– November 29, 2016

مبادرة السلم المجتمعي – احمد مصطفى العلنجاوي

قبل الخوض في هذا المقال لابد لنا ان نعرف ما هو السلم المجتمعي وما هي مقومات نجاحه وكيف يتحقق ولابد لنا ايضاً ان نعرف مع من يكون السلم المجتمعي ومن هم المشمولين في ذلك العقد الاجتماعي.

اذ يقصد بالسلم المجتمعي (الاجتماعي) حالة السلم والوئام والتواصل الايجابي داخل المجتمع نفسه وفي العلاقة بين شرائحه ومكوناته, ومن اهم مقومات السلم المجتمعي الاساسية هو سلامة العلاقات الداخلية بين افراد المجتمع وترابطهم التي من خلالها يمكن للمجتمع النهوض, بينما يكون تهدم تلك العلاقات دليل تخلف وانهيار للنسيج الاجتماعي, ومن اهم عوامل تحقق السلم المجتمعي هو توفير الأمن والاستقرار في المجتمع. والسلم او السلام في الحياة هو حالة طبيعية وحاجة فطرية لكل إنسان على وجه الارض, اذ ان الانسان لا يتصور نفسه إلا جزءاً من مجتمع يعيش في حالةٍ من الإخاء بين مواطنيه وبين الأمم الأخرى، حيث لا يتحقق السلم المجتمعي إلا من خلال إعلاء صوت العقل، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك, واحترام التنوعات والتعددات الاجتماعية والفكرية بين افراد المجتمع الواحد, وبهذه المبادئ الاساسية يمكن تحقيق التنمية والتقدم في المصالح المشتركة وتظافر الجهود والامكانيات في خدمة المجتمع والوطن.

وما احوجنا اليوم الى مثل هذه المبادرات والى من يتبنى هذه المبادرات والتي انبثق اولها بتاريخ 24/11/2016 بحضور السيد الممثل العام للأمم المتحدة وبرعاية خاصة من لدن النائب الشيخ عبد الكريم عبطان الجبوري عضو مجلس النواب العراقي الذي اخذ على عاتقه القيام بدعوة نخبة من اعضاء مجلس النواب وشيوخ العشائر وكوكبة من الشخصيات العراقية للبحث في موضوع السلم المجتمعي الذي يعتبر من اهم متطلب المرحلة القادمة من اجل النهوض بواقع المجتمع العراقي وتحقيق التقدم والتنمية والاستقرار , كما ان العلاقات الوطيدة بين افراد الشعب العراقي تعد من اهم عوامل النجاح في تحقيق السلم المجتمعي كوننا شعب يفهم معنى السلم المجتمعي ويدرك اهميته بالإضافة الى حالة التأخي والمحبة الموجودة والمتأصلة بين كل افراد المجتمع.

ولابد لنا ايضاً من تأسيس مركز او منظمة تعنى بالسلم الاجتماعي للتعريف بهذا المفهوم الذي يعتبر اليوم حاجة ضرورية لكل المجتمعات الانسانية لترسيخ مبادئ العيش المشترك واحترام الاخرين على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية .