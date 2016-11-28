– November 28, 2016

لوتشادور – شامل حمدالله

(التلفزيون الكوبي يعلن وفاة كاسترو)

قرات الخبر، وتطايرت صوره امام عيني، صور متحركة فيلمية، واخرى فتوغرافية، بعضها بلونين اسود وابيض لشبابه التقطت، واخريات وقد كبر” التشادور” اي المناضل.. اخر طعم انساني للثورة بعد ارنستو جيفارا، واقرب عطر للسيكار و المانغو وقصب السكر والروايات الممزوجة بطيف غريب مغر عن الثورات، وصوت لاحمد فؤاد نجم يندب الابطال و الاولياء وان كانوا ملاحدة!.

مات التشادور بعد تسعين على ميلاده و ستين على الزعامة و سبعين على النضال، مات فيدل كما يموت كل البشر، وعاش كما كل الثوار وتخلد كالقليل الخالد، كاسترو الذي اغرانا من طرفه البعيد ان نكون ثوارا في حقول ترعى فيها ثيران صغار وكبار لا هم لها الا العلف و النطح، مات الرفيق الملحد الذي يفور ايمانا بالانسان، وعاش المدعون بالايمان يكفرون بالانسانية.. مات الذي بكى اصدقاء السلاح ومترجم العنجهية المرغوبة التي تليق للتعامل مع عينات من البشر لا يفهمون الا بالعصا، وبقي من بعده شامتون دون حق وشتامون بباطل!.

شخصيا احببته، واعانني حديثه لحفظ نار الثورة و الالتحاق بها كبيشمركة، تاركا سخف الاقرباء القريبين، الذين يتفننون بالكذب وخلق القصص و الالتحاف خلف الشعر و الدين لمدارة عوراتهم الشبيهة باعضاء الخنازير.. ذهب المناضل والرئيس الزعيم بطرف العالم لبلاد الزجاج اللماع و الارض الحمراء، قديس الشيوعية المكروه هنا، الاشتراكي الذي استقبل البابا، والذي عمل بحقول دونما تعال!

اغمض جفنه على عين ظلت تتحرك بين الاتجاهين وهي ترقب القلم يكتب المذكرات، تاركا عالم الدنيا يضج بتفسير نظريات الحكم ونقدها بينما هو حسم الخيار ربحا وخسارة في سبيل الثورة و الثوار.

قريبا يودع جيلنا كل قديسيه ليفرغ وقته امام ازبال البشر المنتشرة في الذكريات و امام العيون، القذرين او القذرون، لك ان تختار مرفوعا او منصوبا او حتى مجرورا للماء الاسن من افكار و افعال، كلها تجاوزها كاسترو وتجاوزها ادريس بارزاني ليشعلوا نار الثورة التي تدفئنا ولا زالت وتجعلنا نحس طعم الحكمة وشرف الصمت على من نقدر ان نسحق نواصيهم بقدرة، لكن جيل القادة اطعمنا الشرف قولا و موقفا وافعالا.. وداعا ايها الرفيق.