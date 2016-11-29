– November 29, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي – 26

مسلمون أدلاء يقودون الجيش اليهودي نحو مواقع القوات العراقية

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

فيصل العبوشي

هذا هو مثل واحد من الامثال الكثيرة التي كنا نخشاها في تلك البقعة المقدسة الطاهرة، وفعلاً عزيزي القارىء كانت قوتنا في منطقة مدينة جنين تنحصر كما يلي:

1- الفوج الآلي ناقصاً سرية واحدة، كانت لديه والحالة هذه سريتان:

أ. سرية واحدة تحتل الرقم (152) على الهضبات الواقعة شمال مدينة جنين بميلين ونصف الميل وعلى الطريق العام جنين – عضولة.

ب. السرية الثانية تحتل مواضع الى القرب من جنين باستقامة للبحوث

2- بطرية مدفعية جبلية 7/3 – كانت مجموع هذه القوة التي ستقاتل فعلاً من الفوج الآلي لا يتجاوز عددها (250 جندياً فقط) اذن ادعاء (فيصل العبوشي) كجاسوس صحيح 100بالمئة وعليّ ان أفهم القارىء الكريم، من هو هذا (فيصل العبوشي)؟

فهو ابن اخت حلمي العبوشي – رئيس بلدية جنين في ذلك العهد، وفيصل العبوشي، رجل عربي مسلم ومن اهالي فلسطين الاخيار ومن سكنة مدينة جنين نفسها، ونحن ابناء قومه العراقيين من تلك المسافات البعيدة لندافع عن قدسية بلاده وشرقه ونموت من اجلها.

حكم الاعدام

وقد القينا القبض على فيصل العبوشي واودعناه السجن لينتظر مصيره، وكان للجيش اليهودي الذي زحف من عضولة على جنين بارتاله الثلاثة كان له ثلاثة أدلاءهم:

1- انيس

2- يونس كلاهما اخوان مسلمان عربيان من قرية اجلوزة.

3- محمد طاهر من قرية بركين التابعة لمدينة جنين.

كان هؤلاء الثلاثة جواسيس ادلاء لليهود لايصالهم الى جنين وليضربوا القوة العراقية وفي اطرافها.. هؤلاء ايضاً عرب ومسلمون ومن أهالي فلسطين الكرام. فألقينا القبض على هؤلاء الثلاثة وسقناهم مع رابعهم فيصل العبوشي الى المحكمة العراقية العسكرية التي كنا قد شكلناها في نابلس برئاسة (المرحوم) العقيد الركن حبيب وفيق الربيعي، وحكمت المحكمة المشار اليها على اربعتهم بالاعدام شنقاً حتى الموت. فارسلنا الاوراق الحكمية الى الملك عبد الله للمصادقة عليها فأستبدل حكم الأعدام بالسجن المؤبد، وما أدري والله اي جريمة هي أولى بالاعدام من الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الجواسيس الخونة الاربعة؟.. ولا بد انهم وبكل تاكيد بعد ان احتل اليهود فلسطين بكاملها أطلقوا سراحهم وكافأوهم على خدمتهم الصادقة لهم، ولربما انهم يشغلون وظائف هامة في دويلة اسرائيل ولعلهم يُعدّون من وجهاء البلد في الوقت الحاضر، في حين الذي خفض حكمهم من الإعدام الى السجن قد قتل في المسجد الأقصى وقبيل ان يؤدي صلاة الجمعة، وفارق الحياة منذ ذلك اليوم، وجرح معه مرافقه الاقدم اللواء محمد السعدي (ابا وليد) الذي كان يشغل وظيفة مدير شرطة لواء السامرة ومقره مدينة نابلس برتبة مقدم في سنتي 1948-1949، وكان رجلاً قديراً طيباً وملماً بتفاصيل واجبه… وبعد مدة شهر ونصف الشهر من هزيمة اليهود، تسرب شخصان من بين خطوط جيشنا الامامية بقصد التجسس لحساب اليهود، وكانا قد ارسلا من منطقة حيفا ومن دائرة الاستخبارات العسكرية، كان هذان الشخصان درزيين، وكانت عيون جنودنا البواسل يقظة وكانوا لهؤلاء ولأمثالهم بالمرصاد، فالقت القبض عليهما، وقد سقناهما الى المحكمة العراقية العسكرية التي كانت برئاسة العقيد الركن (المرحوم) جميل عبد المجيد، فحكم على احدهما المسمى (كابد نمر حسون) بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك بإتفاق الآراء في حكمه، اما الآخر وهو ابن عم (كايد) الذي لم احتفظ باسمه مع الاسف فقد حكم عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت بأكثرية الآراء … إذ كان احد أعضاء المحكمة العراقية العسكرية الحاكم المدني محمود نديم غير متفق مع هيئة المحكمة العرفية على اعدامه، فقد استبدل حكم الاعدام بحقه فقط الى السجن المؤبد (الهيئة التبليغية) وفي عصر يوم الحكم أرسلت هيئة التبليغ المتكونة من:

1- متصرف منطقة لواء السامرة السيد نعيم طوقان.

