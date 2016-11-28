– November 28, 2016

عمال النظافة أثبتوا نظافتهم العالية – ثامر مراد

في اللحظة التي طالعتُ فيها خبراً رائعاً عثور أربعـــــــــة عمال- شرفاء- تابعين لبلدية بعقوبة على صندوق مليء بالدولارات أثناء تأدية عملهم وسارعوا الى تسليمه الى صاحبه شعرتُ بالفخر وألأعتزاز وأدركت أن العراق لازال فيه نزيهون يخافون الله . لايهمني كيف وجدوه وكيف سلموه ولكن مايهمني هو أيَّ أمانةٍ وأيّ مبــــــاديء إسلامية وإخلاقية يحملها هؤلاء العمال الشرفاء ألأبطال.

من الجدير بالذكر – وحسب ماذكرته وسائل ألأعلام- أن السيد مدير بلدية بعقوبة علاء الزبيدي كان قد كرمهم لأمانتهم.

وقفتُ عند هذا الخبر وأنا أتأمل هذا العمل الجبار وهذه ألأمانة الكبيرة التي حملها هؤلاء العمال ورحتُ أقارنها بأشياء أخرى كثيرة تحدث في هذا البلد الجميل.

صندوق كبير أو مليء بدولارات كثيرة من الممكن أن تغري أي شخص مهما كانت معتقداته الدينية خصوصاً إذا كان يعمل براتب قليل وعمل لايستسيغه الكثيرون ويعتبروه عملاً غير لائقاً للبعض.

إنتقلت تأملاتي الى مراكز أخرى من الحياة وكيف أن مسؤولين بدرجات متفاوتة راحوا يسرقون أموال الشعب بطريقة – أنيقة – إن صح التعبير وهي عن طريق تزوير وصولات كثيرة في مجالات مختلفة من أجل الحصول على أموال بشتى الطرق.

من يقول لم يسرق أحد من رجالات الدولة فهو غير صادق لأن هذه العملية أصبحت مكشوفة للجميع وتحدثت عنها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة في مناسبات لاتعد ولاتحصى.

الى أي فئة ينتمي هؤلاء العمال الشرفاء ؟ حقاً أنهم يستحقون ألأحترام بكل شكل من أشكاله ويستحقون نصف المبلغ أو يستحقون التثبيت في مكان عملهم إن كانوا عمالاً وقتيين. حينما يسمع المسؤول الكبير أو الصغير عن نزاهة هؤلاء العمال ألا يخجل من نفسه .

لو كنتُ مسؤولا في الدولة العراقية قدر تعلق ألأمر بالبلديات وماشابه ذلك لوضعتُ وسام الشرف على صدرورهم ولمنحتهم إمتيازات كبيرة لكي يكونوا ممثلين لكل خطوة من خطوات النزاهة.

عامل بسيط يعمل في هذا العمل البسيط وهو في أمس الحاجة الى مال لسد نفقات حاجاته اليومية ويرفض أن يستولي على مال كان قد وجده في مكان النفايات ويذهب الى إعادته الى صاحبه أي عمل هذا.

بارك الله فيهم وفي رزقهم ولاتخفى على الله خافية. سلاماً أيها الشرفاء في العراق وسلاماً لكل من هو نزيه لايفكر يوماً في الحصول على مستحقات تعود للأخرين.