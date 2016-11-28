أمين الجامعة العربية لـ (لزمان): بقاء الخلاف بين القاهرة والرياض مكتوماً أمر إيجابي

– November 28, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد السفير احمد ابو الغيط الامين العام بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة للزمان على هامش مشاركته فى ندوة المشهد العربى الراهن التى نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولى ان الازمة الحالية بين مصر والسعودية لا تزال فى طى الكتمان ويتجنب المسئولون فى البلدين الحديث عنها وهذا شئ ايجابى يؤدى لحرص البلدين على عدم تصعيد الخلافات بينهما . فيما اكد د / عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجيه الاسبق فى تصريحات خاصة ان استمرار مشاركة مصر المؤتمر العربى الافريقى رغم انسحاب الدول الخليجيه هو رسالة لتلك الدول وعلى رأسها السعودية انها لم تعد اسيرة لسياسات تلك الدول كما كان يحدث فى العقود الماضية واضاف ان القاهره تتجه لاعادة ترتيب تحالفاتها بالمنطقه من خلال توثيق علاقاتها ببعض الدول كالجزائر التى تمتلك ثروه من النفط والغاز الطبيعى يمكن من خلالها تعويض احتياجات مصر من النفط والغاز بعد قيام شركة ارامكو السعوديه بقطع امدادات البترول فضلا عن الدور الذى يمكن ان تلعبه على مجمل الاوضاع فى ليبيا واوضح الاشعل ان مصر تراهن حاليا على تناقضات المنطقه وتحولت دبلوماسيتها الى المغامرة بمصالحها الاستراتيجيه الا ان رهان القاهره لن يفلح فى كل مره .