الفصائل السورية تتراجع بسرعة أمام تقدم قوات الأسد في شرق حلب

– November 28, 2016

حركة الزنكي:النظام سقط منذ خمس سنوات ونقاتل الآن روسيا وايران

بيروت – باريس – الزمان

حلب– (أ ف ب)

خسرت الفصائل السورية المعارضة الاثنين كامل القطاع الشمالي من الاحياء الشرقية في مدينة حلب، ثاني المدن السورية، اثر تقدم سريع أحرزته قوات الرئيس بشار الاسد المدعومة من روسيا وايران ومليشيا النجباء التابعة للنجف، فيما فر آلاف السكان من منطقة المعارك. وتشكل سيطرة قوات النظام على ثلث الاحياء الشرقية بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، الخسارة الاكبر للفصائل المعارضة منذ سيطرتها على شرق المدينة في 2012، في وقت تعد أكبر انتصارات النظام الذي استعاد المبادرة ميدانيا منذ بدءروسيا حملة جوية مساندة له قبل اكثر من عام، وفي ظل عجز دولي كامل إزاء ايجاد حلول لتسوية النزاع المستمر منذ اكثر من خمس سنوات.قال صالح مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري اليوم الاثنين إن ما بين ستة وعشرةآلاف مدني فروا من مناطق من المدينة توغلت فيها القوات الموالية للحكومة في الأيام القليلة الماضية إلى حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة الأكراد في حلب. وأضاف عبر الهاتف لرويترز أن المدنيين يتدفقون على تلك المناطق التي هي أكثر أمانا من غيرها مشيرا إلى أن أفراد وحدات حماية الشعب الكردية وغيرهم يستقبلون الفارين إلى المنطقة. ومع فرار اكثر من عشرة الاف مدني من شرق حلب الى مناطق تحت سيطرة النظام واخرى تحت سيطرة الاكراد، توجهت المئات من العائلات في اليومين الاخيرين الى الى جنوب الاحياء الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة ويعيشسكانها المحاصرون وسط ظروف انسانية صعبة للغاية .

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في حي الانصاري ابراهيم ابو الليث الوضع في شرق حلب بـ»الكارثي» .

واضاف «تنام الناس على الارض. لا مأكل ولا مشرب ولا مأوى أو ملجأ»، مضيفا بغضب «قولوا لنا، الى متى سيبقى العالم ضدنا؟».

قال احمد دركزانلي المتحدر من حلب والمقيم في فرنسا منذ 50 عاما «لست افهم ماذا يجري، انها قضية يفترض ان تجمعنا كلنا». لكن مصير المدينة السورية الثانية التي توشك القوات السورية على استعادة جزءها المتمرد بعد اشهر من الحصار وعملياتالقصف المدمرة، لا يحمل الناس على التحرك.

وفي باريس وبرلين ولندن او روما، لم تنظم اي تظاهرة كبيرة، ولم يتم التعبير عن اي تعاطف جماعي حيال المأساة التي تواجهها منذ اشهر العاصمة الاقتصادية السابقة لسوريا. ومع ذلك، يقول يان ايغلاند الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدةالانسانية في سوريا، ان «حلب هي ساراييفو جديدة. فصل اسود في تاريخ البشرية والسياسة الدولية».

وتداولت مواقع كردية مقاطع فيديو تظهر مئات الاشخاص وهم يتجمعون في باحة في الشيخ مقصود بعد وصولهم الى الحي. وفي صور اخرى، يسير العشرات وبينهم عدد كبير من الاطفال على طريق وهم يحملون حقائب وامتعة احضروها معهم

وقال المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين سكوت كريغ لفرانس برس الاثنين «الوضع في شرق حلب متقلب وتتطور الامور بسرعة» مضيفا «نحن قلقون للغاية من تبعات القتال على السكان المدنيين في حلب».

وغداة سيطرتها على احياء عدة الاثنين، ابرزها حيي الصاخور والحيدرية، افادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» بسيطرة الجيش على محطة سليمان الحلبي، المحطة الرئيسية التي تضخ المياه الى الاحياء الغربية والتي كانت الفصائل المقاتلةتتحكم بها.

واعتبر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «خسرت الفصائل المعارضة كامل القسم الشمالي من الاحياء الشرقية بعد سيطرة قوات النظام على احياء الحيدرية والصاخور والشيخ خضر، وسيطرة المقاتلين الاكراد على حي الشيخفارس».

وربط ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي، ابرز الفصائل المقاتلة في حلب، لفرانس برس الاثنين تقدم النظام باستقدامه «تعزيزات عسكرية كبيرة وبالقصف الجوي العنيف الذي لم يهدأ».

واوضح «الوضع اشبه بعين تقاوم مخرز.. طيلة السنوات الماضية كنا نقاوم بما اوتينا من قوة بأساليب بدائية، اما اليوم فنحن نقاوم ايران وروسيا» ابرز داعمي دمشق عسكريا.

واضاف «النظام انتهى وسقط منذ خمس سنوات، ونحن الان نقاتل جيوش ومليشيات من كل اصقاع الارض» معتبرا ان الفصائل «محكومة بالصمود والدفاع عن النفس وعن اهالينا».

وتخوض قوات النظام حاليا معارك عنيفة في حيي الشيخ سعيد والشيخ لطفي في جنوب المدينة.

ومنذ بدء الهجوم الاخير على شرق حلب منتصف الشهر الحالي، أحصى المرصد مقتل 225 مدنيا بينهم 27 طفلا جراء القصف والغارات، فيما قتل 29 مدنيا بينهم 11 طفلا في غرب المدينة جراء قذائف الفصائل التي حصدت قتيلين الاثنين، وفق وكالةسانا.