– November 28, 2016

صديقات العمر

حلمآ كان وقعه علينا

كـوقع المطر في الصيف

كوقع ذلك الاصم الذي لا يعرف معنى الكلام واعطي له ناي وقيل له اعزف وبدأ بالعزف حتى يفرغ مابداخله من الم يعود بي الخيال إلى ثلاث سنوات خلت حيث كنت قد ابتدأت مشواري في دراستي الاعدادية وابتدأ معها حب ليس كمثله حب حب يختلف عما خطر في بالكم ألان دخلت الى صفي حيث لم اكن اعرف احدآ جلست بمفردي ونظرت إلى يميني رأيت حوراء وسارة يتناقشن فيما بينهن وقد بدت ملامح صداقتهن القديمة تذكرت لوهلة قصيرة صديقة الطفولة التي تزوجت من مدة تقارب السنتين وفاض بداخلي الشوق وتمتمت في نفسي وتمنيت لو انها الان معي كما كانتا سارة وحوراء واسمع خلفي بتول تتحدث الى من كان بالصف منادية اياهن بجمع اموال من اجل استنساخ الملازم لم يمض وقت طويل حتى دخلت نور إلى الصف وجلست في المقعد الذي خلفي نور تجمعني بها علاقة قرابة وعلاقة قديمة تعود لايام دراستي الابتدائية حيث انها كانت تدرس في نفس الصف الذي كنت ادرس به لكنني لم اكن على علاقة قوية بها رن جرس المدرسة وجاءت المدرسة ومضى وقتنا في الدراسة ولم تكلم احدنا الاخرى حتى رن جرس الفسحة اخرجت نقودي واتجهت صوب الباب للخروج لفتتني ضحكة هستيرية ممتعة ومضحكة ايضا انها ناظم صاحبة الضحكة الاغرب في العالم ولجانبها تجلس فاطمة كانت تتحدث اليها باحاديث مضحكة حتى تجعلها تضحك ويعلو صوت ضحكاتها وبينما انا مستمتعة بمشاهدة ناظم وهي تضحك حتى اتت سارة بصحبة حوراء وبجانبهن تقف نور وبتول وبدأن بالتحدث عن سر غرابة هذه الضحكة واخذن بالضحك وتبادل الاحاديث شيئآ فشيئا جلست لجانبهن دون التحدث فقط امضيت وقتي بالاستمتاع بالمواقف والضحكات العالية وبعد هذا اليوم الشاق والممتع حان وقت العودة الى المنزل حملت حقيبتي واتجهت نحو باب المدرسة للخروج هاجر منزلنا قريب لمنزلك لما لا ترافقيننا في الخروج قالت فاطمة شعرت بالفرح بعض الشيء وقلت حسنآ لما لا قالت حسنآ انتظري فالتأتي علياء من ثم نذهب سويآ علياء اجل هي على طريقنا ايضا وهي تدرس معنا في الصف لحظات واتت علياء وخرجنا نحن الثلاث معآ عند عودتي إلى البيت شعرت بالراحة لكوني كنت اعاني من طريق المدرسة لانني كنت اقطعه لمفردي ومن الان وصاعدآ سوف اقطعه مع علياء وفاطمة في صباح اليوم التالي حدث تطور في علاقتنا بعض الشيء واصبحت اتبادل الحديث معهن وكان يومنا حافلا بالمواقف المضحكة اعتدت على تلك الوجوه واصبحت احب المدرسة بسببهن مضت ايام كثيرة وعلاقتنا في تطور وثقتنا في بعضنا بازدياد حتى حان وقت انتهاء العام الدراسي تبادلنا ارقام الهواتف وكنا نتحدث بين فترة واخرى ومرت الايام وابتدأ العام الدراسي الجديد وانتقلنا إلى صف جديد وكلنا شوق لاحاديث العام الماضي جلسنا لجانب بعضنا وكثرت المواقف وعلت اصوات ضحكاتنا كنا نقوم بمفاجأة لكل واحدة في يوم ميلادها وكنا نتبادل الطعام فيما بيننا من دون اي استأذان فحجم العلاقة التي جمعتنا اصبح اكبر من كل الحواجز التي وضعها المجتمع لنا كنا نحلق في خيال يجمعنا في بيت واحد وكنا نغني لحلم بزوج يجمعنا نحن الثمان في عصمته حتى لا يفرقنا الزمان كنا نتغنى بأسم ال KMK فقط لانه الشعار الذي يجمعنا تجاوزنا حدود الصداقة حتى لاحظت المدرسات علاقتنا وكمية الحب الذي يسودها اصبح لنا اعداء من بعض الفتيات اللواتي يعانين من داء الغيرة لكن مع جميع هذه العوائق والمشاكل لم يستطع احد زعزعة مابيننا من سعادة مضى العام الدراسي وقلوبنا تبكي دمآ لان فراق تلك الجلسات وغياب تلك الضحكات ليس بالشيء الهين ولا اريد تذكر كيف جرعنا الم العطلة الصيفية حتى اقبل العام الدراسي الجديد والاخير كنا بحجم فرحتنا بلقائنا قلقان بشأن هذا العام بما يتطلبه من جهد وبما سوف ينتظرنا من فراق رغم صعوبة تلك المرحلة والتحديات التي واجهتنا الا اننا لم نكف عن الاستمتاع بالوقت الذي كان يجمعنا ومع كل ضحكة كانت تعلو كان يعلو معها صوت احدانا وهي تقول (شلون راح نعيش خاف منطلع كلية وحدة ) هذا جل ما كان يشغل بالنا وبالفعل حصل ما كنا نخشاه لقد فرقتنا الجامعات والظروف واصبحت حياتنا عبارة عن حلم يعيدنا الى ذلك الصف الذي جمعنا لاول مرة والى ذلك الصباح الذي كنا نقاسي برودته دون ضجر ليس حبآ للدراسة بل رغبة وشوقآ لرؤية تلك الملامح التي تؤمن لقلبي راحة وسعادة كما لو انه ينعم فالجنان

هاجر الكعبي – بغداد