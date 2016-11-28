الدوري الممتاز: عزوف جماهيري ومروان نجم الأسبوع والفوز الأكبر لميسان

– November 28, 2016

البطل يسقط والوسط يغرّد خارج السرب وتعثّر الطلاب والجوية

الناصرية – باسم الركابي

في الوقت الذي حافظ فريق نفط الوسط على صدارة فرق الدوري الممتاز والانفراد بها بعد الانتهاء من مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم اثر فوزه على البطل الزوراء بهدف ليرفع رصيده الى 20 نقطة والتخلص من شراكة الامانة بفارق نقطتين والمرور بها نحو الجولة المقبلة بسجل نظيف من خلال الفوز بست مباريات وتعادلين وتسجيل 13 هدفا وتلقي ثلاثة فيما تكون فرق الامانة والميناء والشرطة والطلبة هي الاخرى بقيت في مراكزها السابقة فيما تقدم النفط موقعين للسادس واربيل موقعا الى التاسع ونفط الجنوب اربعة حيث الثامن وميسان من الثالث عشر الى التاسع والحسين الى الخامس عشر والكهرباء الى السابع عشر فيما تراجع الحدود الى الثاني عشر والجوية موقعين الى الثالث عشر وزاخو موقعا للوراء السادس عشر فيما بقي البحري بموقعه الرابع عشر والكرخ ما قبل الاخير ويقبع كربلاء في اسوء مواقع سلم الترتيب كما لم تشهد مباريات العاصمة الحضور الجماهيري المنتظر لمبارياتها حيث بقيت مشكلة عزوف الجمهور عن متابعة المباريات واضحة كما شاهدنا في لقاء الطلاب واربيل والشرطة والحدود ما يدعو الى مراجعة الامور للوقوف على اسباب هذه المشكلة التي باتت ترافق المباريات منذ بداية الدوري مع استمرار المواجهات القوية بين الفرق الجماهيرية التي كانت لوقت قريب تستقطب جمهوره لوحداتها التدريبية اكثر حضورا من المباريات الرسمية وعودة الى مراجعة مباريات الجولة المذكورة والقاء الضوء السريع عليها حيث استمر الوسط قويا ومتوزانا من حيث الاداء والنتائج والتركيز على مبارياته داخل وخارج النجف وبات مصدر تهديد لتطلعات بقية الفريق ويلعب من خلال عناصره التي تقدم ما لديها وتؤدي موسما واضحا بكل تفاصيل اللعب الذي يستمر عليه ويعزز نتائجه ويسير باتجاه التحكم في الامور كما استفاد الفريق من نتائج الجولة وابتعد في الصدارة مستفيدا من تعادل الامانة والجوية وقبلها تعادل الطلاب واربيل وتوسيع الفارق مع الميناء الى ثلاث نقاط قبل ان يتواصل الفريق في تقديم نفسه امام فرصة تعزيز دوره في المنافسة من خلال جهود عناصره التي تقدم مباريات كبيرة ومتوازنة ويظهر افضل الفرق في كل شيء عبر الحفاظ على نوعية الاداء الذي دعم جهود اللاعبين في خدمة الفريق الذي قلب الموازين عندما نجح في قهر الضيوف كما فعل مع البطل الزوراء الجمعة الماضية وتحقيق لنتيجة المهمة والثأر الى خسارة الصيف الماضي والتي عززت من قوة دفاعاته في مواصلة النتائج التي يحرص على الاستمرار فيها عبر حالة اللعب التي يقدمها الفريق المجتهد وياتي بالنتائج الجيدة امام الاصرار على الاستمرار وحصد النقاط عبر خطوط تقدم نفسها بوضوح بدا من حارس المنتخب محمد حميد الذي ظهر فاعلا في هذا الموقع بعد الظهور الطيب مع المنتخب واخذ يعكس دوره في الدفاع عن شباك الوسط عندما تلقى مرماه فقط ثلاثة اهداف وعندما نتحدث عن الوسط نشير بامتياز الى دور اللاعب المذكور الذي يواصل الاستجابة لتوجيهات ورغبة المدرب واللاعبين في العمل بانسجام من اجل خدمة الفريق الذي يقف في الواجهة امام تفهم بقية فرق الدوري التي باتت تنظر له باحترام من خلال فرض نفسه عبر خطوات عمل منتظمة ومتوازنة وهو في احسن احواله كما يقدم الدفاع دورا مهما في الاستقرار والحال للهجوم الذي يواصل حسم الامور عبر حاسة التهديف والتسجيل دون توقف ما منحه التقدم باختصار شديد ان فريق الوسط يسيطر على اجواء اللعب امام ظروف اللعب والمشاركة التي رتبت من فترة الاعداد قبل ان يعود شهد لقيادة الفريق الذي من يشاهده لم يشعر بالخوف امام ما تقوم به عناصره والدور المهم الذي تؤديه امام مهمة لم تكن سهله حتى مع الوسط الذي مهم ان يظهر في بطولة الاندية العربية وهو قادر في هذه الفترة من خلال تواجد جميع عناصره خلال فترة توقف مباريات المنتخب الوطني ويامل ان يظهر بشكل فاعل في البطولة المقبلة لما يتمتع به من قدرا من الامكانات والافراد وخبرة المدرب.