2- عضو المحكمة العرفية العسكرية المقدم محمد خورشيد.

3- معاون مدير شرطة نابلس السيد محمد الاسطة.

4- الشيخ احمد (العالم الديني المسلم).

ذهبت هذه الهيئة لتبليغ المحكوم بالاعدام (كايد نمر حسون) بان الحكم سينفذ فيه فجر صباح اليوم الثاني وفي تمام الساعة (04،30) الرابعة والنصف ومن جهة ثانية خابرت الحاكم العسكري العام للمنطقة التي كانت تحت مسؤولية الحكومة الأردنية وجيشها بصفتي الحاكم العسكري العام للواء السامرة للمنطقة التي كان يشغلها الجيش العراقي، طالباً منه ان يرسل فوراً المشنقة المتحركة مع الضابط المختص بالشنق، فارسل الحاكم الاردني المشنقة والضابط المختص الذي كان برتبة رئيس (نقيب) وقد استعد وتهيا لاداء المهمة التي جاء من اجلها، ولنعد الآن الى الهيئة التبليغية التي قامت برئاسة متصرف اللواء لتبليغ المحكوم بالاعدام (كايد نمر حسون) فعندما جاء دور الشيخ احمد لتلقين المحكوم رفض المحكوم الاستماع اليه ثم سالوه هل تريد شيئاً أو تحب أن تاكل شيئاً؟

اجابهم: اريد مواجهة أبن عمي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد فاتوا بابن عمه اليه، وعندما اقترب ابن عمه منه قال له: يا كايد؟.. انت تخاف الموت؟ .. انت رجل ولا تخاف وبدا يشتم ويكفر، وبعد المواجهة عاد الى سجنه وقد جاءني معاون مدير الشرطة الملازم محمد الاسطة وشرح لي ذلك بالتفصيل.

حوار مع محكوم

(فحق عليه العقاب) فقمت حالاً من محلي وذهبت الى زنزانة المحكوم عليه بالاعدام (كايد نمر حسون) فشاهدته وعندما رآني نهض واقفاً على باب زنزانته فسالته:

س1/ هل بلغوك بتنفيذ حكم الاعدام في الساعة الرابعة والنصف من فجر صباح الغد؟

ج/ نعم سيدي بلغوني ذلك ..!

س2/ هل تشتهي ان تاكل شيئاً؟ ج/ لا يا سيدي.

س3/هل لك طلب أو شيء آخر تريد أن تقوله؟

ج/ نعم يا سيدي هللة هللة بزوجتي واولادي الاثنين.

س4/اين هم زوجتك واولادك واين يسكنون الآن؟

ج/ انهم يا سيدي في حيفا.

س5/اذن والحالة هذه ان زوجتك وولديك في المنطقة المشغولة من قبل اسيادك اليهود ومصيرهم مرتبط بهم هؤلاء اليهود الذين جئت للتجسس لهم وها انك ستفقد حياتك وانت شاب لا يتجاوز الخامسة والعشرين في سبيل خدمتهم.

منصب جديد

كيف نقلت الى منصب الحاكم العسكري العام؟

ومــــاهي الأعمال التي أنجزتها؟.. السامرة وعلى الاخص حالة الامن وحالة الموظفين؟

بعد سقوط اللّد ومطارها والرملة من المنطقة التي كان يحميها الجيش الاردني، أو بالاحرى وبعد ان سلم قائد الفرقة الاولى (الزعيم لاش) وانه فعلاً اللئيم (لاش) بكل اعماله، نعم بعد ان سلم هذه المنطقة الحيوية الهامة الى اليهود (بدون قتال) بمجرد ايعاز من سيده وقائده (الفريق كلوب).

تدفق سيل المهاجرين او المطرودين من هذه المنطقة بعد ان استولى عليها اليهود، تدفق سيلهم على المنطقتين العربيتين للحكومتين الاردنية (حكومة وجيشاً) وللعراقية جيشاً..

وكان آنذاك (ابراهيم باشا هاشم) مشرع القوانين الأردنية، والذي شغل منصب رئيس وزراء الحكومة الاردنية اكثر من مرة، منحه الملك عبد الله رتبة فريق وقتي، وولاه منصب الحاكم العسكري العام لفلسطين، وجعل مقره في مدينة نابلس فاستمر هذا الرجل بوظيفته كحاكم عسكري عام يعاونه معاون حقوقي مدني يسمى (عبد الله كردوس) وبعد ان تدفق سيل المهاجرين أو (المطرودين) وصل القسم الكثير منهم مدينة نابلس عن طريق (بئر زيد) فانتهز الفرصة احد منتسبي مفتي فلسطين السيد أمين الحسيني المسمى (فائق العنبتاوي) (عتبته: قرية تقع بين دير شرف وطول كرم) وهو من قرية عنابتة الواقعة بين نابلس وطول كرم من فلسطين ويشتغل تاجراً للاقمشة في نابلس، قاد هذا الرجل مظاهرة ضخمة من أبناء فلسطين وخاصة من الذين طردوا من بلادهم، وهم لا يملكون سوى رحمة ربهم، واندفع بالمتظاهرين نحو مكتب الحاكمية العسكرية العامة .

