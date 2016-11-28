– November 28, 2016

العلوي ينتهي مع تأليف (حزن الملوك)

بغداد – الزمان

انتهى المفكر السياسي الكبير حسن العلوي من وضع اللمسات الأخيرة لكتاب جديد ينوي دفعه الى الطبع قريبا في بغداد. وقالت مصادر مقربة من العلوي الذي غالبا ما تثير مؤلفاته جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والسياسية ان (العلوي انتهى من تأليف كتاب بعنوان حزن الملوك سيستعرض فيه لمحات اجتماعية من حياة الملوك الهاشميين بمناسبة الذكرى المئوية لثورة الشريف حسين بن علي) .

وأضافت (ان المؤلف سيقدم وقائع ومشاهد تاريخية لا تخلو من التحليل العميق لحياة الملوك الهاشميين بدءا من الملك حسين مرورا بالملك فيصل الأول وانتهاء بالتجربة الأردنية).

ويتوقع ان تتولى دار نشر كبرى طبع الكتاب الذي يصار الى الاحتفال باطلاقه في موقع المقبرة الملكية في الاعظمية ببغداد.