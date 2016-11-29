– November 29, 2016

دبابات خشبية ودمى في سيطرات عنة وراوة توهم السكان

عمليات مباغتة لتحرير الشرقاط وداعش يلجأ إلى الحيلة

بغداد – محمد الصالحي

اطلقت قيادة عمليات صلاح الدين حملة واسعة لاستعادة الساحل الايسر من قضاء الشرقاط حيث تمكنت من تحرير قرى عدة مع بدء انطلاق العمليات ، فيما تستمر القطعات العسكرية بالتقدم نحو الاحياء الشمالية والجنوبية في الموصل.

وقال بيان للقيادة تلقته (الزمان) امس ان (القطعات العسكرية تمكنت من تحرير قريتي شيال العبلي وشيال الأمام شمال الزاب الصغير في الساحل الأيسر للشرقاط المحور الشرقي لنهر دجلة شمالي المحافظة).وأضاف أن (القوات رفعت العلم العراقي فوق مباني القريتين بعد تكبيد العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات).وتابع البيان ان (القطعات العسكرية طهرت قرية كنعوص في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط).وقالت خلية الاعلام الحربي في بيانات تلقتها (الزمان) امس ان (قطعات قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بتحرير قرية كنعوص في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط).واضاف ان (العملية من محورين الاول هو حشد اسود دجلة واللواء 60 بالجيش والثاني حشد جنوب الموصل وحشد بيارق العراق).وتابع ان (قطعات جهاز مكافحة الارهاب سيطرت على حيي المصارف والقاهرة بالكامل ورفعت العلم العراقي فيهما بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات ضمن عمليات قادمون يانينوى).واشارت ان (فرقة الرد السريع حررت قرية اللزاكة جنوب الموصل وتمكنوا من قتل عدد من ارهابيي داعش خلال عملية التقدم).وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الامير يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العمليات متواصلة بتخطيط وتنفيذ وبقيادة عراقية).ملفتا الى ان (دور التحالف الدولي محدد بالاستشارة والدعم الجوي والتدريب والتجهيز فقط).وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية امس ان (قطعات الشرطة الاتحادية شنت عمليات تفتيش للكهوف والمرتفعات جنوب الموصل بحثا عن عناصر داعش الفارين من الشورة وحمام العليل).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (سبعة إرهابيين قتلوا بقصف صاروخي استهدف ثكنة لهم في منطقة الابراهيمية).وأضاف أن (قوات الشرطة تواصل دك مواقع عناصر التنظيم ضمن محورها).وقال مصدر امس ان (قوات جهاز مكافحة الإرهاب عثرت على 120 قذيفة هاون مخبأة داخل أحد المنازل السكنية في منطقة شقق الخضراء شرقي الموصل).مشيرا إلى أن (قوات الجهاز قامت بنقل القذائف إلى مقر العمليات).وتابع ان (القوات المشتركة تتقدم بشكل فعال في كل مناطق شرق الموصل لتحرير ما تبقى من مناطق سيطرة داعش).وقالت الخلية ان (الجهد الهندسي باشر بعمليات تطهير قرى أمفليكة الشمالية وأمفليكة الجنوبية والتركمانية الجنوبية والسلام التي تم تحريرها يوم أمس،من العبوات والمتفجرات التي زرعها داعش في المباني والطرق).وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني الاسدي في تصريح امس ان (القوات قتلت نحو الف ارهابي من داعش منذ انطلاق العمليات).واضاف ان (وتيرة القتال تباطأت إذ تواجه القوات عدوا متحركا يختبئ وسط آلاف المدنيين في المدينة حيث لا تعمل الدبابات والمدفعية وطائرات التحالف وسلاح الجو مقيدة بسبب السكان).وتابع (أجرينا تعديلات على الخطط ويرجع ذلك جزئيا إلى طبيعة العدو المتغيرة ليس متمركزا في مكان واحد وعناصره تنتقل من هنا إلى هناك).

وقال القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي في تصريح امس ان (أكثر من 600 مقاتل من داعش يتواجدون في قضاء تل عبطة للدفاع عنها).

مبينا أن (اغلب هؤلاء المقاتلين جنسياتهم عربية واجنبية).وأضاف أن (فصائل الحشد الشعبي تقف على مشارف تل عبطة والايام المقبلة ستشهد توجه فصائل الحشد نحو القضاء لتحريره بالكامل). وقالت قوات الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات سرايا الجهاد احد فصائل الحشد تمكنت من رصد رتل لداعش في منطقة حلاوة باتجاه تلعفر مكون من 8 عجلات وتم استهداف الرتل بصواريخ جهاد 3 وتدميره بالكامل).

وفي كركوك قال مصدر امس ان (طائرات التحالف قصفت مضافة تابعة للتنظيم بناحية الرشاد ما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من التنظيم).

ولفت الى أن (القصف تم بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية).وفي الانبار قال قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي في تصريح امس ان (داعش صنع أسلحة من الخشب على شكل دبابات ونشرها في مدينتي عنة وراوة وقام بوضع دمى في سيطراته تضع ذقونا اصطناعية).وأضاف أن (التنظيم أراد من ذلك إيهام سكان عنة وراوة بأنه ما يزال يمتلك أسلحة ثقيلة ومعدات وعناصر).وتابع أنه (تم الكشف عن زيفهم وكذبهم من خلال استطلاع لطائرات التحالف الدولي فوق المدينتين).