– November 29, 2016

الفن الهابط – ماجد الكعبي

لا شـأن لي بالغناء ولا بالطرب والمطربــين ، والنفس تلتاع بهموم العيش ، وجراحات الواقع اليوم ، وإنما هي وقفة مع مايجري في هذا الواقع من غرائب وعجائب تدل كلها مجتمعة على أن حياتنا تسير نحو الهاوية في كافة أوجهها ونواحيها.

هبوط في السياسة هبوط في الإدارة هبوط في التعليم هبوط في القطاع الصحي هبوط في معاش الناس هبوط في الأدب ، هبوط في التكريمات , ولن يكون الهبوط في الغناء إستثناءً ..!!

كانت أغاني الزمن الجميل الذي إنطوى أغانٍ بناءة في الغالب وكانت تعبر عن زمانها أصدق تعبير حالها حال الفن المسرحي وحال بقية الفنون ، وكانت بتوجهاتها الوجدانية تعبر بشفافية عن روح المجتمع .. ولا أنفي وجود أغان تافهة في ذلك الزمن ولكنها لاتقاس بتفاهة ماينظم ويغنى الآن ، ولا يستصغر أحد فداحة الضرر لهذه الأغاني التافهة فهي تقتحم بيوتنا وتفسد أخلاق أبنائنا وبناتنا وضررها كضرر القنوات الإعلامية الهابطة التي يديرها تجار وسماسرة لا إعلاميون ..!!

تأملوا معي هذه الفجاجة القبيحة حين ينادي المغني أو المغنية حبيبه فيقول (راح أطلعه الكلبي هذااا وشوفه وليش ياروحي تريد تعووفه راح …… الماي من فوك السطح و و و الخ أو.. قول أخر…حبيبي يامعفن) (قوم أقف وأنت بتكلمني) (هامسح بيك البلاط) أهذا كلام أغنية تذاع وتنتشر في الفضائيات العربية ..؟؟

هذا إسفاف وليس غناءً وإني أربأ بقلمي عن نقل نصوص أخرى مخزية..!!

لقد كانت أم كلثوم تطلب من الشاعر أحمد رامي كتابة أغنية تغنيها وقبل أن توافق على الأغنية تناقش المؤلف في كلماتها ولا تغنيها إلا بعد إقناعها إقتناعاً كاملا بكلماتها .

أما هؤلاء أصحاب الردح والرقص الخلاعي وهز البطون والكلام والقذف وقلة الذوق فلا ينم سوى عن إنحطاط أخلاقي ، يتعاضد مع مصائبنا التي تتكاثر يوماً بعد يوم والى الله المشتكى وهو المعين.!!