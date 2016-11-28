– November 28, 2016

عمار الحكيم .. ينتصر لأبيه – وليد كريم الناصري

كان للسيد “عبد العزيز الحكيم” زعيم البيت الشيعي السياسي، لما قبل عام 2009، نظرة تشخيص وتدقيق بضعف قوى الجيش العراقي بتشكيلاته، لأسباب كان يعزوها، بأن الجيش آنذاك حاله حال الشراكة السياسية، تشكل على قدر التمثيل، والوجود السياسي والعشائري للمكونات والطوائف والكتل، وهو بذلك يدين الولاء الى الإنتماء دون الوطن، فحرص على إطلاق مشروع “اللجان الشعبية” بحيث تكون قوة رديفة ومساندة للجيش العراقي،بعيداً عن الإنتماءات السياسية، وكان يُمني تلك اللجان، بمشروع يحفظ حقوقها وينظم واجباتها.

جوبه المشروع وقتها بالرفض، حتى من سياسيو البيت الشيعي، لأغراض شخصية، لا تهتم بشؤون وأمن البلد، اليوم وبعد تشكيل الحشد الشعبي، وأخذ دوره البارز على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، ثبت للجميع، صحة وصواب ما كان يدعوا اليه السيد” عبد العزيز الحكيم” وإن لم يعترفوا بذلك علناً! ولكون القانون أقر بمتابعة شخصية من “رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم” بما أقتضى حضوره للبرلمان! والتصدي للمماطلات والممانعات التي تعيق إقراره جال بخاطري إنه جاء ينتصر لوالده، وينصف العراقيين بنفس الوقت.

مع إقرار “قانون الحشد الشعبي” بتاريخ (26/11/2016) الذي تنص بعض مواده على (إعتبار فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي، كيانات قانونية، تتمتع بحقوقها المرصودة إليها، وتلتزم بواجباتها الموكلة إليها وتكون قوة ساندة ورديفة للجيش العراقي، تستدعى في حال الخطر، والكوارث الطبيعية والبشرية، لمهمة إنقاذ الشعب دون مسمياته، مع إعتبار خدمتهم هذه خدمة مشروعة، تحت أطر دستورية وقانونية مسجلة حكومياً، تحت جناح القائد العام للقوات المسلحة)، وهنا أثبت “الحكيم” قدرته وحنكته السياسية، في ترأسه للتحالف الوطني، إذا يعتبر هو أول قانون، يصوت عليه بأغلبية التحالف!

ما يلفت النظر أن الدول الغربية، شعوبها تتظاهر لإقرار قانون يخدم شرائح الشعب، وتقدم الدماء، وتحتفل حال إقراره، ولا أعتقد هنالك قانون أو مشروع وطني أقر، أعم وأشمل من “قانون الحشد الشعبي” وأكثر انصافا للشعب، لما يعطيه من مردود إيجابي، على ضمان حقوق الأغلبية السياسية والشعبية، وينصف أبناء الحشد الشعبي، الشهداء منهم والجرحى، والذين لازالوا يجاهدون تحت مسميات فصائله وتشكيلاته، ولم نلحظ للشعب العراقي، أي وجود أو تفاعل مع اقرار القانون…!

متى ما تمتع غالبية الشعب، بالثقافة السياسية التي تتمتع بها شعوب الدول الأخرى، وتحرر من قيود الإنتماءات اللاوطنية، عندها نستطيع ان نلحظ ذلك التفاعل، منذ بداية الدعوة الى تشكيل “لجان شعبية” ما قبل 2009، وإذا ما إفتقرنا تلك الثقافة سابقاً، فعلينا اليوم إستجماعها في نفوسنا، لنكون شعب على مستوى المسؤولية، يشخص ما يضره وما ينفعه، بعيداً عن شعارات الاحزاب والكتل الخداعة…..كفنا لا مبالاة.. كفانا دماءاً تسيل… كفانا أرواح تزهق…كفانا أموال تنهب.. ولنقف مع الوطن وقفة جادة.