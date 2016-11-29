– November 29, 2016

هكذا جعلتم العراق لعبة للصغار – قاسم حمزة

بتسلطكم وبتبعيتكم ايها الاجراء جعلتم وطن الاباء والرجال وطن الغيرة والشهامة وشعب ينتخي لكل صوت يستغيث ومنذ اقدم الازمان منذ صرخة عامورية وصوت النعمان بن المنذر يستنجد اهله في العراق ليفقؤو عيون فيلة فارس- هكذا اصبح جمجمة العرب ورمح الله في ارضه ضعيفا خاويا تنهش بجسده الذئاب ويتجاوز عليه كل حثالات الارض ومن كان يرتجف من مجرد يذكر اسم العراق اشباه الرجال والعفن من النطيحة والمتردية تتجاوز على العراق ونسائه يكيلون الشتيمة وكلام الفحش للماجدات واخرون على الارض والكرامة كيف تجرأ هؤلاء -اليس بعد ان وجدوا دولة كارتونية وشعب ممزق ووطن مقطع وفساد بكل مفاصل السلطة واشباه رجال فتحوا الدكاكين لبيع الارض وادخال الارهاب وفتح الحدود للغرباء ليعبثوا بالبلاد ويذلوا العباد كيف تجرأ كاتب بصحيفة -الشرق الاوسط-ان يمس عرض العراقين وهو يعلم بالموقف في ثمانينيات القرن الماضي وعندما هدد الفرس الدخول للعراق وتصدير ثورتهم وكيف توحد ابناء العراق للدفاع عن الوطن وشعبه وتعرفون ان القادة عرب بطوائفهم والكرد واليزيدون والمسيح والذين قادوا جحافل الدفاع وتتذكرون نصبهم على ضفاف شط العرب بعد استشهادهم وباصابع واياد ممتدة نحو الشرق ليقولوا هنا دارت معارك الدفاع عن الارض والعرض وكيف كانت الجموع تتقدم وهي تحدوا-ياحوم اتبع لو جرينا- وليتذكر من تجرأ على التجاوز في ظل من سلطه الغرباء عندما تجاوز في اجتماع -الرياض-بعد الحرب العدوانية الايرانية وتوقفها والتي حمى العراق دول المنطقة من الاجتياح – ولكن دمى الحكم في الكويت استغل خروج العراق من حرب لمدة 8 سنوات ومثقلا بالديون وتنفيذ خطة اعمار ما دمرته الحرب -اخذوا يطالبون العراق بتسديد -الديون- فورا اضافة الى اغراق السوق النفطية من اجل انهيار الاسعار والحاق الضرر بالعراق-ففي الاجتماع الح المسؤول الثاني في سلطة الكويت ورئيس الوفد وقال كلاما لاينطق به الا العار–نريد ما اقرضناكم فورا حتى لو تبيعوا حرائركم- وهنا كان الرد الاولي -خلع الاحذية والضرب – ثم جاء الرد الاخر وما زال هذا في الجو لم يصل بعدالى الكويت- ودخل جيش العراق ليعلموا هذه الحثالات من هو العراق وقد يقول احد انه قرار حاكم ابدا انه قرار شعب الكرامة والعزة لا يرتضي الذل ولايقبل العدوان ولكن انتم جعلتم من هربوا حفاة الى -الخفجي في السعودية -وتطاردهم قواتنا يتحكمون بالحدود فقد اخذوا نصف ام قصر وحفروا خندقا ضموا جميع غابات الاثل ومزارع الطماطة ويمنعون الصيادين العراقيين من الصيد في مياهننا الاقليمية وانتم صم بكم بعد ان اشتروكم بدنانيرهم ماذا ايها الصغار فعلتم بالبلاد -التركي يتجول في جبال قنديل وبعشيقة ويحدد ماذا نفعل ومن هم المشاركون بالمعركة. الايراني يقود الحشود ويتجول وهو من يصدر اوامر الاشتراك وباي منطقة والاتحاد الاوربي قد ملأ القواعد مستشارين وجنودا وطائرات الامريكان يتواجدون بكل ارض البلاد وقواعدهم بلد ممزق ارضا وشعب وعلى حافة الحرب الاهلية بعد تحرير نينوى

عشرات المجاميع المسلحة وبكامل المعدات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بلد مفلس غير قادر ان يدفع الرواتب في الشمال وبعض مناطق العراق الاخرى بلد بلاحكومة مركزية وبلا هيبة يدخل الملايين من كل المناطق وخاصة ايران لانعدام السلطة والسيطرة على الحدود وايضا تفشي الرشوة والفساد هذا عراقكم الجدبد وهكذا جعلتم حتى الصغار يتجاوزون على البلاد لانهم عرفوا انكم صغار ودمى تحرككم الايادي الاجنبية ولكن انتظروا يومكم الاسود.