خيبة الزوراء

واعرب جمهور البطل عن خيبته جراء خسارة فريقه امام الوسط والتراجع الى الموقع الحادي عشر بعد تلقي الخسارة الثالثة من سبع مباريات قبل ان تاتي الخسارة الاخيرة في الجولة الثامنة التي مؤكد زادت من مشاكل الفريق الذي بقي يبحث عن نفسه في مشاركة صعبة مع مرور الوقت الذي تراجعت فيه نتائج الفريق بعد البداية الضعيفة وتدني المستوى امام تراجع المواقع ولاحظوا فارق النقاط بينه والمتصدر والدوري في جولته الثانية ما يضعه تحت ضغط المباريات وابتعاد جمهوره الذي يرفض ما يحدث ويعده غير مقبول بعد ان دخل المشاركة في ظروف مهمة حيث رتبة البطلة ومدجج بعدد من اللاعبين المهمين ودعم جماهيري واسع لكنه اكثر ما تعثر في سباق النتائج بعد ان لعب ثمان مباريات فاز في اثنين وتعادل بمثلهما و خسر ثلاث وتعد نتائج سلبية لفريق كان قد مر الموسم الماضي وشق مباريات الدوري بثبات وشهد نجاحا لافتا عندما انهى الدوري من دون خسارة ما كان له الاثر في ان يبقى كمنافس هذه المرة لكنه لازال خارج التوقعات ولم يقدم ما متوقع منه لابل في اسوء حالاته وقد يواجه المدرب عصام حمد مشاكل اما رغبة جمهور الزوراء الذي يتطلع الى منافسة جيدة لكن ما يمر به الفريق الان امر يثير مشاعر الخوف لانه متاخر ومبتعد عن الموقع الذي يليق به ما يجعله امام اصعب مهمة لاستعادة التوازن نعم بامكان الفريق ان يعود لكنه يحتاج الى عمل كبير لتقليص الفجوة مع الفرق التي تقف فوقه لحين الوصول الى مثلث الترتيب في مسافة بعيدة ولايمكن الحديث عن ذلك الا بعودة قوية والتقدم من خلال نتائجه الايجابية الاول تحسين الموقع بعد ان اخذت النتائج السلبية مساحة كبيرة من الفريق ومتوقع ان ذلك سيؤثر حتى على العلاقة مع الجهة الرعاية التي من حقها ان ترى الفريق في وضع افضل وان يقدم امام الدعم المقدم لان بعض المسؤولين يتعاملون من خلال واقع النتائج التي تطرح سؤلا هل يستطيع الفريق ان يعود للسباق الذي ابتعد عنه في بداية لايحسد عليها ولاتحتاج الى تعليق لكن لايمكن التقليل من شان البطل باي حال من الاحوال.

