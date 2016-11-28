– November 28, 2016

القطعات تضبط مستودع معلومات داعش في الموصل

(الزمان) تحصل على وثائق تكشف مشتري السبايا وأسماءهم

بغداد – محمد الصالحي

استولت مديرية الاستخبارات العسكرية على أكبر مستودع معلوماتي لداعش يضم وثائق غاية في الاهمية بينها عقود زواج قادة التنظيم وعقود مصادرة الاموال والعقارات في الموصل فضلا عن مستندات بيع وشراء الضحايا الايزيديات وغيرهن ممن اطلق التنظيم عليهم تسمية السبايا.

فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير قرية التركمانية الجنوبية الستراتيجة في تلعفر.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنوا من الاستيلاء على أكبر مستودع لخزن الوثائق المهمة والخطرة والحساسة تعود لداعش فضلا عن حاسبات وطابعات وكتب تروج لأفكارهم المتشددة المتطرفة).وأضاف أن (الوثائق تحتوي على قيمة عالية من المعلومات عن المجاميع الإرهابية وأسمائهم وعناوينهم من الذين يتاجرون بالأراضي التي تمت مصادرتها وسلبها من الشبك والمسيحيين والتركمان والشيعة الذين تم تهجريهم أو عند هروبهم من قرى سهل الموصل).وتابع البيان ان (السجلات والوصولات والعقود التي تم العثور عليها أشارت إلى مبالغ بملايين الدولارات كانت تستوفى جراء بيع الدور والأراضي السكنية والزراعية المصادرة حيث تذهب أغلب تلك الأموال لشراء الأسلحة والاعتدة والمتفجرات والمواد التي تدخل في عمليات التفخيخ لاستهداف المدنيين وقواتنا الأمنية).وتابع ان (المديرية ما زالت تقوم بعمليات دراسة وتحليل وأرشفة تلك الوثائق لغرض استخدامها كمبرز جرمي ضد الجماعات المتعاونة والداعمة لتنظيم داعش لغرض أحالتهم للقضاء في حالة إلقاء القبض عليهم).وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (الوثائق تحتوي على سندات بيع الضحايا السبايا بالاسعار والاسماء اضافة الى اجهزة تخزين معلومات ستساعد كثيرا في تعجيل حسم المعركة).وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان تقلته (الزمان) امس ان (قوات الحشد حررت قرية التركمانية الجنوبية جنوب تلعفر).واضاف ان (ذلك جاء بعد قتل مجموعة من عناصر داعش ضمن مايسمى كتيبة المهاجرين التابعة لولاية نينوى).وتابع ان (قوات الحشد الشعبي نجحت بإجلاء عشرات المدنيين من قرية التركمانية الجنوبية جنوب غرب الموصل).وقال مصدر امس ان ( قوات الحشد مستمرة في تقدمها صوب قرية مفلكة حيث نجحت في قتل العشرات من عناصر داعش فضلا عن تفجير سيارة مفخخة خلال تقدمه باتجاه القرية).وذكر قائد المحور الجنوبي لتحرير الموصل قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشرطة الاتحادية قتلت 5 من قيادات داعش بينهم شيشاني الجنسية اثر قصف صاروخي استهدف مقرا لهم في تلال قرية ابوسيف المطلة على مطار الموصل).وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح امس ان (عملية اقتحام الساحل الأيمن ستكون قريبة وسنزف بشرى النصر معها).وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (طائرات اف 16 قصفت مواقع ستراتيجة في قضاء تلعفر اسفر عن تدمير مخازن للسلاح وصناعة العبوات الناسفة فضلا عن قتل من فيها من الإرهابيين).واضاف ان (طائرات القوة الجوية تستمر بتنفيذ واجباتها المتعددة في تحطيم ومطاردة الإرهابيين في جميع محاور القتال وتقديم الإسناد اللازم لجميع القطعات المقاتلة).وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (المحور الجنوبي الغربي لقطعات الشرطة الاتحادية مستمرة في عمليات التفتيش والتطهير من العبوات الناسفة).وأضاف أن (القطعات مستمرة بالتوغل داخل حي الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين وتحرير حي الانساب ومستمرة بتطهير الطرق والمباني للمناطق).وأوضح البيان (اما بالنسبة لمحور الزاب الذي تمسكه قطعات الفرقة الاولى وقيادة عمليات نينوى فقد تم تطهير المناطق المحررة من العبوات الناسفة واجراء التحصينات على طريق الكوير- موصل).وأشار إلى أن (قوات مكافحة الإرهاب في المحور الشرقي ما زالت القطعات مستمرة بعملية تطهير مناطق البكر والزهور والاخاء 2 وتطهير احياء القاهرة والنهضة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها والقيام بعمليات التطهير والتفتيش للاحياء المحررة والبالغه 21 حيا).مبينا أن (المحور الشمالي لقطعات فرقة المشاة 16 فتم الاستمرار بعمليات التفتيش للمناطق المحررة).مشيرا الى ان (المحور الغربي لقطعات الحشد الشعبي تمكنت فيه القطعات من تحرير قرية المويلحات وقرية تل فارس الشمالي غرب الخط الاستراتيجي مع الاستمرار بتطهير المناطق المحررة وتحصين وتأمين الطرق).وقال مصدر في كتائب حزب الله امس ان (مجرمي داعش حاولوا الفرار برتل يضم نحو 100 عجلة مختلفة من قضاء تلعفر باتجاه سوريا بهدف فك الخناق وكسر الطوق المحكم الذي تفرضه قوات من الحشد الشعبي عليهم في القضاء منذ انطلاق عمليات المحور الجنوبي الغربي لتحرير مدينة الموصل).واضاف أن (قوات لواء الطفوف التابع للعتبة الحسينية والتي مسكت ارض قرية خرابة الجحش بعد تحريرها من قبل كتائب حزب الله في وقت سابق انسحبت انسحابا تكتيكيا من القرية مساء امس السبت، لمباغتة عناصر داعش من نقاط كتائب حزب الله الدفاعية واوقعت بالعدو اكبر الخسائر بالارواح والمعدات). وفي كركوك قال مصدر امس ان (عنصراً في قوات البيشمركة اصيب بنيران قناص من تنظيم داعش في قرية العطشانة ضمن محور في قضاء داقوق ).واضاف ان (قوة امنية اخلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج). وفي الانبار قال مصدر امس ان (انتشارا مكثفا لقوات الجيش جرى في وقت متاخر من ليل الاحد بمنطقة الطاش بعد ورود انباء افادت بنية داعش ارسال سيارات مفخخة لزعزعة استقرار مناطق الرمادي).