القوات الخاصة العراقية تفحص هويات الرجال في أحياء الموصل المحررة بحثاً عن انتحاريين

– November 28, 2016

الموصل – (رويترز) – أ ف ب: تباعا رفع المئات من سكان الموصل قمصانهم الواحد تلو الآخر كي يثبتوا أنهم لا يربطون أي عبوات ناسفة على أجسادهم تحت رقابة لصيقة فرضتها القوات الخاصة العراقية خوفا من التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية حتى في المناطق التيتسيطر عليها القوات حاليا.

ثم سلم الرجال بطاقات هوياتهم حتى يجري التحقق من أسمائهم في قاعدة بيانات تحمل أسماء أعضاء الدولة الإسلامية المطلوب القبض عليهم ضمن عملية شاقة لطرد المتشددين من كل حي من أحياء الموصل معقل التنظيم.

وفي كل مرة تسيطر فيها القوات العراقية على قطاع في الموصل في هجومها على الدولة الإسلامية ربما يستغرق الأمر أسبوعا لضمان خلو المنطقة من المتشددين.

ويختبئ البعض في شبكة أنفاق شيدوها في حين يختلط آخرون بآلاف النازحين أو يبقون لتشكيل خلايا نائمة في أحياء الموصل المكتظة بالسكان. والموصل مدينة يقطنها أكثر من مليون نسمة.

ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إنهم سيطروا على منطقة كبيرة في شرق الموصل في أكبر عملية برية في البلاد منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.

ويأمل زعماء عراقيون أن تسفر حملة الموصل عن استقرار بعد سنوات من إراقة الدماء لأسباب طائفية بعد أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد عن نفسه في عام 2014.

ورغم أن العراقيين واثقون على ما يبدو من النصر إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة في حي شقق الخضراء في الموصل تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يمثل تهديدا حتى إذا خسر أراضي.

* استخبارات

كانت القوات الخاصة العراقية في دورية عندما علم قسم الاستخبارات من سكان محليين أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية مازالوا في المنطقة.

أمرت القوات الخاصة ومسؤولو المخابرات السكان بالتجمع في ميدان ومعهم أوراق هويتهم.

وصرخ ضابط في وجه رجل «ارفع قميصك الآن» وهو يدرك تماما أن المهاجمين الانتحاريين أحد أكثر أسلحة تنظيم الدولة الإسلامية فاعلية.

وجلس السكان في طوابير لحين النداء على أسمائهم وقد طالت لحى كثير منهم إلى الدرجة التي حددها متشددو الدولة الإسلامية. ومن وقت لآخر كانت تتردد أصداء دوي انفجار قذيفة مورتر أو إطلاق نار.

وكان ضباط القوات الخاصة الجالسين على أجهزة كمبيوتر يراجعون الأسماء على بطاقات الهوية مع قائمة طويلة تتضمن أسماء المطلوبين.

وقال ضابط الأمن الوطني محمد علي إن هناك نحو 39 ألف رجل مطلوب القبض عليه في العراق مضيفا أن نحو 80 بالمئة «إرهابيون» وهو تعبير يستخدمه المسؤولون العراقيون في الإشارة إلى أفراد تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتشددين.

ومع تسليم بطاقات الهوية أخذ ضابط الاستخبارات الكبير حسين زعلان يتحدث مع الرجال الجالسين على الأرض عن «شرور» الدولة الإسلامية على أمل أن يزودوه بمعلومات عن المتشددين. وقال إن المتشددين جلبوا مقاتلين أجانب ومجرمين إلى البلاد وأخذوا النساء سبايا.

وسعى ضابط آخر إلى كسب ثقة السكان في الموصل التي تقطنها أغلبية سنية وكان تنظيم الدولة الإسلامية كسب مساندتهم في بادئ الأمر بسبب السخط المتفشي من الحكومة التي يقودها الشيعة.

وطلب من السكان تعاونهم ونزع الخوف من قلوبهم لأن تنظيم الدولة الإسلامية انتهى كما طلب منهم أن يفكروا فيما فعله التنظيم وفي تحويل أبنائهم إلى مهاجمين انتحاريين .

ولم يجد صعوبة في إدراك السهولة التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يجند بها الشبان العراقيين. تجسد المثال الحي في عمر عبد الله (51 عاما) الذي كان يجلس بجوار ابنه إبراهيم البالغ من العمر 16 عاما في انتظار مراجعة الاسماء.

كان إبراهيم حضر لمدة عشرة أيام المحاضرات الدينية التي نظمها التنظيم قبل أن يتمكن عبد الله من إقناعه بترك التنظيم.

لكن الحظ لم يحالفه مع ابن آخر أصبح أحد مقاتلي التنظيم في مدينة تلعفر المجاورة.

وقال عبد الله «كان يريد أن يتزوج ولكنه لم يملك المال لأن الوقت صعب… غسلت داعش (الدولة الإسلامية) دماغه وأعطوه المال ووعدوه بالحور العين في الجنة.. فقدت ابني.»

وأمام الجالسين على الأرض تعرض رجل كبير في السن لم يعترف على الفور بأن ابنه انضم لتنظيم الدولة الإسلامية للتعنيف. صرخ أحد ضباط القوات الخاصة في وجهه «لقد كذبت علي.. أنت من الدولة الإسلامية».

