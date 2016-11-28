– November 28, 2016

التحالف الوطني لـ (الزمان): تشكيل 10 لجان لحسم الملفات المعطّلة في البرلمان

تعديلات على العفو وتوقّعات بزيادة إستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد – قصي منذر

يصوت مجلس النواب الخميس المقبل على موازنة العام 2017 في وقت اقر تعديلات على العفو العام مع توقعات بزيادة الاستقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين . وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان لـ (الزمان) امس ان (البرلمان ارجأ التصويت على موازنة العام المقبل بعد تقديم طلب من اللجنة المالية النيابية بانه لايمكن التصويت عليها الا الخميس المقبل بغية استكمال التداول مع مستشارين ماليين). واضاف ان (البرلمان ناقش امس التعديل الاول لقانون العفو وتم التصويت عليه من حيث المبدأ من اجل المضي به من عدمه بالاضافة الى تأجيل قانون الاسلحة). مشيرا الى ان (المجلس صادق على انهاء عضوية مفوضية حقوق الانسان لاحالتهم الى التقاعد). واكد رئيس البرلمان سليم الجبوري وجود طلبات نيابية لاستجواب اربعة وزراء ورئيس هيئة واحد. وقال الجبوري في تصريح امس ان (عدد الاسئلة الشفوية المقدمة للمسؤولين 42 سؤالا تمت الاجابة على 15 منها بينما لم تتم الاجابة على 27 سؤالا). واضاف انه (تمت احالة 42 موضوعا عاماً للمناقشة الى اللجان المعنية مع وجود اسئلة مكتوبة تمت الاجابة على اغلبها). مشيرا الى (وجود عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني وسيتم التعامل معها وفقا للنظام الداخلي). واكد الجبوري ( عقد اجتماع غدا الاربعاء مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لغرض مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي بالاضافة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد للوصول الى صيغة قرار لعرضه على التصويت في جلسة الخميس )، مشيرا الى ان (البرلمان مستمر بالتشريعات القانونية التي يمكن من خلالها تغيير واقع البلاد). وقال عضو اللجنة سرحان احمد في تصريح امس ان (اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي تطرق الى مواضيع عامة في الموازنة ولتوضيح سبب تحديد سعر برميل النفط على أساس 42 دولاراً )،مستبعدا (حدوث تغيير في أسعار النفط وحجم الصادرات في قانون الموازنة حتى بعد مناقشتها كون الموازنة مُعدة لمرحلة اقتصادية صعبة ولا يمكن مناقشة أمور لا يمكن تحقيقها). وتوقع احمد (بقاء نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ورفعها في العام المقبل الى 4.8 بالمئة دعماً للحشد الشعبي والنازحين). ويستعد مصرف الرافدين لإصدار البطاقة الذكية وتحويل رواتب موظفي دوائر الدولة الكترونيا بدلا عن النقد اليدوي. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف مستعد لإصدار البطاقة الذكية للموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة كافة بدلا من النقد اليدوي). مشيرا الى ان (استخدام البطاقة الذكية في توزيع رواتب الموظفين يقلل من أهمية التداول النقدي والحفاظ على الأموال بالشكل الذي يسمح بتداولها في إي وقت ومكان).

واعلنت عضو لجنة الزراعة والمياه زينب الطائي عن استكمال جميع اجراءات استجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان. وقالت الطائي في تصريح امس ان (اللجنة استكملت جميع اجراءات استجواب زيدان كما تم تسليم كافة الوثائق الخاصة بذلك الى رئاسة البرلمان). وحددت اللجنة المالية النيابية الخميس المقبل موعدا للتصويت على قانــون الموازنــة .واكد موحان ان اللجان العشر المشكلة داخل التحالف ستعمل على العديد من الملفات ابرزها الملف التشريعي والقوانين المعطلة. وقال موحان لـ(الزمان) امس ان (التحالف صوت على نظامه الداخلي وكان هناك عشرة ملفات اهمها الملف التشريعي وكذلك الاقتصادي والسياسي والعلاقات والاعلام وملفات تخص المحافظات واخرى داخلية وخارجية)، مشيرا الى ان (اللجان العشر التي شكلها التحالف تعمل على تلك الملفات ولكن ابرزها الملف التشريعي ودور النواب في الكتل السياسية داخل التحالف بممارسة عملها لمناقشة القوانين المهمة والمعطلة منذ ثمانية اعوام داخل مجلس النواب). واضاف موحان ان (المقصود بأن يكون التحالف مؤسسة ان لا يمثل برموز معينة حتى يستطيع القيام بدوره على مختلف الصعد خاصة في الملفات الحاسمة)، متابعا ان (التحالف يهدف بممارسة عمله كاحد مؤسسات الدولة لديها اقسام وشعب وفروع ولجان لتكون مطبخا سياسيا متكاملا). وكانت اللجان العشر المشكلة في التحالف الوطني قد بدأت عملها . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التحالف عقد اجتماعه برئاسة عمار الحكيم وناقش العديد من القضايا الوطنية على الصعيدين الامني والتشريعي فضلا عن استكمال البنية المؤسساتية للتحالف).

واضاف ان (التحالف بارك الانتصارات المتحققة بعمليات قادمون يا نينوى وتحرير أجزاء واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها زمر داعش الإرهابية)، مشيرا الى ان (المجتمعين صادقوا على النظام الداخلي المنظم لعمل التحالف والكفيل بتحويله الى مؤسسة وطنية فاعلة كونه الكتلة السياسية الكبرى في البلاد).