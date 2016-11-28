‎سجل موثق للمواجهات في حلب منذ 2012

– November 28, 2016

‎بيروت,– (أ ف ب) – عادت مدينة حلب، المقسومة بين احياء شرقية تسيطر عليها المعارضة واحياء غربية تابعة للنظام، الى واجهة الاحداث في سوريا، مع خسارة الفصائل المعارضة كامل القطاع الشمالي من أحيائها في مواجهة تقدم سريع لقوات النظام وحلفاؤها في هجومها من اجل استعادة المدينة كاملة.

‎-منذ البداية-

‎نيسان/ابريل-ايار/مايو 2011: انضمت حلب الى موجة التظاهرات في سوريا والتي لحقت بركب ما عرف انذاك باحتجاجات «الربيع العربي». وخرج آلاف الطلاب الى الشوارع، الا ان تظاهرتهم تعرضت لقمع الاجهزة الامنية.

‎-حمل السلاح-

‎-20 تموز/يوليو 2012: مع تحول الحراك في سوريا الى نزاع مسلح، شنت الفصائل المعارضة هجوما كبيرا على المدينة تمكنت خلاله من فرض سيطرتها على الاحياء الشرقية فيها.

‎وفي الثامن من آب/اغسطس، شنت قوات النظام هجوما تخلله لاحقا استخدام الاسلحة الثقيلة وسلاح الطيران، وتمكنت في الـ23 من الشهر ذاته من استعادة الاحياء المسيحية في المدينة القديمة.

‎ومنذ ذلك الحين انقسمت مدينة حلب بين احياء شرقية واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة واحياء غربية تحت سيطرة قوات النظام، لتشهد طوال تلك السنوات معارك شبه يومية.

‎وتتقاسم قوات النظام والجهاديون والاكراد والفصائل المقاتلة السيطرة على محافظة حلب «التي تملك مفتاح السلام او الحرب في سوريا»، وفق ما يقول مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.

‎-15 كانون الثاني/يناير 2013: مقتل اكثر من 80 شخصا في قصف طاول جامعة حلب، والنظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات.

‎-تراث مدمر-

‎-24 نيسان/ابريل 2013: سقوط مئذنة الجامع الاموي العائدة الى القرن الحادي عشر، والنظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات مجددا.

‎ودمرت المعارك ايضا منذ العام 2012 المدينة القديمة واسواقها المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي. وطاول الدمار تجمعات سكنية تعود الى سبعة آلاف عام. ولحقت بسوق المدينة التاريخي اضرار فادحة نتيجة المواجهات والحرائق.

‎-براميل متفجرة-

‎-15 كانون الاول/ديسمبر 2013: سقوط 76 قتيلا في قصف جوي على اربعة احياء واقعة تحت سيطرة المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. واكد المرصد وناشطون ان قوات النظام باتت تستخدم «البراميل المتفجرة».

‎وفي نهاية تموز/يوليو العام 2014، اعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان عدد المناطق المستهدفة بالبراميل المتفجرة تضاعف خمس مرات واسفر عن مقتل نحو 1700 شخص.

‎-انتهاك الهدنة-

‎-الاول من شباط/فبراير 2016: النظام السوري والمسلحون الموالون له، وبينهم حزب الله اللبناني، يشنون هجوما واسعا في ريف حلب الشمالي، يسفر عن مقتل اكثر من 500 شخص في عشرة ايام، وفق المرصد السوري.

‎وخسرت الفصائل المقاتلة خلال الهجوم مناطق استراتيجية لصالح قوات النظام والمقاتلين الاكراد على السواء.

‎-27 شباط/فبراير: اتفاق لوقف الاعمال القتالية تم التوصل اليه برعاية سوريا والولايات المتحدة، يدخل حيز التنفيذ ويستثني تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة .

‎- 11 آذار/مارس: الطيران الحربي السوري يقصف الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، ما اسفر عن سقوط قتلى مدنيين. وواشنطن تدين «انتهاكا واضحا لاتفاق وقف الاعمال القتالية».

‎- 22 نيسان/ابريل: اتفاق الهدنة يسقط في حلب مع قصف قوات النظام للاحياء الشرقية ورد الفصائل المقاتلة لاحقا باستهداف الاحياء الغربية. والقصف المتبادل مستمر منذ ذلك الحين واسفر عن مقتل اكثر من 280 شخصا.

‎- 17 تموز/يوليو: الجيش يحاصر احياء حلب التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة بعدما سيطر على اخر طرق امدادها. والنظام وحليفه الروسي يكثفان ضرباتهما على مناطق يسيطر عليها مقاتلو الفصائل والجهاديون في حلب ويستهدفان ايضا مناطق اخرى شمالا. وتمكنت الفصائل المعارضة مرارا من كسر الحصار، لكن اي مساعدة لم تصل منذ ذلك الحين الى الاحياء الشرقية.

‎- 12 أيلول/سبتمبر: هدنة جديدة بموجب اتفاق روسي اميركي سقطت بعد اقل من عشرة ايام، وشن النظام بعدها في 22 من الشهر هجوما بريا شديدا بدعم من الطيران الروسي لاستعادة السيطرة على الاحياء الشرقية.

‎- 15 تشرين الثاني/نوفمبر: قوات النظام تستأنف حملتها العسكرية العنيفة ضد الاحياء الشرقية مع هجوم ميداني على اكثر من جبهة وغارات كثيفة على مناطق الاشتباك والاحياء السكنية.

‎- 20 تشرين الثاني/نوفمبر: قوات النظام تدخل مساكن هنانو، اكبر احياء شرق حلب، ثم تسيطر عليه في 26 من الشهر.

‎- 21 تشرين الثاني/نوفمبر: منظمة الصحة العالمية تعلن انه «ليس هناك حاليا اي مستشفى قيد الخدمة في القسم المحاصر من المدينة»، بعدما كان المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا حذر قبل يوم بان الوقت «ينفد»، مؤكدا «نحن في سباق مع الزمن» حيال الوضع في شرق حلب.

‎في هذه الاثناء، المدنيون يحاولون الفرار بكل الوسائل من شرق حلب امام تقدم القوات النظامية.

‎- 27 تشرين الثاني/نوفمبر: حوالى عشرة الاف مدني فروا من شرق حلب بعد سقوط بعض احياء المعارضة، بينها مساكن هنانو.

‎- 28 تشرين الثاني/نوفمبر: الفصائل المعارضة تخسر سيطرتها على كامل الجزء الشمالي من الاحياء الشرقية، لتصبح هذه الاحياء مقسومة الى شطرين، شمالي وجنوبي .