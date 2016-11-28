– November 28, 2016

نرجّح دعماً أكبر في عهد ترامب وإنفتاحاً أوسع نحو كردستان

سوراني لـ (الزمان) : التعايش الإجباري في العراق غير ممكن والشراكة الحقيقية فشلت خلال 90 سنة

اربيل- فريد حسن

قال المستشار السياسي في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة أقليم كردستان سامان سوراني ان التعايش الاجباري في العراق ليس هو الحل للمشاكل بين المركز والاقليم لكون العراق (قد فشل خلال أكثر من 90 سنة في كل شيء مرتبط بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي)، مضيفاً انه(بدخول قوات البيشمركة الي المناطق المتنازع عليها عقب إنسحاب الجيش العراقي منها وسيطرة عناصر تنظيم داعش عليها أصبحت المادة 140 من الدستور مسألة منجزة ومنتهية). واضاف سوراني خلال مقابلة مع (الزمان) ان الاقليم يرجح دعماً لوجستياً أكبر لقوات البيشمركة وتطوراً وإنفتاحاً أكبر في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تجاه كردستان، مشدداً على القول ان (مسألة الإستقلال شأن يخصنا نحن الكردستانيين قبل الآخرين):

{ اثبتت حكومة الاقليم دورها في الدبلوماسية الدولية ، فكيف كانت البدايات وما هي الاسس التي استندت اليها ضمن توصيفات العلاقات الدولية ؟

– بعد تحرير العراق من الإستبداد والدكتاتورية عام 2003 شاهدنا الإهتمام المتزايد من جانب دول كثيرة بإقليم كردستان ، لذا قامت حكومتنا بموجب قوانين الإقليم (المادة 22 من نظام مجلس الوزراء في إقليم كردستان رقم 1 المؤرخ بـ 2006-6-15) ودستور الجمهورية العراقية (المادة 121، فقرة 4) في أيلول 2006 بتأسيس دائرة للعلاقات الخارجية ، بوصفها ضرورة وركيزة مهمة من ركائز الحكومة لتعزيز مصالح الإقليم وشعبه وتنفيذ الكثير من الواجبات في ميادين عدة وخاصة في ميدان العلاقات مع المجتمع الدولي. والدائرة هي إحدي الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتعمل وفق نظام مجلس الوزراء من أجل وضع الإقليم في قلب الأحداث الدولية وتفاعلاتها وإبراز جهود الحكومة في ميدان العمل الدبلوماسي. ووفق الدستور العراقي وإيماناً منا بمبدأ الفدرالية نتبع الطرق الصحيحة في التعامل مع الدول والشعوب وهنا لانري أي إختلاف في السياسة بيننا وبين الحكومة الإتحادية. نحن نريد العيش بسلام ليس مع الشعب العراقي فحسب بل مع جميع شعوب المنطقة والعالم و نهدف الى بناء علاقات حسن الجوار المبنية علي مباديء الإحترام المتبادل والمنافع المشتركة. بالتأكيد هناك الكثير من القواسم المشتركة مع اكثرية الدول في العالم، ونحن نريد أن نكون مع العراق عضواً فعالاً ومفيداً للمجتمع الدولي . نحترم حقوق الإنسان والأقليات والأديان والمذاهب ونرغب في مد يد الصداقة وبناء جسور الثقة و التعاون المشترك.

{ ماهي المشتركات بينكم وبين وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية على مستوى التمثيل والعلاقات الدولية وهل تتعارض مع الدستور ام متوافقة ؟

