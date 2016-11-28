كوريا الشمالية الأكثر حزناً على كاسترو وعلي عبد الله صالح يطلب موافقة دولية للعزاء

– November 28, 2016

بيونغ يانغ – (أ ف ب)

صنعاء – الزمان

بدأت كوريا الشمالية الاثنين ثلاثة ايام من الحداد الرسمي على وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي وصفته بانه «صديق مقرب» وحليف «بطولي» في النضال المشترك ضد الولايات المتحدة.

ونكست الاعلام فوق المباني الرسمية في مختلف انحاء البلاد في ذكرى «أب الثورة» الكوبية الذي توفي الجمعة عن 90 عاما، رغم أن العلاقة تعتبر وثيقة في الخطابات اكثر مما هي كذلك في الواقع. فيما طلب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بموافقة الامم المتحدة على سفره الى كوبا لتقديم واجب العزاء في مترو بيونغ يانغ، تجمع ركاب امام واجهة تتضمن النعي الرسمي الذي نشرته صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم الحزب الحاكم.

والى جانب صورة لكاسترو ببزته العسكرية المنشورة في اطار اسود، تستذكر الصحيفة زيارته الى كوريا الشمالية في 1986 حين التقى الزعيم المؤسس لكوريا الشمالية كيم ايل سونغ.

وتلفت الى ان الزعيم الكوبي منح لقب «بطل جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية»، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية مكافأة لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و»النضال في الصفوف الامامية ضد اميركا وضد الامبريالية».

ويقول كيم هونغ-شول (76 عاما) وهو باحث متخصص بالاداب في بيونغ يانغ انه يذكر بوضوح زيارة كاسترو.

وقال كيم لوكالة فرانس برس «كان ثوريا عظيما. وحتى اللحظة الاخيرة ساند ثورتنا ودافع عنها كما ناضل من اجل الاستقلال ضد اميركا وضد الامبريالية».

وردا على سؤال حول اعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة السنة الماضية، اعتبر كيم ان هافانا تصرفت «بشكل تكتيكي للمصلحة الثورية لكوبا».

وغالبا ما يعبر مواطنو كوريا الشمالية عن وجهة نظر النظام الرسمية امام الصحافة الاجنبية.

ووجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون برقية تعزية عند اعلان وفاة «القائد» الكوبي، متحدثا عن «صديق مقرب ورفيق» للشعب الكوري.

وغادر وفد كوري شمالي برئاسة ابرز مساعدي الزعيم كيم ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم شوي ريونغ-هاي الى هافانا الاثنين لحضور مراسم الجنازة.

وقام فيدل كاسترو بزيارته الوحيدة الى كوريا الشمالية بعد عقود من انتصار الثورة الكوبية، وصعود كيم ايل سونغ سلم السلطة كان يعكس جزئيا الانقسام الثقافي والعقائدي والجغرافي بين البلدين الذي لم ينجح قاسمهما المشتركة المتمثل بالعداء»لاميركا» في ردم هوته.

ولم يقم كيم ايل سونغ ولا ابنه الذي خلفه بالسلطة كيم جونغ ايل- الذي كان يخاف جدا الطيران- بزيارة الى هافانا.

وفي السبعينيات كانت بيونغ يانغ وهافانا على طرفي نقيض داخل حركة عدم الانحياز حيث كان كاسترو يؤيد الاتحاد السوفياتي السابق فيما ابقى كيم ايل سونغ على المسافة نفسها بين موسكو وبكين.

وحين حضر كاسترو قمة عدم الانحياز في ماليزيا في 2003، توقف في الصين واليابان وفيتنام، لكن ليس في كوريا الشمالية.

ورغم ذلك، حافظ البلدان على تحالفهما وكانت كوبا احدى الدول القليلة المستعدة لتجاهل العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامج اسلحتها النووية.

وفي العام 2013، اعترضت بنما سفينة كورية شمالية كانت تنقل شحنة غير معلنة من الاسلحة الكوبية التي تعود الى الحقبة السوفياتية وطائرات مقاتلة مخبأة تحت اكياس من السكر. وشددت كوريا الشمالية على ان الاسلحة كانت تنقل لاصلاحها قبلاعادتها.