استمرار الامانة

واستمر فريق الامانة بموقعه الثاني بعد تعادله الثالث على التوالي ليفرط بالصدارة بعد ان فقد ست نقاط حيث التعادل مع الحدود وزاخو ومن ثم الجوية ليفقد فرصة البقاء ومشاركة الوسط في الصدارة التي ابتعد عنها بنقطتين بعد ان كان امام فرصة التقدم وحرمان الوسط من موقعه الحالي لو تعامل مع الفريق بثقة اكبر مع اخر مبارياته المذكورة التي كادت ان تحقق تحولا في مسيرة الفريق وهو ما يزيد من صعوبة الامور بوجه مجموعة شباب يقودها بثقة كبيرة المدرب احمد خلف في موسم يقدم افضل ما لديه ومهم ان يظهر فريق اخر بين فرق العاصمة بهذه الروحية ويلعب بقوة وتركيز ويخرج بالنتائج المهمة التي منحته التواجد فوق فرق معروفة ودخلت المنافسات للصراع عل لقب الدوري والاهم هو ان الامانة يمر في افضل حالاته الفنية ونجح في ايقاف الجوية ولزمه على تقاسم النقطتين بعدما فرض التعادل في الشوط الثاني الذي ميز الفريق في ان يحسم مبارياته في التوقيتات القاتلة قبل ان يستمر السير في الطريق الصحيح في وقت خيب الجوية امال جمهوره الكبير الذي تابع سير اللقاء بملعب الامانة املا في تحقيق الفوز الثالث بعد ان تقدم خلال الشوط الاول قبل ان يفقد توازنه ويخرج بنقطة اثرت على موقعه في سلم الموقف الثالث عشر من ثلاث مباريات وله خمس مؤجلات ممكن ان يستغلها كما يجب للعودة الى المنافسة بقوة وهو قادر على ذلك بفضل قوته وتكامل عناصره وحالة الانسجام التي عليها بعد التتويج بلقب الاتحاد الاسيوي وفي وضع معنوي عالي ومؤكد انه يهتم بتحقيق رغبة جمهوره في ان يتقدم للامام عبر تقديم اللعب والنتائج التي هي من تساهم في استقرار الفريق الذي يريد ان يستثمر تلك المباريات وهو قادر على الاستفادة منها والفوز فيها جميعا سيعزز من تقدمه وقد تمنحه الصدارة وهو يتربص بالوسط وكان مقررا ان يستقبله الجولة القادمة لكن سفر المتصدر الى بيروت لخوض اول مباريات بطولة اندية العرب مع الجيش السوري بعد ان رفض الاتحاد الدولي قرار الفيفا في ان يلعب في اربيل ليعود الحديث مرة اخرى عن رفع الحظر عن ملاعب الكرة العراقية التي تلقت ضربة اخرى حينما تقرر ان يلعب المنتخب مباراة الذهاب امام السعودية في ملعبها امام تحرك لوفد عراقي يكون قد وصل اليوم الى مقر الاتحاد في محاولة لاقناع الفيفا في رفع الحظر وغيرها من المشاكل التي مهم ان تظهر دبلوماسية الوفد وخلفية المعلومات التي تسمح له في طرح الامور من اجل الوصول الى حلول لان قرارا الفيفا الاخيرين في منع فريق الوسط من اللعب في اربيل واقامة مباراة السعودية في ملعبها زادا الطين بله و لنرى ماذا سينتج عن الزيارة؟

