي من خلال رؤية البعض (عظام اصحاب الكهف) في جبل الرقيم بالاردن امثال (عبادة بن الصامت و حبيب بن مسلمة ) وهناك ايضا الدليل الاثري ،حيث تم العثور على بناء اثري فوق الكهف وهو معبد (كنيسة) التي امر حاكم فيلادليفا ببنائه على الكهف ،ثم تحول الى مسجد في العصر الاسلامي! وكذلك الدليل الجيولوجي ، حيث تربة الكهف ومنطقة الرقيم تساعدان على صيانة الجسم وتتكون من الكاربوهيدرات والكالسيوم والمغنسيوم اضافة الى حفريات النباتات والحيوانات المشبعة بالراديوم .

وبعد التقاط الصور لبوابة الكهف ،والدخول الى داخل الكهف الذي لا تتجاوز مساحته 90 متر مربع وضعت يدي على المكان الذي نام فيه الفتيان السبعة لمدة 309 سنة ،ولاحظت فتحة الكهف والانارة الطبيعية التي جعلت المارة لا ينتبهون لوجود احدا في الكهف فكانت الشمس تشرق عن يمين كهفهم وتغرب من شماله فلا تصيبهم أشعتها في اول ولا آخر النهار. وشاهدت عظام اهل الكهف حتى تعرفنا على جهود دائرة الاثار الاردنية منذ سنة 1963 حيث قامت بحفريات بالمنطقة وقد استدل علماء الاثار والتاريخ بعدة ادلة ترجح بقوة ان يكون هذا الكهف هو الذي جاء ذكره في القرآن الكريم .

الروم الشرقية

ويرجع تاريخ هذه المعجزة (أحياء الموتى) الى 137 بعد الميلاد حيث سيطر الرومان على بلاد الشام ومن ضمنها الاردن – عمان التي كانت تسمى (فيلادليفيا) وكذلك سيطروا على شمال تركيا وسميت هذه المستعمرات الرومانية (الروم الشرقية) كان ذلك في عهد الامبراطور الروماني (أدريانوس) بينما كان حاكم فيلادليفيا يدعى (ديفيانوس) وهو حاكم قاسي وظالم ،وكان له طموحات في اعتلاء الامبراطورية الرومانية ، كان دين الروم الرسمي هو الوثنية وتمجيد الاله الامبراطور، بينما كانت المسيحية مضطهدة ويتعرض من يؤمن بها الى التعذيب والحرق، حتى ان الحاكم قد حرق زوجته لأنها اعتنقت المسيحية، “ماكسيميليانوس” زوج بنت حاكم فيلادليفيا وهو مستشاره ، كان مع بعض الضباط يؤمن بالدين المسيحي سرا، ونتيجة لما يتعرض له المسيحيون من ظلم واضطهاد ساوره مع مجموعة من الضباط الفتيان بعض الشك في قدرة الله على الظالم الكافر،وحينما انكشف امرهم وكادوا ان يتعرضوا الى الحرق والموت هربوا الى جبل الرقيم واعتزلوا في الكهف ،تاركين حياة النعيم والرفاهية ، وكانوا سبع فتيان وحارسهم كلبهم، ناموا في الكهف 309 ولما استيقظوا من سباتهم ، بعثوا احدهم لمعرفة الاخبار وجلب الطعام وهم لا يعرفون كم من الوقت كانوا نائمين، كانت تلك الفترة الطويلة قد تغير فيها كل شيء وجاء حاكم الى فيلادليفيا عادل ومؤمن بالديانة المسيحية يدعى (فيرودوس) وحال ما سمع بقصة (رجال الكهف) حتى توجه بنفسه اليهم والتحق به الكثير من الناس لرؤية معجزة اهل الكهف، وطلبوا منهم ان يأتوا الى المدينة للاحتفال بهم لأنهم رجال الله ! لكن اهل الكهف طلبوا من الحاكم خلوة ليجلسوا مع بعضهم ،ودخلوا الكهف ،لفترة ، وشاهد من كان ينتظرهم – احفاد ماكسيميليانوس- وهو شيخ معمر ومعه حفيدته ، لاحظوا موت الكلب ومن ثم دخلوا الى الكهف ليروا بأن اصحاب الكهف بعد ان عادوا للحياة ليوم واحد ماتوا جميعهم ، لأن الحكمة والمعجزة قد اكتملت ، لرجال الكهف في الايمان بقدرة الله وللبشرية ليضاعفوا ايمانهم ويتركو الشك في بعث من يمـوت.