– بعد تأسيس دائرة العلاقات الخارجية قام رئيس حكومة الاقليم بتوجيه رسالة الى وزير خارجية العراق الفدرالي ، بيّن في طياتها المهمات المستقبلية لدائرتنا في إطار الحقوق الدستورية والهدف الجاد للتعاون مع الحكومة الفيدرالية في ما يخص الأمور الخارجية. وقد أستقبلت الخارجية العراقية الرسالة وفكرة التأسيس بالإيجاب ورحبت بالتعاون المباشر معنا أو عن طريق السفارات العراقية في الخارج مع مكاتب الإقليم الموجودة في الخارج. الي هذا التاريخ نحن جزء من المنظومة الحكومية في العراق، لا نطبق سياسة خارجية مستقلة أو منفصلة عن العراق، فحسب الدستور تعد رسم السياسة الخارجية والدفاعية والمالية من صلاحيات الحكومة الإتحادية، لكن بوصفنا الاقليم شريكاً في الدولة الفدرالية، التي يجب أن تؤمن بالتفويض والشراكة في القرار السياسي و إدارة البلد ، يقع جزء من تنفيذ هذه السياسة علي عاتقنا، هذا ما نقوم به. للأسف هناك جهات لاتهدف الي الشراكة الحقيقية، بل تسعي الى تضخيم حجم تفاقم عدم الثقة بالحياة الديمقراطية والدستورية، كونها تؤمن بفلسفة الإقصاء وتهميش الآخر. ما نريده هو أن تكون علاقاتنا مع الحكومة الإتحادية نموذجية وبأحسن الأحوال، لأننا نؤمن بالشراكة الحقيقية ونسعي في سبيل تعزيز الوسط الديمقراطي.

{ للخارجية الكردية علاقات واسعة مع دول العالم فهل هي علاقة تعاطفية أم انها تدخل ضمن اطار العلاقات الدولية ؟

– نعم لدينا علاقات سياسية و دبلوماسية واسعة مع الكثير من دول العالم وفي إقليم كردستان حضور جيد لقنصليات وممثليات 36 دولة وهناك رغبة متزايدة من بلدان عدة لفتح ممثليات لها في الإقليم وذلك بسبب موقف حكومة الإقليم المرحب وإستعدادها وإنفتاحها علي العالم الخارجي ، وكذلك الوضع الأمني المستقر ووجود فرص إستثمارية وخاصة في المجالات القائمة علي الإقتصاد، فبتطور الحياة وتشابك المصالح الدولية أصبحت الحاجة ملحة لإقامة تلك العلاقات من أجل التوافق بين مصالح الدول وحل إشكاليات التضارب بين هذه المصالح، وتسوية الخلافات والمنازعات، وإيجاد الحلول الملائمة لها، فالعلاقات مع الدول وخاصة عندما يكون هناك تمثيل قنصلي لدولة ما ، تعد مظهراً من مظاهر الدولة علي ممارسة إختصاصات السيادة.أريد أن أؤكد بأن العلاقات القنصلية تنشأ بناء علي الرضا المتبادل، لا إلزام في هذا الخصوص. أما الهدف الرئيس من إقامة هذه العلاقات فهو حماية المصالح التجارية والإقتصادية والإجتماعية بعيداً عن الإحتكام الي العاطفة.

{ الاستفتاء على الاستقلال مسألة طبيعية ومقرة اممياً ولكن هل ان الوقت ملائم في داخل البيت الكردي حيث التنافر في العلاقات بين الاحزاب الكردية وهل هنالك اتفاق ما مع الحكومة الاتحادية تلافيا للمشاكل وعالميا هل من مساندات دولية؟

