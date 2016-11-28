غضبان سوري ومصري على تصريحات وزير الخارجية القطري

– November 28, 2016

نواب مصريون يطالبون بقطع العلاقات مع الدوحة

القاهرة – مصطفى عمارة

دمشق – الزمان

فجرت تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني التى اتهم فيها مصر بدعم الارهاب فى سوريا من خلال دعم نظام الرئيس بشار الاسد ازمة حادة بين البلدين .وفى اول رد فعل على تلك التصريحات قال مساعد وزير الخارجيه المصرى فى تصريحات خاصة ان تصريحات وزير الخارجية القطري فى غاية الغرابة ولا يصح ان تصدر من عربى فمصر التى تعاني من الارهاب لا يمكن ان تدعم الارهاب وان مصر لا تدافع عن نظام الاسد بل تقف ضد التدخل الخارجى فى شئون سوريا ودعم الجماعات الارهابية حرصا منها على وحدة واستقرار سوريا وان البديل فى حالة رحيل نظام الاسد وعدم وجود معارضة منظمة هو تفتيت سوريا .فيما طالب عدد من نواب مجلس الشعب المصرى باتخاذ موقف حاسم تجاه ما سموه تجاوزات قطر، وطلب البعض بغلق السفاره القطريه وقطع العلاقات وتقدم النائب مصطفى بكرى ببيان عاجل الى رئيس مجلس الشعب لمطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات للرد على المؤامرات القطرية وتفعيل الاجراءات القانونية ضد المتورطين فى جرائم العنف التى تحرض عليها قناة الجزيرة القطرية ،ياتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه مصدر امنى لمراسل الزمان في القاهرة ان اجهزة الامن ضبطت مؤخرا فيديوهات لقناة الجزيرة تحرض على اعمال عنف ضد الجيش المصرى بعد القبض على احدى الجماعات الارهابية فى منطقة الشيخ زويد فيما نددت وزارة الخارجية السورية الاثنين بتصريحات لوزير الخارجية القطري قال فيها إن بلاده ستواصل دعم مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس الأسد ووصفت هذه التصريحات بأنها «جرعة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية».

و كان قد قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لرويترز في مقابلة أمس الأحد إن الدوحة ستواصل تقديم السلاح للجماعات المسلحة السورية حتى لو أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعم واشنطن لهذه الجماعات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء أن تصريحات الشيخ محمد تظهر أن «النظام القطري أحد خزانات التطرف والإرهاب والفكر التكفيري.»

وقطر واحدة من أبرز داعمي المعارضة للأسد إلى جانب دول خليجية أخرى وتركيا والولايات المتحدة وهي دول تقدم الأسلحة والتدريب لبعض الجماعات المسلحة التي تقول إنها فحصتها .

وتعتبر دمشق كل الجماعات التي تحارب للإطاحة بالأسد – بما في ذلك الجماعات المتشددة والمعتدلة – إرهابية. وتقدم الجيش السوري وحلفاؤه في الآونة الأخيرة في حلب أهم معقل حضري لمقاتلي المعارضة.