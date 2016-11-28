– November 28, 2016

نبض القلم

ثنائية المرض والصحة والاضداد – طالب سعدون

هناك قاعدة معروفة تقول : أن الاشياء تعرف باضدادها … فلا تعرف مثلا نعمة الصحة والعافية ، الا بالمرض ، ولا مذاق طعم الراحة وطيب الخاطر الا بمرارة الالم والعذاب ، مثلما لا تشعر بقيمة الامن والامان الا بفقدانهما .. ولا تُعرف قيمة اليسر أن لم يكن هناك عسر .. وقس على ذلك السعادة والتعاسة والفقر والغنى والعقل والجنون وغيرها من الاضداد ..

وهكذا بالنسبة لليل .. فظلمته تكشف لنا قيمة النهار ووضوح الاشياء في الضوء بشفافية ويقين ، بدل الغموض في الظلام الذي تختلط فيه الاشياء وتجعلنا في حالة من الشك ، وأمام مختلف الاحتمالات الجيدة والسيئة فيها ..

فهذه أضداد نعرف منها كيف نحافظ على الجيد ، ونتمسك بوسائله ، لكي لا نقع في نقيضه …

لقد اقعدتني هذا الاسبوع وعكة صحية قد تبدو بسيطة ، واعتيادية لكثرة ما يتعرض لها الناس ، وما من إبن آدم يسلم منها ، حتى لو هيأ لنفسه وسائل وقاية وراحة ، لم تتوفر لغيره ، لكنها فعلت فعلها بي ، ، وهي ( نزلة برد شديدة ) …

و( الانفلاونزا ) ومضاعفاتها معروفة ، وعادة ما نكون أكثر عرضة لها في تبدل الفصول والتغير في المناخ وتقلبات الجو وبالذات في بداية الشتاء …

وقد جعلتني هذه الوعكة البسيطة ملازما للفراش ، لكنني الأن اشعر بشيء من التحسن ساعدني على كتابة هذه الأسطر .. ويبدو أن للعمر احكامه في قوة التحمل وفي سرعة الشفاء ..

وعادة ما يتفقدك الاصدقاء الاكارم بالسؤال ، خاصة اذا غبت عنهم في وسائل التواصل المستمرة بيننا بتحيات الصباح والمساء و(بركات ) الجمعة ، او تبادل المعلومات والمواضيع المفيدة .. فهذه الوسائل الاجتماعية لم تقرب المسافات والثقافات فقط ، وانما زادت أيضا العلاقات بين ( المتواصلين ) حميمية أكثر، وأتاحت لهم فرصة التعرف على اخبارهم الشخصية ، وما يطرأ عليها بسهولة أكثر من السابق …

ومن المصادفات انني تسلمت رسالة عبر الوتس آب من صديق عزيز تضمت مجموعة من الحكم والاقوال والتجارب .. اخترت منها هذا الحوار: –

(( قال رجل لصاحبه وهو يتأمل القصور : أين نحن حين قسمت هذه الأموال ؟!!..

فأخذه صاحبه للمستشفى وقال له : واين نحن حين قسمت هذه الامراض ..؟!!))..

اذاً علينا ان نحمد الله على كل حال ، وفي كل حين .. في النعيم والرخاء .. وفي السراء والضراء .. وفي كل ابتلاء .. والمرض واحد منها ..

والمرض درس يعرف منه الانسان كم هي معاناة المبتلى بمرض .. لكي يمد يد العون لمن يحتاج … وكم هي كبيرة نعم الله علينا ، وتستوجب الشكر ، والتضرع بالدعاء ، ، وتعزيز اليقين بان الله هو ارحم بنا من انفسنا .. وكيف لا يكون سبحانه كذلك وقد كتب على نفسه الرحمة ..؟

والخير ما يختاره الله دائما …

ونسأل الله لكم ولنا العفو والعافية …

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كلام مفيد :

مثلما تترك بعض الاطعمة تبرد قليلا ليسهل عليك أكلها ، إترك بعض الخلافات تهدأ قليلا ليسهل عليك حلها .. ( حكمة ) …