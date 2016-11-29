– November 29, 2016

ومضات قصيرة – عبدالكريم قاسم

1ـ في كربلاء توجد ساحة تسمى الدبابة. كانت فيها دبابة إيرانية من حرب الثمانينات وضعتها الحكومة السابقة كغنائم وليس للشعب العراقي علاقة بالفكرة. بعد التغيير في 2003 أزيلت الدبابة، وتم وضع مكانها راية حسينية أو علم هو الأعلى في العالم(غينس) بلون الدم، لتدل على الطائفية التي لا دخل للشعبين والحسين فيها.

نحن بحاجة الى راية بحجم عود ثقاب ولكن بدون كبريت.

2ـ منذ قرون والزائرون عند عودتهم الى مدنهم بسلام، بعد زيارة الحسين(ع) المتسامح على نهج آل البيت، لكنهم ينشدون مقطعية واحدة لم تغادر الزمان والذاكرة، حتى لو كان الحاكم شيعيا:(غصبن على خشوم العدى.. راياتنه منشوره)؟!.

3ـ تصرخ من مكبرات الصوت لطميه الرادود باسم الكربلائي:(العلم عالكاع يا حيدر)؟.

لا .. يا باسم؛ لا تتباكى.

العلم الإسلامي مرفوع وكل مسلم محمدي، بكري، عمري، عثماني، علوي، هو جعفر الطيار.