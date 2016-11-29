– November 29, 2016

حب الناس غاية لاتُدْرَكْ – ثامر مراد

مهما حاول الفرد أن ينتزع حب الناس جميعاً أو يحصل على رضاهم فأنه لن يوفق مهما حاول جاهداً للقيام بذلك لأن الناس يتفاوتون في تفكيرهم ورؤياهم للحياة بين فردٍ وآخر وكذلك في ميولهم ورغباتهم وشخصياتهم وطبائعهم ومن هذا المنطلق فأن البعض يحاول أن يجد منفذاً معيناً للولوج من خلاله للعثور على هفوةٍ صغيرة يتحول من خلالها حبهم الى كره تجاه ذلك الفرد الذي شيد له إمبراطورية جميلة نطلق عليها إسم – حب الناس له-. حسب الحكمة الصغيرة الكبيرة في مدلولها الضمني – التي سمعتها يوماً من والدتي رحمها الله كانت تقول دائما ” ..محد يحب ألأرجح منه” وترجمتها الى اللغة الفصحى هي لاأحد يحب أي شخص يكون أفضل منه في أشياءٍ كثيرة لأن هذه ألأفضلية ستخلق نوعاً من الحسد والغيرة والحقد لدى الطرف ألآخر من باب الشعور بالنقص لأنه لم يستطع أن يحقق ماكان قد حققه الطرف ألأول . هذا شيء طبيعي منذ ألأزل يعيش داخل الروح البشرية المبنية على حب الذات والشعور من أنه أفضل من الجميع ولكن حينما يجد أمامه شخص آخر أفضل منه بكثير ويشعر أن الناس يميلون له ويكنون له علامات إحترام كبيرة فأن الطرف الثاني يشعر بغريزة الغيرة والحقد والحسد التي تتفجر داخله – وكل هذا من عمل الشيطان – أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنتم قد عشتم في زمن الحكم البائد وبالتحديد في زمن – عدي- الفاجر نجد أنه كان يعذب بعضاً من أصدقائه المقربين إليه ليس لأنهم خانوه أو شيء من هذا القبيل لكنه يشعر بالنقص تجاههم ولأنه صاحب سلطة كبيرة فأنه وظَّف تلك السلطة في تدمير البعض لأنه كان يشعر أنهم أفضل منه رغم إمبراطوريته العملاقة وقد قطع ألسنة البعض أو عذب شخصيات رياضية وفنية. قصة الفنان كاظم الساهر معروفة للجميع حينما شاهد عدي مدى شهرته وحب الناس إليه طلب منه أن يقترب منه ليوقع على حذائه – على حذاء عدي- أو ربما قصة أخرى. في اليوم الثاني هرب كاظم لأنه عرف أنه لايمكن أن يستمر في إمبراطورية وحش من وحوش الغابة . حينما أُصيب عدي أرسل له كاظم سيارة – معوقين – أحرقها عدي لحظة وصولها . كان كاظم ذكياً في تدمير الروح المعنوية لعدي من خلال إرسال تلك السيارة ليقول له ” ..ألآن أنت معوق ..وهذا من غضب الله..أنا أرثي لحالك” .

نجح كاظم لأنه صاحب قضية . على ألأنسان أن يكون مخلصاً لربه في أعماله وأفعاله وأقواله وأن يتكل عليه بكل مشاعرة ويترك التفكير ولو لحظة واحدة في أؤلئك الذين يـكرهونه أو لايحبونه لأنه أفضل منهم بكثير. أرجـــو أن تــــكون قد وصلت الفكرة .