– بالتأكيد أخذ رأي الشعب الكردستاني في موضوع مهم مثل حق تقرير المصير ضرورة تاريخية ملحة، إذ لا يوجد شعب بهذا التعداد والتاريخ ولا يكون له دولة. إن وجود الأرضية الصالحة لإجراء الإستفتاء والمستوي الجيد من الثقافة السياسية لدي أفراد الشعب يسمحان بتوفير رأي عام مشارك وتجنب أساليب قيادته الي عواقب لاتحترم مصالحه. نحن نعلم بأن الاستفتاء يكرس مبدأ السيادة الشعبية وينمي الثقافة القانونية لدي المواطن وعن طريقه يزج المواطن في العملية التشريعية مما يوجب عليه التعرف على المبادئ القانونية التي تمكنه من إبداء الرأي الصحيح. ان الأحزاب والجهات التي تؤمن بالإستقلال تعمل لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الآستفتاء، للأسف هناك جهة سياسية ليست مع الإستقلال ولا تؤيد الدولة الكردستانية، لكنها أقلية. علينا العمل بجدية علي وحدة البيت الداخلي الكردستاني ، حتي يمكننا الإفادة من التغييرات القادمة في الشرق الأوسط التي ستتضمن تغييرات في خرائطها .مانراه من إختلاف بين الأحزاب الكردستانية هو وجهات النظر في كيفية تحقيق هذا الهدف والوصول اليه، لكن علي بعض الاطراف السياسية الكردية ان تتنازل عن المصالح الحزبية الضيقة من أجل المصالح العليا لشعب كردستان. لقد كنّا في العراق والى الآن جزء من الحل ، نؤمن بالحوار البناء مع بغداد ، نريد حل جميع مشاكلنا العالقة بشكل سلمي متحضر. كما وصرح رئيس الاقليم مسعود البارزاني في أحد خطبه بداية هذا العام 2016 بأن (الاستفتاء لا يعني إعلان قيام الدولة لكن ما يعنيه أن نعرف إرادة ورأي الشعب إزاء الاستقلال). ان التعايش الاجباري في العراق ليس بحل لكون العراق قد فشل خلال أكثر من 90 سنة في كل شيء مرتبط بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي. عالمياً هناك تفهم لقضيتنا وهناك الكثير من المواقف الإيجابية من عدد غير قليل من دول العالم، تساند وتدعم هذا المطلب الشرعي لشعب كردستان. ان التعايش الاجباري في العراق ليس بحل لكون العراق قد فشل خلال أكثر من 90 سنة في كل شيء مرتبط بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي.

{ ماذا قدمت الدبلوماسية الكردية للاقليم منذ عام 1991 وما هي التصورات المستقبلية؟

– الدبلوماسية الكردستانية هي الواجهة السياسية والحضارية لنضال وحركة الشعب الكردستاني. بدأت تلك الدبلوماسية في بادىء الامر على اجتهادات شخصية ولم يكن لها رؤية موحدة. لكنها في زمن الزعيم الخالد مصطفي البارزاني علي وجه الخصوص، إستطاعت أن تعمل علي إيجاد السبل والآليات الدبلوماسية لتعريف المسألة الكردستانية بالمنطقة والعالم ، كي لا تبقي قضية الكرد مقتصرة فقط على المواجهات والحروب.وبعد عام 1992 ، أدرك الكرد أكثر وأكثر أهمية بناء علاقات دبلوماسية منفتحة ممنهجة من خلال اشخاص اكفاء مهنيين تمهيداً لبناء علاقات دبلوماسية متوازنة تعمتد الاسس الديمقراطية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أساساً للانفتاح الدبلوماسي على دول الجوار والعالم .إن نموذج الحكم والتجربة الديمقراطية الناجحة التي قدمها شعب كردستان منذ أكثر من 20 عاماً ، رغم بعض النواقص في المرحلة التمهيدية ، بالإضافة الي الدبلوماسية الممنهجة جعل من الإقليم منطقة إقتصادية مزدهرة وآمنة وسط كل التوترات والتشنجات الموجودة في الشرق الأوسط، حيث إستطاعت حكومة الإقليم أن تستقطب الآلاف من الشركات الاقليمية والدولية بما فيها شركات النفط العملاقة التي استثمرت مليارات الدولارات في مجال تنقيب النفط واستخراجه وربط مصالح كبريات شركات النفط العالمية بمصالح كردستان الاقتصادية والسياسية. هذه الخطوات هي نقطة تحول وإنعطافة تاريخية في مسار الحركة التحررية الكردية، التي إستطاعت أن ترفع من مكانة كردستان السياسية وتعطي لها بعدا سياسياً وإقتصادياً علي الصعيدين الإقليمي والدولي. اليوم و بسبب الدور السياسي والعسكري للإقليم في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتمثلة بداعش أصبح الإقليم ورئيسه الشرعي رقماً مهماً في مجمل المعادلات الاقليمية والدولية وهذا ما يدفع المجتمع الدولي الي تقديم دعمه واسناده للشعب الكردستاني والتعامل مع قيادته السياسية علي أعلي المستويات الدبلوماسية والدولية ،بما فيها تدريب و تزويد قوات البيشمركة بمستلزمات الدفاع لقهر الارهاب وكان للعديد من دول العالم دورها وموقفها الايجابي في هذا المجال . وقد تمكنت القضية الكردستانية اليوم من عبور حدود مختلف الدول التي تتقاسم أجزاء كردستان الأربع وتجاوزت الازمات نظراً لمشروعية المطالب التي طرحتها والمظالم التي طالت شعب كردستان. ما نمارسه اليوم هو نوع من الدبلوماسية الموازية وما نهدف اليه مستقبلاً هو المجال الدبلوماسي الأوسع ، بوصفه شأناً سيادياً يمارس من جانب الدولة عبر الآليات الرسمية.