واستمر الشرطة في ملعبه بعد عبور الحدود بصعوبة بالغة عندما ظهرت قدرات اللاعب مروان حسين الذي لعب بشهية مفتوحة وظهر بشكل يدعو مدرب المنتخب الوطني للنظر اليه ودعوته الى صفوف المنتخب والفوز ابقى الفريق في مكانه الرابع ويظهر في افضل قوى هجومية بعدما سجل 15 هدفا كما يظهر متوازن قي الدفاع بعد تلقي شباكه 5 اهدف لكن مع ما يحققه من نتائج لم ترتق الى المستوى العام للفريق والدور الذي يجب ان يقزم به في ان يظهر الطرف القوي وان يسيطر على مسار الامور في حالة افضل من التي عليها الان لانه كلما اتت نتائج البداية مقنعة مع نوع الاداء امر مهم وهو ما يتوجب على المدرب محمد يوسف ان يقوم به وغير من طبيعة اللعب والاداء لان امام الفريق مباريات صعبة كما ان اللعب خارج العاصمة قد يكلفه نزف النقاط وهو الذي سيلعب يوم غد في زاخو ومؤكد سيواجه مصاعب لان المضيف في أسوء احواله ويريد ان يداو جراحه من خلال مفارز الشرطة وتجاوز نقاط الضعف وتحقيق النتيجة من اجل العودة الى عزف نغمة الفوز التي حرم منها جمهوره الكبير الذي سيحضر لانه يريد عودة الفريق الى سكة الانتصارات باي طريقة كانت المهم ان الشرطة للان من دون خسارة على عكس بداية الموسم الماضي وكيف واجه مبارياته التي اخذت منه الكثير قبل ان يعيش دوامة النتائج السلبية قبل ان ينسحب من النخبة في قرار غريب صدم به عشاقه في وقت اثرت الخسارة التي تعرض لها الحدود على موقفه يعدما تراجع الى الموقع 12 ويعاني من ضعف الدفاع الذي نلقى 11 هدفا من ثماني مباريات فاز فقط في واحدة قبل ان يخسر مباراتين وتعادل في خمس واضاع فرصة البقاء في مكانه السابق.

تفوق الميناء

ونجح الميناء في الخروج بكل فوائد مباراته امام ضيفه زاخو بعدما تمكن من تسجيل الثلاثية التي عززت من موقعه في الموقع الثالث وقادر على الوصول الى الوصافة ربما في الجولة المقبلة اذا ما نجح في تحقيق نتيجة الفوز على مضيفه الكهرباء وان يظهر بقوة في مباراة الذهاب التي مر منها جميعا من دون خسارة وان يحافظ على نوع الاداء وما زاد من قوة الفريق رفع غلة التهديف وموصلة تحقيق النتائج للمنافسة على الصدارة وتقليص الفجوة مع الوسط مع استمرار سباق مواقع المقدمة المتوقع ان يتجدد ويظهر بقوة عند الفرق الخمسة خاصة في غياب الوسط وقد يعطي ذلك الفائدة للامانة عندما سيخرج الى ملعب مناسب وفريق يعاني حيث كربلاء بالمقابل تراجع زاخو الى الموقع 16 من اربع خسارات وثلاث تعادلات ومن دون فوز الحسرة التي بقيت في نفوس اللاعبين وجمهور زاخو المؤكد صب جام غضبه على لاعبي ورفع المشاركة التي يخوضها الفريق بمجموعة لاعبين شباب ويرى جمهور الفريق قدرة الجهاز الفني في ادارة الامور كما يجب وان يوفر نقاط الارض لتدعيم جهود المشاركة التي تحتاج الى جهود كبيرة وان يتواجد الفريق بقوة في دائرة المنافسة لان مباريات الذهاب باتت تشكل صعوبات ليس امام ميسان يل امام الكل ومهم ان يبقى رهان الفرق على مباريات الارض التي للان يتحكم فيها وسيكون امام الاختبار القوي عندما يستقبل النفط يوم غد.

