– November 28, 2016

كوبيش جهة مساعدة وعون – طارق حرب

اعادة ورقة التسوية التاريخية كما تم وصفها من بعض الاطراف السياسية الى السيد كوبيش يوم 2016/11/27 يتطلب منا الرجوع الى احكام قرار مجلس الامن الدولي رقم (1770) لسنة 2007 وهو الاساس القانوني والمصدر التشريعي لوجود وعمل السيد كوبيش في العراق ووجود وعمل مكتب يونامي مكتب الامم المتحدة في بغداد ومن قراءة هذا الاساس والمصدر القانوني نجد انه حدد مهمة وواجب وعمل مكتب يونامي ومهمة وواجب وعمل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق كالسيد كوبيش والممثلين السابقين منذ فتح هذا المكتب سنة 2007 بعد صدور القرار مباشرة لذلك فان هذا القرار الاممي حدد هذه المهمة والواجب بانها تقديم العون والمساعدة والمعاضدة والمؤازرة للحكومة العراقية والشعب العراقي ولم يمنح هذا القرار الاممي للمكتب الاممي دورا اكثر من ذلك ولم يمنح مدير ممثله الامين العام بالامم المتحدة صفة الحاكم او الوالي الذي يمكن التشكي امامه كما يحصل من بعض الاطراف السياسية العراقية عندما تولت رد اوراق ما يسمى بالتسوية التاريخية اليه ورفض استلام هذه الاوراق منه كما ان هذا المكتب ومديره ليس جهة تقدم اليها الطلبات والمقترحات ليتم توزيعها على الجهات السياسية الاخرى كما حصل عندما تم تقديم الاوراق الخاصة بهذه التسوية نحو ما يقال لذلك فان منح السيد كوبيش دورا كبيرا بشكل يفوق ما هو مقرر له بالقرار الاممي لا بد ان يكون محل مراجعة واعادة تقدير ذلك ان الاطراف السياسية والحاكمة خاصة بالوزارة او رئاسة الجمهورية او البرلمان غادرت فترة المراهقة السياسية وسن عدم التمييز السياسي بحيث تعتمد على الطرف الاجنبي في كل شيء وان كان هذا الطرف يمثل الامم المتحدة ولا بد من اقامة علاقات مباشرة بين هذه الاطراف لا سيما وانها موجودة في جميع المناصب العليا والسيادية والمناصب الادنى في الدولة ولكن قد نحتاج الى مكتب الامم المتحدة والى مدير هذا المكتب في الحالات التي تتعلق باطراق سياسية خارج العراق لاسباب عديدة اولها قدم اعتراف هذه الاطراف بالسلطة والحكومة والعملية السياسية والادارات الموجودة داخل العراق والقائمة بعد 2003/4/9 بما فيها عند الاعتراف بالاطراف السياسية الموجودة داخل العراق والمساهمة في المناصب العليا والسيادية وان كانت من ذات المكون بحيث ان التسوية والتصالح لا بد ان يكون مع الاطراف الموجودة خارج العراق اذا كان هنالك اتجاه للقيام بمثل هذا المشروع وان كنا نرى ان اشراك الاطراف الموجودة خارج العراق بالعملية السياسية وفي المناصب العليا والسيادية سيؤثر على اشغال الاطراف السياسية الموجودة داخل العراق بهذه المناصب العليا والسيادية بحيث ان حصة الاطراف السياسية الموجودة حاليا ستنخفض الى اقل من النصف اذا شاركت الاطراف السياسية من نفس المكون في العملية السياسية ومع ذلك فان هذا الدور والعمل سوف يكون باكثره من مهمة مكتب الامم المتحدة ومديره واذا حصل واشتركت الاطراف السياسية في الخارج فاننا سنشاهد تغييرا كليا بالانتخابات القادمة بالنسبة لمكون معين وهذا ما تخشاه الاطراف السياسية من نفس المكون المشاركون بالعملية السياسية لكننا نقول ان هذه هي لعبة الديمقراطية والليالي الانتخابية حبالى يلدن كل غريب .