{ كما هو معروف إن السياسة الامريكية واضحة المعالم ولكن ماذا تتوقعون من الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب ان يعمل بإتجاه الكرد والاستقلال ؟

– تعمل الإدارة الأمريكية عادة علي نقل مبادراتها الأولية الخاصة بالسياسة الخارجية – غالباً ما يُطلق عليها اسم “خطة الـ 100 يوم. والرئيس المنتخب دونالد ترامب سوف يتم تنصيبه بداية كانون الثاني 2017. في ما يخص خططه للسياسة الخارجية فقد تركاه ترامب غامضة ، بحيث لايمكننا أن نقول بأنه سوف يدعم قضيتنا في الإستقلال، لكن المعروف أن المصالح الأمريكية في منطقتنا سوف تفرض عليه الانخراط في قضايا المنطقة، منها تأمين وصول النفط، ومحاربة الإرهاب وخاصة تنظيم (الدولة الأسلامية)، التي يعدها ترامب من أولوليات سياسته الخارجية. نحن نرجح دعماً لوجستياً أكبر لقوات البيشمركة و تطوراً وإنفتاحاً أكبر في عهد الرئيس الجديد تجاه كردستان، لكن مسألة الإستقلال فهو شأن يخصنا نحن الكردستانيين قبل الآخرين. أما رؤية ترامب الإستراتيجية فهي تهدف الي إضعاف الإسلاميين المتطرفين، سواءً أكانوا من السنّة أم الشيعة وهذ? تعود بنفع على المنطقة بشكل عام وإقليم كردستان علي وجه الخصوص.

{ يعد التمثيل الدبلوماسي من الانشطة المهمة، فهل تمكنت الممثليات من انجاز مهماتها وهل ادت الى توقيع اتفاقيات ستراتيجية مع امم العالم ؟

– نحن الي الآن جزء من العراق الإتحادي الفدرالي، تنقصنا الشخصية القانونية الدولية.وطالما نحن لسنا دولة مستقلة أو دولة تامة ذات سيادة، فلا يحق لنا إقامة علاقات دبلوماسية متمثلة بتبادل التمثيل الدبلوماسي. هذا النوع من التمثيل يرتب التزامات دولية متبادلة علي الأطراف التي ترغب بإقامة علاقات دبلوماسية. لكن في الوقت نفسه نري بأن الدستور العراقي لايمنع فتح مقرات لبعثات دبلوماسية للإقليم في الخارج، فالفقرة الرابعة من المادة 121 من الدستور تقول ” تؤسس مكاتب للإقليم و المحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والأجتماعية والإنمائية “، وهو نص دستوري يسمح بتأسيس مكاتب دبلوماسية للإقليم وقد تم تحديد عمل هذه المكاتب في إطار بناء علاقات سياسية وإقتصادية وثقافية وإجتماعية بين تلك البلدان وإقليم كردستان.ممثلياتنا كانت موجودة حتي قبل سقوط النظام والدستور العراقي ينص علي نافذية كل ماكان موجودا منذ عام 1992. وكان لتلك المكاتب الدبلوماسية دور مهم في تعزيز علاقات الإقليم مع البلدان التي توجد فيها تلك المكاتب في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والصحية و جلب مستثمرين أجانب الي الإقليم لغرض الإستثمار المباشر فيه. نريد لممثليات الإقليم أن تكون لها خصوصيتها ووجودها، فعمل هذه الممثليات ينحصر اليوم في متابعة الشؤون الثقافية والإجتماعية الإنمائية وتقديم الخدمات القنصلية والإهتمام بأبناء الجالية الكردستانية والعمل علي حل مشاكلهم وكذلك تقوم بتقوية العلاقات مع حكومات تلك الدول وبرلماناتها ومؤسساتها الحية و كذلك بناء علاقات مع جامعات ومراكز بحوث وغرف تجارية لتلك الدول . وان رئاسة الإقليم هي الجهة المعنية بتوقيع إتفاقيات ستراتيجية مع العالم الخارجي.

