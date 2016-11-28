حق التظاهر والاعتصام غير مكفول دستورياً

– November 28, 2016

توقيع

فاتح عبد السلام

عندما يقال ان الدستور العراقي لايصلح للبلد المنكوب ويحتاج اعادة صياغة ينبري بعضهم سريعاً للاتهامات السياسية . أهم سبب يستوجب تغيير الدستور هو خضوعه للتفسيرات المزاجية لأصحاب السلطات في العراق. الدستور هو الوثيقة التي يقرأها عدد سكان العراق بمعنى واحد لا يحتمل اللبس أو الاجتهاد أو الطعن . لكن ذلك لم يحصل مع دستور العراق .

نأتي بمثال واحد ، وسنرى ، ذلك هو حق التظاهر والاعتصام للمواطنين ، حيث نرى السياسيين باتوا يتخذون من سقوط مدن بيد داعش عقب موجة اعتصامات اجتاحت عدة مدن وبلدات عراقية رئيسة حجة للطعن بالحق الدستوري في التظاهر والاعتصام بوصفه بوابة لتسلل الارهاب .

ويرتبط بهذه المسألة المزاجية التعامل المزدوج كغض النظرعن اعتصام ومهاجمة اعتصام آخر بالرصاص الحي والقنابل، في رسالة تشبه مَن يقول ان هناك اعتصامات لا ينبغي التماس معها وجعلها تمرّ ، من ممر الديمقراطية حتى لو حطمت المكان الذي يجتمع فيه نواب الشعب ليقرروا مصيره. انهم في نظر جوقة السياسيين من مدمني انتهاك الدستور المترنح، يمارسون طقساً مكروهاً لكنه ليس محرماً في التظاهر والاعتصام والاحتجاج، لأن سقف العملية السياسية يتسع ليشمل هؤلاء المحتجين .

الاعتصامات الأخرى التي كانت في بدايتها عفوية شعبية تنطلق من مطالبات مشروعة في الحياة الحرة الكريمة التي تعني وقف الاعتقالات العشوائية ضد بلدات بذاتها واطلاق سراح المعتقلين من ضحايا المخبر السري ، وليس اطلاق الدواعش الذين فروا بأحث أنواع السيارات من سجن أبي غريب الى سوريا وصحراء الانبار . هذه الاعتصامات باتت محرمة وموضع اجتهاد في النص الدستوري. أقول انه جرى استغلالها سياسياً ،وأصبحت منصاتها التي يجب أن يعتليها ذوو المعتقلين الأبرياء أو المفقودين، واجهة لعمائم بيض ووجوه برلمانية منبوذة ، أعطت انطباعاً خاطئاً ، وفسحت المجال لتكريس حكم هوامش العمائم السود المهيمن أصلاً . لو جرى تلبية تلك المطالب المشروعة في وقتها ،من دون التشدق بالقوة والتعامل بلغة التسامح مع جزء كبير من الشعب ، لتغيرت معالم العملية السياسية من الظلمة الى النور، حتى مع بقاء الأحراش السيئة.

الآن كيف سيتم التعامل مع حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام بعد تحرير الموصل ؟ هل تبقى فقرة دستورية أم يجري ازالتها بتعديل واضح لتكون الأمور خالية من التشدق الديمقراطي الكاذب ، وننتهي عند هذه النقطة للأبد .

ببساطة حق التظاهر والاعتصام غير مكفول دستورياً، ذلك ان الذي يتم تطبيقه هو دستور آخر .

رئيس التحرير

[email protected]

لندن