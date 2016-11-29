– November 29, 2016

خطط أمنية وخدمية واسعة تزامنت مع أداء مراسم الزيارة

الملايين تحيي في النجف ذكرى وفاة النبي الأكرم

محافظات – مراسلو الزمان

أحيا الملايين من المسلمين في محافظة النجف امس الثلاثاء مراسم زيارة ذكرى وفاة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم وسط اجراءات امنية مشددة بالتزامن مع خطط خدمية حكومية وشعبية. واستقبل مرقد الامام علي بن ابي طالب الزائرين المعزين بالمناسبة وقد اتشحت أروقة الصحن الحيدري بالسواد .

واكد قائد شرطة النجف العميد محمد عبد الواحد اللامي تأمين حركة الزائرين.وقالت مديرية شرطة المحافظة في توضيح امس ان (اللامي تفقد القوات الامنية واجراءات دخول الزائرين للمدينة القديمة لزيارة مرقد الامام علي عليه السلام في ذكرى وفاة الرسول)، مبينا ان (اللامي اطلع على عمل الاجهزة الامنية لتأمين مناطق القطوعات والطرق بسبب حشود الزائرين والوافدين من داخل العراق من المحافظات ام من خارج البلد عبر مطار النجف الدولي والمنافذ الحدودية الاخرى).

وتفيد التقديرات بمشاركة نحو اربعة ملايين زائر عراقي وعربي واجنبي بالزيارة ، كما قام الكثير منهم بزيارة الامامين الحسين والعباس في كربلاء. ويأتي تخصص هذه الزيارة الى مكانة الامام علي بوصفه ابن عم النبي .وقدم مضيف الإمام الحسين التابع للعتبة الحسينية وجبات طعام للزائرين .وشارك اكثر من 23 الفاً من رجال الامن من داخل النجف وخارجها في الخطة الامنية الخاصة بالمناسبة التي اعدتها قيادة عمليات الفرات الاوسط بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة ، بحسب رئيس اللجنة الامنية في مجلس النجف خالد الجشعمي ، الذي أشار الى (وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية وكل من هيئة المواكب الحسينية والدوائر الخدمية الاخرى لتسهيل حركة تنقلها داخل مناطق القطع في المدينة القديمة والتي تضم مرقد الامام علي)، مؤكداً (ارتفاع اعداد الزائرين هذا العام عما كانت عليه في العامين الماضيين).وفي الاطار الامني ايضاً ، انتشرت قوة سوات التابعة لقيادة شرطة المثنى قد كشف في في المنطقة الممتدة من بحر النجف إلى مصفى كربلاء من جهة البادية، بحسب مصدر امني في المثنى افاد بتنفيذ القوة عمليات دهم وتفتيش استباقية للبيوت والمناطق السكنية في تلك المناطق كما نصبت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الطرق الرئيسة والنيسمية المتصلة مع البادية لتكون بمثابة حائط صد من جهة البادية. ونفذت بلدية قضاء الزبير بمحافظة البصرة حملة واسعة لتنظيف طريق الزائرين من جسر الزبير الى مسجد خطوة الامام علي بالمناسبة .وقال مدير بلدية الزبير علي حبيب الصرايفي ان دائرته (نشرت اكثر من 250 عامل تنظيف مع توزيع عدد كبير من حاويات النفايات و5 اطنان من اكياس النفايات بين المواكب ونشر آلياتها التخصصية وصهاريج الماء العذب من جسر الزبير الى مسجد الخطوة)، موضحاً ان دائرته (بدأت منذ الصباح الباكر بتنفيذ الحملة واستنفرت ملاكاتها الى انتهاء الزيارة ليتم بعدها رفع النفايات وتنظيف الشوارع الرئيسة ومحيط المسجد والطرق المحيطة به). الى ذلك، اعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي عن تخصيص حافلات حكومية لاعادة الزائرين من النجف الى الديوانية بعد ادائهم الزيارة واوضح إن (المحافظة استنفرت جهودها بالتنسيق مع الدوائر الخدمية في المحافظة من اجل اعادة الزائرين من مدينة النجف الى الديوانية). وعززت شرطة الديوانية من إجراءاتها الأمنية وعناصرها في المناطق الصحراوية التي تربط المحافظة بمحافظتي النجف والمثنى تحسبا لأي خرق امني محتمل.وقال مدير شرطة المحافظة العميد فرقد العيساوي إن (الإجراءات تضمنت نصب دوريات ثابتة وراجلة معززة بأجهزة كشف المتفجرات والكلاب البوليسية مع تفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق الأمني مع قيادتي شرطة النجف والمثنى)، مضيفاً إن (التعزيزات الامنية تأتي تحسباً لقيام تنظيم داعش الإرهابي باستهداف امن واستقرار المحافظة بعد الهزائم التي مني بها في عمليات تحرير مدينة الموصل). وقدم رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم التعازي للامة الاسلامية بذكرى وفاة الرسول الاكرم ، مستذكرا اهمية الوحدة ومسؤولية الجميع في بناء الدولة.