ومع حديث ضباط المخابرات مع الرجال قال بعض السكان إن أحد هؤلاء الذين تجمعوا في الميدان عضو في تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد تغطية وجهه تم تقييده واستجوابه وصرخ فيه أحد المحققين «تكلم.. تكلم».

وقال لرويترز إنهم يحققون في الأمر إذ أن الرجل يمكن أن يكون من تنظيم الدولة الإسلامية أو قد تكون هناك ضغينة بينه وبين من وشوا به ويحاولون توريطه.

وجلس أربعة آخرون يشتبه أنهم من المتشددين في غرفة في انتظار دورهم وقد بدا على ملامحهم التوتر.

تفحص ضابط عراقي بطاقات هويات عدد من النازحين، وهو يجلس خلف جهاز كومبيوتر محمول في مكتب مستحدث إلى جانب الطريق السريع الذي يقود شرقا من مدينة الموصل الى بلدة برطلة… في عملية تدقيق تهدف الى كشف جهاديين محتملين بينالمدنيين الفارين من الموصل.

في مكان قريب، يجلس ستة رجال بملابس رياضية ينتظرون دورهم، بين آخر دفعة من المدنيين الفارين من المعارك التي تخوضها القوات الحكومية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل في شمال العراق.

ويقف الضابط ويبدأ بتلاوة أسماء الرجال واحدا تلو الآخر، فينتظر الرد من صاحب الاسم ليسلمه بطاقة هويته ويطلق سراحه.

في نهاية المطاف، يبقى رجل واحد. يكرر الضابط اسمه مرات عدة، رافعا صوته.

وفجأة، يمسك جنود بالرجل ويضعونه في زنزانة مؤقتة في الجزء الخلفي مما كان يوما ورشة سيارات إلى جانب الطريق.

ويقول الملازم علي من القوات الخاصة العراقية والمشارك في عمليات التفتيش والبحث لوكالة فرانس برس إن «الجميع في الموصل يعرف من هم الإرهابيون».

وتخطى عدد المدنيين النازحين من العنف منذ بدأت القوات العراقية هجومها على الموصل الشهر الماضي، السبعين الفا.

وبعد أكثر من عامين من حكم الجهاديين في المدينة التي يتجاوز عدد سكانها المليون، تبذل السلطات العراقية كل جهد لوقف أي محاولات لهروب الجهاديين بين حشود النازحين.

وللقيام بذلك، تقول السلطات إنها تستخدم قاعدة بيانات معلومات جمعت من مصادر مختلفة: وكالات التجسس الغربية، السجلات القديمة، وسكان الموصل الذين عايشوا حكم الجهاديين.

ويقول علي «نحصل على المعلومات من الموصل بسبب الصعوبات التي عاناها الناس خلال عامين ونصف العام تحت حكم داعش».

ولم تصدر أرقام رسمية عن عدد الأشخاص الموقوفين لدى قوات مختلفة، من الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة والبشمركة.

لكن ضابط الاستخبارات علي الذي لم يذكر اسمه عائلته، يشير إلى أن نحو خمسة في المئة من الرجال الذين يفرون من الموصل يعتقلون لشبهة التعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول مسؤولون عراقيون إنه يتم التحقيق مع الموقوفين، وفي حال توفرت الأدلة الكافية عن علاقتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، يحالون إلى القضاء.

-»أنا في السجن»-

ويمسك ضياء زهير بطاقة هويته وهو يسير عائدا إلى عائلته بعد المرور بعملية التفتيش.

ويقول زهير الذي ما زال الغبار يغطي ثيابه وحذاءه وشعره «لم أكن قلقا لأنه لم تكن لي أي علاقة بداعش. القوات لديها استخبارات قوية جدا».

لكن البعض يشير إلى ان حملة الاعتقالات ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية تتسع، متحدثا عن سوء معاملة.

وتُبرز أم يامن رسالة تلقتها من زوجها في خيمتها في مخيم الخازر للنازحين على أطراف الموصل. وتقول الرسالة المكتوبة بخط اليد على ورقة تحمل شعار الصليب الأحمر الدولي «أنا بخير وبصحة جيدة. أنا في السجن».

كانت تلك الرسالة الخبر الأول الذي تتلقاه أم يامن من زوجها بعد عشرين يوما من اعتقاله على ايدي القوات العراقية الكردية.

واتهم الزوج بالتعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتحتجزه الاستخبارات الكردية في حي مجاور.

لكن الزوجة تصر على أنه كان مجرد موظف في شركة الكهرباء المحلية، وكل ما فعله هو أنه استمر بممارسة عمله.

وتعرب أم يامن عن قناعتها بأن السبب الحقيقي وراء اعتقاله هو أن بعض الناس في البلدة يكنون لزوجها الضغينة، واتهموه بالتعاون مع الجهاديين لإيقاعه في ورطة.

وتقول «هذا ظلم، لم يفعل شيئا خطأ، كان يذهب إلى عمله فقط. أنا لا أفهم فعلا لم حدث ذلك».