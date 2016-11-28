– November 28, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 25

رسالة في جيب قائد الحملة الإسرائيلية القتيل تحث على تسريع إحتلال جنين

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

(في جيب أحد ضباط الصهاينة ممن قتل في ساحة المعركة) وكان يتضمن ما يلي:

1 . بعد أحتلال مدينة جنين والقرى التابعة لها يحتل الجيش الأرسائيلي الزاحف الجبال المحيطة بجنين من جنوب المدينة ويشرف على الطريق العام: جنين – قباطية – طوباس – نابلس.

2 . يعيد الجيش الاسرائيلي تنظيمه وينحدر من مواضعه وقيل وصوله الى مدينة (قباطية) ينشطر الى شطرين يتجهان كما يلي:

أ. الرتل الاول: يتقدم من قباطية متجهاً نحو دير شرف، ويحتل مواضع هامة لقطع خط العودة على القوات الموجودة في منطقة طول كرم – قلقيلية – كفر قاسم – مجدل يابه ويتم تاسيرههم أو ابادتهم وتنظف المنطقة.

ب. الرتل الثاني: يتقدم من منطقة مدينة قباطية معقباً مدينة طوباس وينحدر الى جنوب قرية عسكر (جنوب نابلس) ويشرف على الطريق لعام: اريحا – نابلس – وبذلك يقطع خط العودة على القوات الموجودة في نابلس ويبيد القيادة العراقية.

فلو لم نتخذ الأجراءات في العدول عن احتلال نثانيا، والتوجه نحو جنين والدخول في معركة معه، كلنا قد وقفنا في خطا كان لربما يؤدي بخطر جسيم على قواتنا المتمركزة في القطاعين:

طول كرم وقلقيلية – كفر قاسم (مخطط 10)

لذا قررنا الهجوم على القوات الاسرائيلية في منطقة مدينة جنين التي انتهت بالنصر المبين لابطال جيشنا العراقي المنتصر.

(ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) (صدق الله العظيم)

بطرية المدفعية 6 عقدة

كانت قد وصلت بطرية مدفعية (6) عقدة متكونة من مدفعين فقط بقيادة الرئيس الاول (الرائد) الحاج عبد الرزاق محمود الى نابلس فامرت آمر البطرية الموما اليه أن يتخذ من قرية (نبي سموئيل) موضعا لبطريته هذه ويدك بها الاحياء اليهودية في القدس الجديدة ليجعل ابنية هذه الضاحية عاليها – سافلها، نظراً لارتفاع قرية (بني سموئيل) الشاهق بالنسبة للقدس الجديدة .. ونظرا لشدة نيران قنابل هذه البطرية اصبح اليهود يشكون الويل والثبور ومن ناحية اخرى كانت مدرعاتنا من كتيبة مدرعات (خالد) تجول حول منطقة تل أبيب، ونضرب ضاحية (بتاح نكفا – ملبس) وهي من ضواحي تل ابيب الشمالية، ولم تكن لليهود آنذاك مدرعات مماثلة ليتمكنوا من أخراجها أمام مدرعاتنا، وكانت مدفعيتنا (25) تدك القرى والمعسكرات وتحشدات اليهود في منطقة طول كرم والى الغرب منها، ولم تكن لديهم مدفعية مماثلة، وكان نسورنا البواسل يمطرون قنايل طائراتهم على اعدائهم أينما وجدوا .. إذن والحالة هذه كان الموقف كما يلي: وعليه جرت مظاهرات صاخبة في تل ابيب من قبل اليهود الذين كانوا يطالبون حكومتهم الاسرائيلية بالاستسلام، نظراً لعدم تمكنهم من استمرارية القتال وخاصة تجاه الجيش العراقي البطل.

الموقف الحربي

الذي كان الجيش العراقي فيه، والذي كان السبب في طلب اليهود الاستسلام في مظاهراتهم في تل ابيب.

أولاً: في منطقة طول كرم:

أ. كانت قوات الجيش العراقية مسيطرة سيطرة تامة .

ب. كانت مدفعيتنا (25 رطل) تدك قوات اليهود ومدن وضواحي تل أبيب.

ج. كانت مدرعاتنا العائدة الى (كتيبة خالد) تجول وتضرب (بتاح نكفا – ملبس) وهي ضاحية من ضواحي تل ابيب.

ثانياً: منطقة القدس: كانت بطرية المدفعية العراقية (6 عقدة) تدك الأحياء اليهودية في القدس الجديدة.

ثالثاً: منطقة جنين: كان الأنتصار المبين الذي حققه الجيش العراقي البطل على القوات الاسرائيلية وطردها من مواضعها، بالرغم من تفوق الاسرائيليين على القوات العراقية بالعدد والعُدد باضعاف ما كان الجيش العراقي من قوة، وهذه هي الاسباب التي أخطرت اليهود أن يقوموا بمظاهراتهم ويطلبوا الاستسلام، الأمر الذي جعل رئيس وزرائهم آنذاك (بنغوريون) يخطب بالمتظاهرين في تل ابيب، قائلاً لهم: اصمدوا وانتظروا (48) ساعة فقط حيث ستفرض الهدنة ويتوقف القتال، وفي اثناء الهدنة سنتفوق على اعداءنا.

