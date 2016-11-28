– November 28, 2016

الفروسية: رشيد يفوز بإلتقاط الليمونة

بغداد – رحيم الدراجي

احرز الفارس اسامة لواء المركز الاول في فعالية الحلقة وتد ضمن منافسات البطولة التنافسية التي اقامها اتحاد الفروسية. وقال رئيس اتحاد الفروسية حيدر حسين الجميلي: ان الفارس اسامة لواء احرز المركز الاول في فعالية الحلقة وتد ضمن منافسات البطولة التنافسية والتي حضرها السفير الجيكي يان فيتشنال. مبينا ان الفارس عبد الحميد رشيد احرز المركز الثاني تاركا المركز الثالث من نصيب زميله محمد شايع. واضاف رئيس الاتحاد: ان منافسات فعالية الليمونة وتد تمخضت عن فوز الفارس عبد الحميد رشيد بالمركز الاول فيما حل الفارس محمد شايع ثانيا وجاء الفارس اسامة لواء ثالثا. مشيرا الى: ان تلك النشاطات تأتي للحفاظ على جاهزية لاعبي المنتخب الوطني وابقائهم في جاهـــزية مــــستمرة للمـــــشاركة في الاســـتحقاقات الخارجية المقبلة. وتابع الجميلي: ان الاتحاد عمد الى اقامة تلك البطولات التنافسية بين لاعبي المنتخب الوطني وتحت اشراف المدرب جاسب جبر وبشكل دوري لغرض الوقوف على جاهزية الفرسان ومدى التطور الحاصل في مستوياتهم. مبينا: ان المنتخب العراقي استطاع تحقيق فضلى النتائج في الاستحقاقات الخارجية، ومن ثم فإن تحقيق الانجاز يعد امرا سهلا ولكن الحفاظ عليه هذا هو الامر الصعب ما يتطلب استمرار اقامة البطولات التنافسية بين الفرسان لجعلهم في دائرة الامكانات العليا.