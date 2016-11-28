– November 28, 2016

كشف حساب مدرّبي الكلاسيكو في السنوات الأخيرة

بنيتيز يتلقى خسارة فادحة وزيدان يدخل التاريخ بثنائية بنزيمة ورونالدو

{ مدريد – وكالات: سبعة مدربين تناوبوا على تدريب ريال مدريد وبرشلونة، رسموا ملامح الكلاسيكو بين العملاقين في آخر خمس سنوات من عمر الدوري الإسباني. ثلاثة مدربين تولوا تدريب النادي الملكي، بينما أدار البلوجرانا فنيا أربعة مدربين، خاضوا 11 كلاسيكو منذ عام 2011 . وخلال تلك المدة، انتهت خمس مواجهات كلاسيكو بفوز برشلونة وأربع مواجهات بفوز ريال مدريد، وأربع بالتعادل.

2011

خاض ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الأول في 2011 تحت القيادة الفنية للمدربين جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا في الجولة 32 من بطولة الليجا لموسم 2010-2011، وانتهي اللقاء الأول بالتعادل 1-1 بهدفي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وكان الكلاسيكو الثاني في 2011 ضمن منافسات الجولة 16 من موسم 2011-2012 وتحت القيادة الفنية لنفس الثنائي السالف ذكره، وانتهى بفوز البلاوجرانا 3- 1 .

2012

أقيم الكلاسيكو في هذا العام ضمن منافسات الجولة 34 من موسم 2011-2012، وتمكن خلاله مورينيو من الانتقام لخسارته أمام جوارديولا في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وفي نفس العام، التقى الفريقان مجددا ضمن منافسات الجولة السابعة من موسم 2012-2013، ولكن بقيادة فنية جديدة لبرشلونة حيث تولي تيتو فيلانوفا تدريب البلاوجرانا بدلا من جوارديولا، بينما يظل مورينيو مدربا للبلانكو. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2013

شهد هذا العام الكلاسيكو الخامس لجوزيه مورينو كمدرب لريال مدريد، كما أنه كان الأخير له قبل الرحيل عن تدريب الملكي، وكانت المواجهة في الجولة 26 من موسم 2012-2013 أمام فيلانوفا أيضا. وتمكن ريال مدريد من الفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف. وضمن فعاليات الجولة العاشرة من موسم 2013-2014، التقى الفريقان ولكن بقيادة فنية جديدة تماما، حيث تولى الأرجنتيني جيراردو مارتينو تدريب برشلونة، وعلى الجانب الأخر كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لريال مدريد. وينجح الأرجنتيني في الفوز على الإيطالي المخضرم بهدفين مقابل هدف عن طريق نيمار وسانشيز، بينما حفظ المهاجم الشاب خيسي رودريجيز ماء وجه مدربه بهدف الأبيض الوحيد.

2014

ويكرر جيراردو مارتينو في هذا العام تفوقه على كارلو أنشيلوتي، بعد أن قاد برشلونة للفوز على ريال مدريد في مباراة ماراثونية بنتيجة 4-3، ضمن فعاليات الجولة 29 من موسم 2013-2014 . ومع حلول الكلاسيكو الثاني في عام 2014، ينتفض كارلو أنشيلوتي ويحقق الفوز الأول له على برشلونة في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة التاسعة من موسم 2014 -2015، ولكنه لم ينتقم من مارتينو حيث كان لويس إنريكي هو مدرب برشلونة في تلك المباراة.

ويفوز النـــــــــــادي الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

2015

ولم يحتج إنريكي سوى لشهور حتى يرد لأنشيلوتي هزيمة أول كلاسيكو له كمدرب لبرشلونة، حيث تمكن في مباراة الجولة 28 من موسم 2014-2015، من الفوز بهدفين مقابل هدف. ويستمر إنريكي في منصبه كمدرب لبرشلونة، ولكن يرحل أنشيلوتي من منصبه كمدرب لريال مدريد ويأتي الإسباني رافائيل بنيتيز، والذي تلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة في مباراة الجولة 12 من موسم 2015-2016 . وهي المباراة التي تسببت في إقالة بنيتيز من منصبه.

2016

عقب إقالة بنيتيز من تدريب ريال مدريد، يقرر مسؤولو الملكي الاعتماد على الأسطورة الحية زين الدين زيدان في منصب المدير الفني، ليشهد عام 2016 خوض زيزو لأول كلاسيكو له كمدرب، بعد صولات وجولات عديدة له أمام برشلونة في الكلاسيكو كلاعب. أقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة 31 من موسم 2015-2016، وتمكن زيدان من قيادة فريقه لتحويل تأخره بهدف جيرارد بيكيه إلى فوز بهدفي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، ليكتب زيدان اسمه بأحرف من ذهب في سجلات مدربي الكلاسيكو، ويثبت أحقيته بالحصول على فرصة كاملة على رأس الإدارة الفنية لعملاق العاصمة الإسبانية.