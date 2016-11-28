– November 28, 2016

النفط يرحّب بتسليم الخام من الإقليم

الوطني الكردستاني يبحث مع الأمم

المتحدة إيجاد حلول للأزمات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

السليمانية – الزمان

بحث النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح مع وفد الامم المتحدة المشاكل الداخلية في الاقليم ومع بغداد فيما رحبت وزارة النفط باستعداد الاقليم تسليم نفطه الى الحكومة الاتحادية . ونقل بيان امس عن صالح قوله ان (زيارة وفد الامم المتحدة للاقليم تأتي بهدف مناقشة المشاكل الداخلية ومعالجتها فضلا عن الخلافات القائمة بين الاقليم والحكومة المركزية والازمة المالية والاقتصادية). واضاف ان (دور الامم المتحدة يكمن في حل الازمات وتقريب وجهات الاطراف السياسية). وأكد صالح أن (رسالة رئيس الاقليم مسعود البارزاني مهمة ونأمل أن تكون مخرجاً لحل المشكلات لأن تراكم المشكلات أصبح سبباً في تجويع المواطنين ونأمل أن نتجاوز هذا الوضع المتأزم)، مشيرا الى ان (الوقت ميسر لحل المشكلات ونبتعد عن المتاجرة بالشعارات السياسية والبدء بالحوار ولا يجوز تجويع المواطنين ومن الضروري وجود حكومة فعالة تستطيع القيام باصلاحات حقيقية). وكان البارزاني قد بحث مع ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تعزيز علاقات الاخوة وتطويرها بين الجانبين)، مشيرا الى ان (الجانبين تطرقا الى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم دولة الإمارات وإلاقليم). ورحبت وزارة النفط بتصريح البارزاني بشأن تسليم النفط من حقول الاقليم وبعض حقول كركوك للحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي كردستان . وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزارة رحبت بتصريح البارزاني بشأن تسليم النفط من حقول الاقليم وبعض حقول كركوك للحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي كردستان). مشيرا الى ان ( قيام حكومة الاقليم بتصدير النفط بشكل مستقل دون علم الحكومة الاتحادية الحق ضررا بالإيرادات المالية للبلاد).