{ هل تقفون عند حدود الاستقلال من العراق أم تتطلعون في النهاية الى اعلان دولة، الذي اصبح مطلبا جماهيرياً؟

– يعد استقلال الدولة واحدًا من الشروط الضرورية للاعتراف بشرعيتها، بل هو شرط في تعريف الدولة. الاستقلال يعني السيادة ويعني الإرادة ويعني القدرة،والاستقلال هو تحرر شعب ما من نير الاحتلال بالقوة المسلحة أو بأي وسيلة أخرى. إذا كان هذا الاستقلال مشروطا فهذا يعبر عنه بشبه الاستقلال لا الاستقلال الكامل. أما من الناحية السياسية فاستقلال الدولة ينطوي على تمتعها بالسيادة أي ما لها من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج. أن ديمومة التصاق شعبنا الكردستاني بالأرض هي التي منحت أرض كردستان هويتها، ونفخت في هذا الشعب روح كردستان.هناك ظلم تاريخي لحق بالشعب الكردستاني أودي الي تشريده من أرضه وحرمانه من حق تقرير المصير. لنا الحق في إعلان الدولة وعندما نعلن دولتنا نستند الي حقنا الطبيعي والتاريخي والقانوني في وطننا. الشعب الكردستاني قدم تضحيات أجيال متعاقبة دفاعا عن حرية كردستان وإستقلاله. نحن نطمح الى التطور والديمقراطية و بعد اعلان دولتنا نعلن أيضاً إلتزامنا بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يريد شعب كردستان بناء دولة المحبة والسلام في الشرق الأوسط، ويسعى الي الإلتزام بمباديء التعايش السلمي، التي نطبقها الآن. بالتأكيد نعمل مع جميع بلدان الجوار والمنطقة وكذا شعوب العالم من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق.

{ كيف يكون شكل الاستقلال ومازالت المادة 140 من الدستور عالقة؟

– عندما دخلت قوات البيشمركة الي المناطق المتنازع عليها وتركزت فيها عقب إنسحاب قطعات الجيش العراقي منها وسيطرة عناصر تنظيم داعش عليها أصبحت المادة 140 من الدستور مسألة منجزة ومنتهية. كما تعلمون بأن حكومة الإقليم صبرت أكثر من أثنتي عشرة سنة لحل قضية المناطق المستقطعة إداريا من كردستان والمتنازع عليها وفق المادة 140 لكن من دون جدوى. الإستقلال يضمن من وجهة نظرنا أيضاً استفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أم إلحاقها بإقليم كردستان.

{ هل يتبع الاستقلال السياسي الاستقلال الدفاعي والاقتصادي والمالي والتجاري كحد ادنى ريثما يتم اعلان كيان واقامة دولة وما السبيل الى ذلك؟

