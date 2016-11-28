– November 28, 2016

الاسمدة لا تنزل من السماء – نوزاد حسن

حين استمعت الى احد الفلاحين يتحدث عن عدم توفر الاسمدة مع بعض المشاكل الاخرى التي اشار اليها قلت لاكتب شيئا عن هذا الموضوع.وتقصدت ان اضع له عنوانا كالذي يقرأه من يطالع جريدة “الزمان”.وانا اعني حقا ما اقول.فذلك الفلاح ينتظر ان تنزل الاسمدة بنوعيها(الداب واليوريا)من السماء ثم يقوم باستخدامها.ان ما يثير استغرابي كثيرا هو الكلام الذي يقال دون ان يكون قائله واثقا منه.ان قصة عدم وجود السماد لم تعد قصة مشوقة.وانا اتمنى لو ان لي صوتا عاليا جدا استطيع ان اسمع جميع الفلاحين من خلاله ان الاسمدة موجودة وتوزع ضمن خطط وسياق تقرره وزارة الزراعة.اما اماكن توفرها فهي فروع ومواقع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.وبدل ان ينتظر الفلاح ويشكو عليه ان يقوم بجولة قصيرة وضمن قاطع سكنه فسيجد احد فروع الشركة او مخازنها وما عليه الا تقديم اوراقه ومستمسكاته ضمن الضوابط.اكرر ان الاسمدة لن تنزل من السماء.انها توزع بطريقة سلسة جدا. سنويا توجد الشركة العامة للتجهيزات الزراعية للمشاركة في معرضين كبيرين هما معرض بغداد والاسبوع الزراعي لعرض كل ما لديها من مكننة واسمدة ومستلزمات زراعية,اضافة الى لجان ترويج تسعى للوصول الى ابعد نقطة مع شبكة تغطي العراق باكمله مؤلفة من فروع ومخازن ومراكز قطع واعلام يريد ان يقول للجميع ان السماد متوفر وبسعر مدعوم.

ان الزراعة خيارنا الاول والاخير.الزراعة قدر يلاحقنا وعلينا ان نبذل كل ما نستطيع للنهوض بها لكي نشعر بان لحياتنا معنى هذه رسالتي لكل الفلاحين والمزارعين ولوزارة الزراعة وللشركة العامة للتجهيزات الزراعية.