الهدنة الاولى

وفعلاً قد فرضت علينا الهدنة لمدة اربعة اسابيع وتنفذ امر ايقاف اطلاق النار اعتباراً من يوم 11/ حزيران 1948 وذلك بموجب برقية القيادة العامة للجيوش العربية يوم 10 حزيران 1948 المرقمة /347 ح وهذا نصها: البرقية

(تقرر اعلان الهدنة لمدة اربعة اسابيع وايقاف النار من الساعة (08،00) بوقت فلسطين من يوم الجمعة 11 حزيران 1948 نفذوا ذلك، التفصيلات بالبريد).. انبؤونا الاستلام

وقامت التشكيلات بتبليغ الوحدات العسكرية، وفي الساعة الثامنة من يوم 11 حزيران 1948، توقف اطلاق النار في جبهات الجيش العراقي (وياللأسف البالغ)، ولم يسمع سوى صوت اطلاقات متقطعة من الجانب الاسرائيلي، ولم يجب عليها بالمثل.

فتوقفت الجيوش العربية عن القتال، واعطى المجال لليهود المغتصبين باستمراريتهم بضرب بعض الجيوش العربية واحتلال اراضيهم أثناء الهدنة، وهكذا أرادت دول الغرب ومجلس الأمن معاً… فتوقفنا ولسان حالنا يقول: أجواد العرب يكبو؟.. واليهودي يسود؟.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

(ملاحظاتنا) حول ماركة الدول العربية في معركة فلسطين 1948-1949 .. لقد اشترك في حرب فلسطين لسنتي 1948-1949 .. كل من الدول العربية التالية: نبدؤها من الشمال الى الجنوب:

أ- لبنان – كان لا يملك جيشاً نظامياً بل كان لديه فوجان من الدرك لاستتباب الأمن الداخلي، اذن قابليته في القتال (صفر).

ب- سورية – كانت تمتلك لواءين مشاة فقط، وكان تدريب هذين اللواءين ناقصاً، ولا تملك طائرات ومدفعية وآليات مدرعة أذن قابليتها في القتال: 2 بالمئة وانها أرسلت لواء من لواءيها المشاة الى مدينة (سمخ) على بحيرة طبرية من الجنوب فحاصرتها القوات اليهودية، وقد اخبرني بذلك حالاً (المرحوم) الرائد محمد فائق الحاج سري الذي كنت قد عينته ضابط ارتباط لدى الجيش السوري الشقيق آنذاك، فأرسلت بطرية مدفعية (25 رطل) لتدك مواضع العدو الصهيوني من جهة ومن جهة اخرى ارسلت الطائرات العراقية الثلاث التي كانت تشكل رفاً، ولم املك نجدها آنذاك، فقصفت العدو المذكور بقنابلها قصفاً مركزاً، الامر الذي اضطر اليهود الى التقهقر وفك الحصار عن اللواء السوري الذي كان محصوراً في مدينة (سمخ)، ولو كنت لم اتخذ هذا الأجراء لكان مصير هذا اللواء هو نفس المصير الذي لاقاه اللواء المصري بقيادة العقيد فؤاد الذي كان يلقب (بالضبع الاسود في معركة الفالوجة).

ج- الاردني: كانت لديه فرقة عسكرية كاملة، كاملة بتدريب جنودها، كاملة باسلحتها، كاملة بتجهيزاتها، الا ان هذه الفرقة الوحيدة التي زحفت على فلسطين لتقاتل اليهود وتطردهم، كانت وبالاسف الشديد والعار، قيادة هذه الفرقة بيد رجل عسكري انكليزي يسمى (كرتل لاشي)وفوق راسه الانكليزي المشهور (ابو حنيج) – كلوب باشا – وتحت امرة قائد الفرقة هذه من قادة وضباط ركن وامراء وحدات دخلوا معه القتال وقادوا الجنود الأبطال العرب الأردنيين في معركة هذه الفرقة مع اليهود عدا الضباط التالية اعدادهم والذين مرّ ذكر اسمائهم وواجباتهم سابقاً.

فكان عدد ضباط الانكليز في الجيش الأردني هو (46)ضابطاً انكليزياً وخمسة ضباط عربي.

وكان قائد الفرقة هذا (كرتل لاشي) يتلقى اوامره من سيده وقائده (الفريق كلوب باشا) الذي كان هو الآخر مسؤولاً (على ما أعتقد) عن تنفيذ المؤامرة التي دبرت في الغرب ونفذت من قبله في هذا الجزء من الوطن العربي، الا قاتلك الله يا كلوب، يا من تنكرت للنعمة التي أولاك أياها الملك عبد الله، وجعلك القائد العام لجيشه الاردني.

