– November 28, 2016

المسابقات الاوربية: أتلتيكو يحقّق هدفاً غائباً منذ 10 أشهر

مانشستر يونايتد يواصل نزف النقاط وأرسنال يستعيد توازنه

{ مدن – وكالات: فرط مانشستر يونايتد في الفوز، واكتفى بالتعادل مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس الأحد بملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنكليزي. تقدم الضيوف بهدف لديافرا ساخو في الدقيقة 2، وعادل زلاتان إبراهيموفيتش الكفة بالدقيقة 21 . رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بعدما سقط في فخ التعادل على أرضه للمباراة الثانية على التوالي، بينما بقى منافسه في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة. لم يغير جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد خطته 4-2-3-1، وتشكيلة تضم دافيد دي خيا أمامه رباعي الدفاع فالنسيا، روخو، فيل جونز، وماتيو دارميان ثم ثنائي الارتكاز بوجبا وهيريرا خلف المحاور الهجومية ماتا، راشفورد، لينجارد وأمامهم رأس الحربة زلاتان إبراهيموفيتش. أما سلافين بيليتش مدرب وست هام، لعب بفلسفة مختلفة 3-4-2-1، معتمدًا أسلحة هجومية مميزة ديمتري باييه ومانويل لانزيني في صناعة اللعب، والثنائي آرون كريسويل ومايكل أنطونيو بالانطلاق في الجانبين مع رأس الحربة القوي ديافرا ساخو.

مورينيو يدخل صداما جديدا

وتورط البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في أزمة جديدة مع التحكيم، خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد مساء اول امس، الأحد، بملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنكليزي. ففي الدقيقة 27 من اللقاء، أشهر الحكم جون موس البطاقة الصفراء في وجه الفرنسي بول بوجبا، بداعي التحايل للحصول على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء. لكن قرار الحكم لم يلقَ قبولا لدى مورينيو، الذي انفعل بشدة، وقام بركل زجاجة مياه، ليتوجه الحكم إليه، ويطرده من الملعب، ليستكمل المدرب البرتغالي توجيه الفريق من المدرجات، والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وتهدد هذه الواقعة مورينيو، المدرب المثير للجدل، بعقوبات جديدة، علمًا بأنه تم إيقافه مباراة مطلع الشهر الجاري بسبب هجومه على التحكيم.

ثلاثية أرسنال

وعزز أرسنال موقعه في المركز الرابع بالفوز على ضيفه بورنموث 3-1 اول امس الأحد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز ثلاثية أرسنال كل من أليكسيس سانشيز (12 و90+1) وثيو والكوت (53)، فيما سجل كالوم ويلسون (23 من ركلة جزاء) هدف بورنموث الوحيد. وارتفع رصيد أرسنال إلى 28 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 15 في المركز الحادي عشر. واستعاد أرسنال توازنه مجددا في البريمييرليج، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام بنفس النتيجة 1-1 .

هدف غائب

واستعاد نادي أتلتيكو مدريد اول امس الاحد قدرته على التسجيل من ضربات رأسية من الركلات الركنية، بعد غياب دام عشرة أشهر. وسجل دييجو جودين هدف أتلتيكو مدريد الأول في مرمى أوساسونا وهو الهدف رقم 14 في تاريخه مع الروخيبلانكوس. واعتمد أتلتيكو مدريد في السنوات الأخيرة على التسجيل من الضربات الرأسية، وكانت هذه إحدى مميزات الفريق المدريدي في السنوات القليلة الماضية. وقالت صحيفة أس إن آخر مرة استطاع لاعبو أتلتيكو مدريد التسجيل من ضربة ركنية عن طريق الرأس كانت في 6 فبراير/شباط الماضي، بعدما أحرز كوكي الهدف في مرمى إيبار. ومن اللافت للنظر أن أتلتيكو مدريد فاز بلقب الدوري الإسباني قبل موسمين وفي رصيده 73 هدفا كان منها 18 هدفا بالرأس.

هيرتا برلين يتخطى ماينز

وفاز هيرلتا برلين على ضيفه ماينز بهدفين لواحد في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني لكرة القدم على الملعب الأوليمبي ببرلين، وذلك في مباراة كان بطلها اللاعب البوسني فيداد إيبيسفيتش. كان الضيوف هم من بادروا بالتسجيل (ق25) عبر أرون سيديل، ولكن أصحاب الأرض تمكنوا من التعادل سريعا بعدها بـ11 دقيقة بواسطة فيداد إيبيسفيتش. وعاد إيبيسفيتش ليصنع الفارق مجددا ويسجل هدف الفوز (ق67). ويبدو أن اللاعب البوسني كان مصرا على أن يكون بطل المباراة بلا منازع حيث تعرض للطرد (ق74). بهذا الفوز يعود هيرلتا برلين لدرب الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية مع أوجسبورج ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق النقاط عن اينتراخت فرانكفورت. من ناحيته تجمد رصيد ماينز عند 17 نقطة في المركز التاسع. ثنائية في الوقت الضائع تعيد فينورد لصدارة الدوري الهولندي استعاد فينورد روتردام صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا قاتلا ومثيرا 3-3 من مضيفه أوتريخت. ورفع فينورد رصيده إلى 33 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لبضع ساعات لمصلحة أياكس، لكنه عاد متصدرا بفارق الأهداف فقط، كما ارتفع رصيد أوتريخت إلى 18 نقطة في المركز السابع. واتسمت بداية المباراة بالإثارة، حيث تقدم أوتريخت بهدف مبكر حمل توقيع سيباستيان هالر في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل فينورد سريعا عن طريق نجمه المخضرم ديرك كاوت في الدقيقة الرابعة. وأضاف جيوفاني تروبي الهدف الثاني لأوتريخت في الدقيقة 52، فيما عاد هالر لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85 . وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أوتريخت، جاءت انتفاضة فينورد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي سجل خلاله هدفين عن طريق نيكولاي يورجنسن، ومايكل كرامر، ليقودا الفريق لانتزاع تعادلا قاتلا.