السلط مدينة الأشجار وزيت الزيتون الاصلي ومرقد النبي شعيب

حينما قررت زيارة مدينة السلط التي تبعد 40 كم جنوب عمان تذكرت زيارتي الى جامعة البلقان في السلط شتاء سنة 2000 حيث كنت افكر بنقل اقامتي من ليبيا الى الاردن وقد اخترت السلط لجمال الطبيعة فيها وهدوئها الذي يوفر الاسترخاء الذهني والتأمل، لم يحدث ما اريد واضطررت الى الرجوع الى ليبيا، الشيء الثاني الذي تذكرته هو وجود مقام للنبي شعيب في قرية تبعد 3كم جنوب مدينة السلط، وكان اسم السلط يثيرني فالبعض ينطقها الصلت وتعني الوادي المشجر او الغابة الكثيفة، وهي فعلا تتصف بهذه الميزة ،وتاريخيا تعرضت الى التدمير عندما احتلها المغول سنة 1266م وكذلك دمرت قلعة السلط من قبل ابراهيم باشا العثماني ، سنة 2008 حازت المدينة على لقب مدينة الثقافة الاردنية،زرنا متحف السلط ولم نجد فيه ما يثير الاهتمام فهو متحف متواضع بمقتنياته ،كذلك لم تكن المدينة القديمة وشارع الحمامات كما كنا نتصورها، ما يثير الاهتمام في السلط هو جمال وادي شعيب ، وكذلك قصة النبي شعيب التاريخية مع قومه في (مدين) وهي القرية التي استقبل بها سيدنا موسى حينما هرب من بطش فرعون وزوجه ابنته (صفورا) ومكث عنده 10 سنوات تعلم سيدنا موسى من النبي شعيب اصول الادارة والتنظيم وكان النبي شعيب مع سيدنا موسى حينما نزلت عليه الوصايا العشر،وتذكر المصادر أن النبي شعيب جدته هي بنت النبي لوط،وتميز النبي شعيب بفصاحته وحلاوة عباراته وبلاغته فكان يطلق عليه (الواعظ البليغ) بين الانبياء ،آمن بابراهيم ودخل معه الى الشام ،قومه من (مدين) كانوا يمتهنون الزراعة والتجارة ،وكانت معاملاتهم سيئة مع الناس ومخادعين وكانوا يعبدون الاشجار و النباتات ،لم تكن قضية النبي شعيب التوحيد والالوهية فقط بل كان همه تعديل وتقويم اسلوب حياة الناس ،لكن علية القوم لم يسمعوا نصيحة النبي شعيب فكان اتباعه من الفقراء والمساكين ،وتحدوه ان ينزل الله بهم العذاب كما يدعي، خرج النبي شعيب مع اتباعه من قرية (مدين) وارسل لهم الله غمامة كبيرة اظلتهم تصورها مطرا ثم فوجئوا بالغضب ـوادركتهم صيحة جبارة من السماء جعلت كل واحد فيهم يجثم على وجهه.

دخلنا الى وادي شعيب بطبيعته الخلابة التي تكثر فيها اشجار الليمون والزيتون وهي الطريق الذي يربط عمان بالقدس،ومن اعلى الجسر لاحظنا فيها سبيل متوسط الحجم في وادي شعيب يصب في نهر الاردن عدد منابعه 666 عين،كما مررنا على جسر يسمونه (جسر العراقيين) حيث تم بناؤه من قبل الجيش العراقية الذي كان في الاردن ،واطلعنا على كيفية عصر وتحضير زيت الزيتون بمعصرة تحمل اسم وادي شعيب واشترينا 10 كيلو زيت الزيتون كان سعر الكيلو 7 دولار،كما زرنا الجندي المجهول في منطقة الكرامة والتقطنا الصور في تلك الساحة التي تنتشر فيها صور شهداء الكرامة بمعركة تاريخية بين الجيش الاردني والقوات الاسرائيلية سنة 1968 ،ثم عدنا لزيارة مقام ضريح النبي شعيب، ما لفت نظري هو تقديس الطائفة الدرزية للنبي شعيب – يوجد اتباع الطائفة الدرزية 20 الف درزي في الاردن- النبي شعيب له مكانة مرموقة لدى الدروز ،ومنذ سنة 1884 يحتفل الدروز في 25 نيسان من كل سنة بهذا التاريخ الذين يعدونه عيد النبي شعيب (يوم اكتشاف قبر النبي شعيب ) ويقومون بزيارته واحياء الاحتفالات بهذا اليوم ،ويقول كما جنبلاط العرفان في كل دين وفلسفة منذ فجر التاريخ وفلاسفة الاسلام واخوان الصفا والباطنية ،هذه العرفانية هي اصل عقيدة التوحيد وهؤلاء العرفانيون هم اسلاف عقيدة التوحيد التي ينتمي اليها الدروز وسيدنا شعيب هو ابرز هؤلاء العرفانيين واتباعه هم العرفانيون في كل عصر وزمان! وجميع الدروز يكنون الاحترام للنبي شعيب المتدين يزوره للدعاء والصلوات ،غير المتدين يزوه لقدسيته وايمانه بأنه يرعاهم ويحميهم والمثقفون الدروز يعتبرونه رمزا لكيانهم ووجودهم للانتماء للطائفة الدرزية،وحسب معلوماتي بأن الدروز يبدأ التدين عندهم عند سن الاربعين (قد يكون هذا لأن النبي محمد قد اوحى له في سن الاربعين) قبل هذا العمر لا يتحاسب عليه، بعد الاربعين اذا اصبح متدينا عليه ان يرتدي الزي الشعبي للطائفة الدرزية ويطلق عليه (العاقل) ! واذا لم يرتدي هذا الزي سواء اكان رجلا ام امرأة فهو ليس متدينا (غير عاقل) ولا ضير عليه فالتدين عندهم (حرية شخصية) فكل درزي تجاوز الاربعين ولا يرتدي الزي الشعبي يعتبر غير متــدين!!

يتبع