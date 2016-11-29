– November 29, 2016

لولا الحشد لبات يحكمنا الوغد – لؤي الشقاقي

تم اقرار قانون الحشد الشعبي والعشائري , للوهلة الاولى نتصور انه قانون يصب في صالح المجتمع من اجل ترصينه وتحصينه ضد اي تهديد حقيقي مثلما حصل مع احتلال داعش لاكثر من ثلث العراق , وهنا الكل متفق ويجمع على ان لولا وجود الحشد لباتت عصابات داعش بين ظهراني اهل بغداد ولما بقي لحكومة الخضراء اي ذكر ولحصلت مجـــازر ومذابح تتعدى ما حصــــــل من عام 2005 الى 2008 .

لكن هل من الموجب اقرار وجود الحـشد بقانون وشرعنة وجودهم ؟؟

الاجابة متروكة لتفكير وتقدير القارئ لكن يجب ان يتضح للجميع اسباب تشكل الحشد وسبب وجوده كان لغرض صد داعش ومحاربته فلولا دماء الحشد لم يكن لينعم العراقيون بالامان وهذا شيء لاينكر ويجب على الحكومة ان تتحمل جزء من المشكلة (مع انها يجب ان تتحمل كل تبعات المشكلة لانها هي من تسببت بذلك , وتحمل الحكومة لجزء من المشكلة يكون باعطاء ذوي شهداء الحشد ما يعينهم على اكمال حياتهم كما لو كان ابنائهم بينهم واكثر , كما فعل صدام مع شهداء حرب الثمانين من منحهم قطعة ارض ومبلغ مالي محترم وتقاعد شهري من النوع العسكري وسيارة والخ .

يجب كما اسلفنا على الحكومة التعامل مع شهداء الحشد بافضل مما تتعامل مع شهداء الجيش والشرطة فأولئك واجبهم الدفاع من اجل الوطن وان قدموا الروح لذلك , اما المتطوع فلم يدفعه لتلك التضحية الا حب الوطن وابنائه , ويجب ان يأخذ المعاقون من الحشد ما يستحقون اسوة بمعوقي الجيش والشرطة .

اما الذين سلمهم الله من ابنـــاء الحــــشد وعادوا لاهلهم سالمين فمنحهم مكافة راتب سنة او ما يمكن ان يعطى لهم من قطعة ارض او ماشابة ذلك ثم يعود الى سابق عمله وحياته , كما هو معمول به للموظف الذي يروم التقاعد فيمنح راتب ستة اشــهر كمــــكافئة عن طول خدمته , اما ان يستمر وجودهم فلما وما الداعي لذلك ؟؟ طيب ما العمل الذي سيقوم به افراد الحشد ؟؟ الانخراط في الجـــيش والــشرطة !!

ان وجود الحشد كان مرتبطاً بوجود خطر يهدد امن البلاد والعباد , ضرورة مرتبطة بحدث معين ولزمن محدد وليست حالة مستمرة , كما يحصل اذا اصاب احدنا مرض خطير فيهرع الى الطبيب ليصف له دواء يبدأ بتناوله الى حين الشفاء , فهل سيستمر احدنا باخذ الدواء اذا كان قد زال عنه المرض ؟؟ عــندها سيصبح اما مهـــووسا او مجنون .

اصلاً اعداد الجيش والشرطة يفوق ما يحتاج العراق وقد فاق ما كان لدى صدام من قوات , ولانغفل ان وجود هذه القوات سيضع العراق في عدة مشاكل اهمها المالية والاتفاقات الدولية مع امريكا واوربا التي حددت اعداد الجيش والشرطة في العراق كما حصل مع المانيا بعد الحرب وايضاً مشاكل امنية عديدة منها تضارب مصالح قادة تلك المجموعات خصوصاً قبيل الانتخابات والسيطرة على محافظات الجنوب او الوسط وتشكيل اقاليم وستصبح دول داخل الدولة غير الموجودة اصلاً .

ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا ان اي تشكيل نشأ لاسباب عجز الدولة او جيشها عن مواجهة اي خطر خارجي قد جر على البلاد مشاكل اكثر من الخطر الخارجي وكما في لبنان حيث تشكل حزب الله بسبب تهديد اسرائيل وبعدها جماعة احمد الاسير(سنة) لغرض ايجاد توازن طائفي , حتى ضعفت الدولة وانعزل الجيش ليصبح ثالث مجموعة من حيث القوة والتأثير بعد حزب الله والاسير ليكون دور الجيش تشريفيا لايستطيع مــعه حتى هـــش الغربان من على ارز لبنان .