غلطة الكهرباء

وكان على الكهرباء ان يحافظ على تقدمه بهدفين على النجف تحت انظار جمهوره في ا ول مهمة لعلي عطية الذي كان يمني النفس العودة بالفوز الاول مع الجولة الثامنة امام حاجة النقاط لابعاد الفريق عن مواقع الخطر ولانه في اسوء وضع وقد جيا بالمدرب الجديد من اجل تغير الامور والادارة تعول على جهوده ومجموعة لاعبين انتدبت في بداية الموسم لكن الكل لم يقوموا بوجباتهم في مهمة بدأت تخرج عن مسارها امام الفريق القابع في الترتيب السابع عشر قبل ان يفرط بفوز كان هو الاقرب اليه من مضيفه النجف ولو عاد بنقاطه كاملة لتقدم الى موقع افضل في وقت واجه النجف صعوبة كبيرة عندما بقي متأخرا الى منتصف الشوط الثاني قبل ان يخطف التعادل وينقذ الامور ويصل الى التعادل لكنه تراجع في الموقف اثر التعادل الرابع وخسارتين وفوزين و لكن ما يهم فرق المحافظات على مختلف عناوينها الحرص على مباريات الارض التي تشكل المرتكز لدعم المهمة التي لاتبدو سهله في ظل الية المنافسات واهمية الحفاظ على نوعية الاداء في وقت مهم ان يحسن الكهرباء من نوعية الاداء خارج ملعبه قبل ان يفرط بنتيجته الثانية كما حصل امام نفط الجنوب عندما كان متقدما الى الوقت المدد في ملعبه لكنه قبل تقاسم النقطتين قبل ان يكرر ذات السيناريو في ملعب النجف وتبقى تغير النتائج بعهدة عطية الذي يعد احد المدربين المحليين ممن يشار اليهم بعد فترة عمل ناجحة مع الجوية وكذلك مع منتخب الشباب لكن يبقى الرهان على انقاذ الكهرباء والارتقاء بها الى موقع اخر من الذي عليه وبعيدا عن نتيجة التعادل فعماد محمد يقود النجف بشكل مقبول محققا اكثر من نتيجة لكن لايمكن التفريق بنقاط الارض.

مشاكل كربلاء

وزادت خسارة نفط الجنوب من مشاكل كربلاء الذي خذل جمهوره عندما سقط امامهم بهدف لهدفين الذي عاد بالفوز الاول قبل ان يترك كربلاء في الموقع الاخير وزاد من معانات فاضل عبد الحسين الذي يبدو يواجه امور صعبة في مجمل جوانب عمله و ما يزيد من مخاوف جمهوره بعد نتيجة الارض السلبية الاولى ولان صراع القاع وفي ظل تبادل المواقع الذي يتاثر بالاهداف لابد من تقديم العمل المطلوب للاستفادة منها كلما استطاع لان فريق مثل كربلاء يواجه ظروف قاسية وهو امام مهمة تحديد المصير التي ظهرت منذ عدة مواسم ربما نجا منها بسبب الية الدوري آنذاك لكنها تشكل حجر عثرة امام عدد من الفرق لابل جميعها فيما يتعلق بالضائقة المالية التي حدة من تقدم اغلب الفرق خاصة كربلاء.

فوزميسان

وحقق فريق ميسان النتيجة المطلوبة بتغلبه على جيرانه البحري بأربعة اهداف لهدفين ليحافظ على نتائج الميدان ويستمر في الحصول على نقاطها قبل ان يحقق الفوز الثاني الذي دعم موقفه عندما تقدم من الموقع الثالث عشر الى التاسع قبل ان يستقبل النفط يوم غد وسيكون امام مهمة غاية في الصعوبة في وقت عاد البحري لخسارة ثقيلة لخبطت حسابات المشاركة التي اتجهت عكس رغبة الفريق الذي يبدو فقد التوازن منذ خسارة النفط في البصرة وبثلاثية نظيفة وزادة خسارة النفط من معانات السماوة والتراجع موقعا حيث الثامن عشر ويقع ضمن الرباعي المرشح للهبوط ويستقبل في الجولة القادمة الطلاب في مهمة قدتفاقم من الامور فيما يواصل النفط عروضه الحيدة ويستمر في الأداء والنتائج ويحرص من خلال مجموعة شبابية على ان يكون الطرف المؤثر وهو يستحق لانه يحافظ على توانه من جولة لاخرى وكسب فريق الحسين نقطة مهمة من الكرخ ليتقدم بها الى الموقع الخا مس عشر ليهرب من دائرة الهبوط بشكل مؤقت وفي وضع معنوي فيما فشلت محاولات الكرخ في الحصول على كامل النقاط وهو يلعب في ظروف الارض.