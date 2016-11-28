– November 28, 2016

السيدة العجوز تقاطع الإعلام بعد سقطة جنوى

{ روما – وكالات: بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها يوفنتوس على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، رفض كل لاعبي يوفنتوس التحدث إلى وسائل الإعلام بعد اللقاء، وخرجوا دون الحديث لأية قناة تلفزيونية أو صحيفة. لاعبو يوفنتوس مروا من المنطقة المختلطة وهي المخصصة لحديث اللاعبين مع الصحفيين بعد اللقاءات دون الالتفات لأحد، رافضين جميعاً دون استثناء اجراء أي حديث صحفي، وتوجهوا جميعاً لحافلة الفريق. وكان أليجري المدير الفني ليوفنتوس، الوحيد الذي تحدث مع وسائل الإعلام. يُذكر أن يوفنتوس لايزال يتربع على صدارة الكالتشو بالرغم من الخسارة بفارق 4 نقاط عن ميلان، و7 نقاط عن روما.