فستلحقك اللعنة والخزي والعار في الدارين الدنيا والآخرة، وسيطرد اليهود من الارض المغتصبة بمؤامراتكم، وقد بدأها وزيركم (بلفور) عليه الف لعنة ولعنة بوعده المشؤوم (وعد بلفور) انتم المستعمرون الأنكليز والأمريكان والألمان والفرنسيون، وسينجلي الغبار، وسيثبت شباب الامة العربية بجيوشها الجرارة وبقادتها وضباطها الاشاوس وبجنودها الشجعان وبشعوبها المناضلة، وسترون بأم اعينكم هزيمة من حميتموها ربيبتكم (اسرائيل) كهزيمتها تجاه الجيش العراقي الصنديد في معركة جنين حين ولت الادبار تاركة وراءها جثث قتلاها العفنة وسلاحها وهي تتمسك بأذيال العار (وكل آتٍ قريب) وسيرى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون… صدق الله العظيم).

د. مصر – كان هذا الجيش كثير العَدد والعُدد، ولكن وبكل مرارة اقولها انه كان غير مدرب بالمرة، وخاصة على فنون الحرب وكان النقب كله ولواء الخليل بقيادة هذا الجيش، وقد سلم النقب كله لليهود ولم يكتف بذلك بل استسلم الى قوة يهودية تقدر بــ(580 جندياً) حاصرت مدينة الفالوجة التي كان فيها الجيش المصري 3500 جندي تحت قيادة آمر لوائهم العقيد فؤاد الذي يلقب (بالضبع الاسود) وكان مقدم لوائه اي – ضابط ركنه – الرائد الركن جمال عبدالناصر (رحمه الله) (سأشرح كيفية محاصرة هذا اللواء وما اتخذ من اجراء حول فك الحصار عنه وما تم بعد ذلك من اجراءات نفذها الضبع مع اليهود الذين كانوا يحاصرونه في تلك المدينة (الفالوجة)….).

واقولها بصراحة وبكل ما في الاسف من معنى أن الجيوش العربية الاخرى لم تشارك في تلك الحرب لا بالرجال ولا بالسلاح حتى ولا بالمال… وأذا كانت حجتهم انهم غير متآخمين لحدود فلسطين فاجيبهم هنا واقول: هل أن العراق متآخم بحدوده مع فلسطين؟

العراق زج بآخر جندي من جيشه، ولم يكتف بقسم من أفراد ووحدات شرطة في المعركة الفلسطينية وقد ساهم بتلك المعركة بكل ما لديه من اسلحة وتجهيزات وكانت المسافة بين العراق وفلسطين تزيد على (1000كيلو متر) فقال (بسم الله مجريها ومرساها أن ربي لغفور رحيم) (صدق الله العظيم).

كانت جبهة الجيش العراقي من مدينة جنين شرقاص الى مدينة طول كرم غرباً والى كفر قاسم ومجدل يابه جنوباً تزيد هذه الجبهة على (160) مائة وستون كيلومتراً، فضلاً عن منطقة كميشر والمجامع، وقد قاتل الجيش العراقي البطل في هذه المنطقة والمناطق الاخرى بكل عقيدة واخلاص، وأن معارك كميشر وجنين وتلول كوفيج، خير شاهد ودليل وبرهان، فكانت هذه المعارك كلها معارك عقيدة وشرف واخلاص، وان الحكومات العربية التي أدارت ظهوركم ولم تشارك ولا بجندي واحد ولا بدرهم واحد، ولا باي سلاح وتجهيزات وكأن المعركة هي ليست معركة المصير، اذن والحالة هذه لو نظرنا بمنظار الحقيقة والواقع لوجدنا ان الذين دخلوا وخاضوا معارك فلسطين هم ثلاثة الجيش العراقي والجيش السوري والقوات المناضلة الفلسطينية سواءاً كانت قوات المرحوم فوزي القادقجي أو التي قاتلت وتقاتل حتى الىن بكل آباء وبطولة وتضحية واخلاص من المنظمات الفلسطينية ولم تنفك الحكومة العراقية الموقرة تؤدي واجبها في هذا السبيل حتى يومنا هذا، فارسلت قواتها وشاركت في حرب 1967، ثم ارسلت قواتها وشاركت في حرب تشرين 1973 .

في الذاكرة من معركة جنين

لقد وجدنا في جيب قائد حملة اليهود التي احتلت قواته قصبة جنين والذي قتل في المعركة كما اسلفنا سابقاً الرسالة التالية:

الى قائد الحملة الاسرائيلية في منطقة عضولة: ان الجيش العراقي على اوهن ما يكون من القوة في القوت الحاضر وقد علمنا ان هناك قوة امدادية ستصل لتقويته في غضون الايام الثلاثة القادمة وان كنتم لا زلتم على رايكم السابق لاحتلال جنين فالظروف الحالية جداً ملائمة، فأسرعوا لتنفيذها بكل سرعة قبل وصول النجدات العراقية… انتهى..