– ما يهدد استقلال الدول هو الفقر والديون والتدخل السياسي والعسكري المباشر، أو غير المباشر، والاعتداء على السيادة الإقليمية لدولة أخرى، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية التي يرعاها ميثاق الأمم المتحدة.إن تحقيق الاستقلال الناجز لدولة ما يتوقف على الإرادة الحرة والفاعلة لأبناء هذا البلد في تثبيت وجودهم ووحدتهم الوطنية، والمحافظة على تنمية مواردهم وبناء أنظمة الحكم الرشيدة ، وتربية المواطن على مفهوم المواطنة الصحيح وتنمية الوعي الديمقراطي والثقافة السياسية لأبنائه، مهما تعددت مكوناتهم الاجتماعية، إذ لا قيمة لبلد لا استقلال له ولا معنى لاستقلال لا يبنى على الإرادة الحرة الواحدة والواعية لأبنائه. لقد أصبح العالم قائماً في عصر العولمة والشركات العابرة للحدود والسيادة، والتكنولوجيا الرقمية، وثورة الإعلام والإتصالات على الاعتمادية المتبادلة و صار من الصعب الحديث عن وجود دولة مستقلة استقلالاً تامًا، قادرة على ممارسة قرارها السياسي بمعزل عن المؤثرات المحيطة بها. كذلك لا وجود لدولة قادرة على الانكفاء خلف حدودها الجغرافية والإكتفاء بثرواتها والانفراد بقرارها السياسي والتصلب في مواقفها الإيديولوجية. لإقليم كردستان علاقات سياسية شبه مستقلة وهناك منظومة دفاعية شبه مستقلة وهي البيشمركة لا تدعم لوجستياً من جانب المنظومة الدفاعية العراقية. لكن لحسن الحظ تم في شهر تموز من هذا العام توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع الأمريكية، تقدم بموجبها واشنطن الدعم المادي والعسكري لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب، هذا يسهل أمر منظومتنا الدفاعية. أما في ما يخص الاستقلال الإقتصادي والمالي والتجاري، فيمكن أن نعد التجربة الاقتصادية لاقليم كردستان من التجارب الاقتصادية الناجحة على الصعيدين الاقليمي والعالمي، إذ تمكن الإقليم بسبب سياسته النفطية الناجحة أن يخلق لنفسه حضوراً ومكانةً لائقةً علي الخريطة العالمية للطاقة.ان إقليم كوردستان يخطو،رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة ، خطوات نحو الإستقلال. هذه الظروف نتجت بسبب قطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية والهبوط الكبير في أسعار النفط وقلة الخبرة في الاستقلال الاقتصادي والحرب المستمرة ضد الإرهاب. ويشكل هذا تحديًا كبيراً لإقليم كردستان الذي يقدر عدد سكانه بخمسة ملايين نسمة والذي أصبح ملاذًا ومأوى لأكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين والنازحين الفارين من جحيم الحرب في سوريا ومن مختلف مناطق العراق، لكنه سوف ينجح في وصوله الي هدف الإستقلال الإقتصادي والمالي والتجاري وهناك حوارات ومناقشات جادة من طرف حكومة الإقليم مع بغداد بهذا الشأن وبعد الزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم مسعود البارزاني الي بغداد هناك أيضاً ردود فعل إيجابية من جانب بغداد بشأن موضوع إستقلال الإقليم.

{ ما مستوى العد التصاعدي عالميا للموقف الكردي وابطال البيشمركة الذين يقاتلون داعش ؟

– للبيشمركة اليوم مكانة عظيمة لدي حكومات و شعوب العالم الحر. فقد أثبت مقاتلو البيشمركة كفاءتهم من الناحية المهنية والحرفية على الأصعدة العسكرية والأمنية والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، وهم يدافعون بدمائهم وبتضحياتهم الاسطورية عن الانسانية والعالم الحر. وإستطاعت البيشمركة ببسالتها كسر وتحطيم أسطورة داعش وجعلتهم يتذوقون مرارة الهزيمة في المنطقة وبسبب هذه الانتصارات فأن قوات البيشمركة تتلقى دعماً جيداً من التحالف الدولي ضد الإرهاب. واليوم تنظر الانسانية جمعاء باحترام وتقدير لشعب كردستان.

{ تحرير اجزاء كبيرة من ارض كردستان والعراق بهمة البيشمركة كان بمساعدة دول التحالف فهل من اتفاقية ستراتيجية طويلة المدى بين الاقليم الراهن والمستقل لاحقا وربما دولة في ما بعد وما هي اركان واسس تلك الاتفاقية ؟

– تمرّ المنطقة بتطوّرات جيوسياسية مفاجئة ومربكة والأوضاع فيها ليست مستقرة. إنها تواجه تحديات كثيرة وتمر حالياً بمخاض مماثل لاتفاقية سايكس بيكو. تحالفنا ومساهمتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لمواجهة هذه التحديات والحرب ضد التطرف والإرهاب ،لكن من السابق لأوانه الحديث عن إتفاقيات ستراتيجية طويلة المدى أو عن أركان وأسس لإتفاقيات.