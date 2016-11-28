– November 28, 2016

توزيع أراض بين ذوي شهداء الصحافة

النزاهة تطلق حملة تطوّعية لمكافحة الفساد

بغداد- شيماء عادل

تستعد هيئة النزاهة لأطلاق حملةً إعلامية تطوعية تهدف إلى تحقيق معايير الوظيفة العامة تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس أن (برنامج الحملة التي ستنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد سيتضمن تنظيم مسيرةٍ تضامنية فضلاً عن تنظيم سلسلة ندوات وورش عمل وملتقيات في عموم المحافظات لشرح سلوكيات وأخلاقيات الوظيفة العامة بعدها إحدى أهم ركائز الخدمة العامة المقدمة إلى المواطنين من موظفي القطاع العام والتي تسعى الحكومة جاهدة من خلال برامج معَدة لهذه الغرض لتسهيل حصول المواطن عليها بأقل جهد ممكن).ملفتا الى ان (دائرة العلاقات وبالتعاون مع المنظَّمات غير الحكومية في الهيئة شرعت بالإعداد والتحضير لإطلاق الحملة تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من الشهر المقبل حيث عقدت الدائرة سلسلة لقاءاتٍ واجتماعاتٍ مع الجهات المعنيَّة في مؤسسات الدولة ومكاتب المفتـشين العموميين فضلاً عن اللقاء برؤساء وممثِّـلي المنظَّمات غير الحكومية والاتِّـحادات والنقابات الوطنية).وقال مصدر في نقابة الصحفيين لـ (الزمان) امس ان (النقابة ستقيم نشاطا مشتركا مع الهيئة للتثقيف في مكافحة الفساد).واضاف ان (النشاط سيعقد في الساعة 11 من يوم الخميس المقبل بالتزامن مع نشاط خاص بالنقابة لتوزيع قطع اراض بين شهداء الصحافة).واحيا العشرات من الصحفيين والاعلأميين والنخب السياسية في محافظة كركوك اربعينة الصحفي التركماني الشهيد احمد هاجر اوغلو مسؤول قسم الاخبار في فضائية توركمن ايلي الذي اغتيل بنيران قناص تابع لعناصر داعش اثناء التعرض على مركز المدينة.وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في بيان تلقته (الزمان) امس (حضرنا لأحياء اربعينية الشهيد اوغلو الذي هو شهيد للصحافة التركمانية والذي نذر حياته لأجل الحقيقه وفضح عصابات داعش).