وذلك عصر يوم 17/7/1948، وفي الساعة (15.22) من عصر ذلك اليوم رنّ جرس تلفوني في خيمتي فرفعت السماعة واذا بالمتكلم هو الفريق (ابراهيم باشا هاشم) وهو يقول:

طاهر بك، هذه جموع المتظاهرين وقد ملأوا الساحة وهم يهتفون بسقوط الملك عبد الله ويشتمون زوجته ويشتمونني: سناتي الى عندك لاتخلص من شرهم، فقلت له (لا) لا تترك كرسيك، ولا تاتي الى معسكري وخيمتي، فانا آت اليك الآن، وبكل سرعة، تركت خيمتي وانا ارتدي سروالاً قصيرا وجواريب طوالا وقميصي الخاكي، وكنت طبعاً واضعاً مسدسي العسكري (الويبلي) الى جانبي وقيطانه في رقبتي كاسياً رأسي بخوذتي متمنطقاً حزامي النسيجي، ركبت سيارتي (الجيب) وتوجهت الى نابلس والى الحاكمية العسكرية العامة بالذات وكانت مساحة الحاكمية الواسعة جداص ممتلئة بالمتظاهرين، فتركت المتظاهرين، وشأنهم وتسلقت سلم الحاكمية التي كانت تقع في الطابق الثاني من العمارة الحكومية (ومن زمن الانتداب الانكليزي).

ودخلت مكتب الحاكم العسكري العام، فكانت تلك الغرفة الواسعة مكتضة بكثير من المتظاهرين أنفسهم بمن فيهم من صحافيين واطباء ومحامين وتجار وغيرهم وعلى راسهم السيد فائق العنبتاوي المار الذكر، وكانت البلبلة ضاربة أطنابها، حتى أن المجتمعين وجهوا طلباً الى الحاكم العسكري العام الفريق ابراهيم الهاشمي يطالبونه بان ينزل الى جموع المتظاهرين المتراصة امام الحاكمية والذين امتلأات الساحات بهم، ويخطب ويطمنهم من ان مصير هذا الجزء من فلسطين لن يكون مصيره، مصير اللد والرملة التي سلمت الى اليهود بين عشية وضحاها، وعلى حين غرة، وبدون سابق انذار . (الا قاتلكم الله ايها الانكليز ولعنكم ايها الذين تسيرون في ركابهم وتخدمون مصالحهم..) فبعد ان طلب المجتمعون من الحاكم العسكري العام وبالحاح شديد ان ينزل ويخطب ويطمئن المتظاهرين، نظر الحاكم الي ولسان حاله يقول: (شنو رايك يا قائد الجيش العراقي)؟….

فقلت له: تفضل وهذه كلمة حق،وانهم لا يطلبون شيئاً أكثر مما يطمنهم على بقاء السامرة عربية دون ان يصيبها ما اصاب البلاد الاخرى من مكروه، وها انا ذا سائر معك الى المحل المقصود، فنهض الحاكم ونزل ونزلنا كلنا معه الى سلم الحاكمية، وكانت جموع المتظاهرين المنكوبين كثيرة وكثيرة جداً، فخطب فيهم من ذلك المحل وبدأ بالكلمات الآتية وبصوت منخفض:

انتم تعلمون انني نابلسي منكم وان شاء الله ما يصيبكم شيء، فقاطعه المتظاهرون بقولهم اسكت لا نريد منك ان تتكلم، ولا نريد الحكم الاردني، ولا نريد ملكه، نريد السلاح، نريد ان نحارب، كفانا ما نسمع من مماطلاتكم، وعندها انبرى السيد فائق العنبتاوي وقال: والآن ايها الاخوة المجتمعون سيتفضل قائد القوات العراقية ويلقي عليكم كلمته التي جئتم لتسمعوها.

فاحرج موقفي، وتقدمت أمام الحاكم العسكري العام وخطبت بالمتظاهرين، الخطبة التي كانت تتناسب والموقف وشكرتهم على شعورهم بطلبهم السلاح للانضمام الى جيشهم الجيش العراقي الباسل لمقاتلة العدو المشترك وطمأنتهم من أن هذا الجزء من الوطن العربي الفلسطيني ما دام في حماية حراب اخوانكم (الجيش العراقي) الذي أثبت للجميع قابليته ومقدرته في معركة جنين الخالدة، وما النصر الا من عند الله، وجئت بآيات كريمة، وبأحاديث نبوية شريفة وبامثلة واردة ووعدتهم بانني ساكتب الى حكومتي لترسل لي السلاح لازودكم به وساشكل منكم افواجا مناضلة تقاتلون عدو الله وعدوكم بها جنباً الى جنب مع اخوانكم منتسبي الجيش العراقي وما دام هنا وفي هذه البقعة الطاهرة (لواء السامرة) المتكون من نابلس – جنين – طول كرم وضواحيها، جندي واحد من الجيش العراقي فلن يتمكن عدونا وعدوكم اليهودي ان يحتل اي جزء كان من هذا المثلث المبارك.