– November 28, 2016

رفض الإخلاء مفضلاً الشهادة – فـلاح المرســومي

لم يكن الشاب أحمد جواد حلبوص إلا نتاج تربية أسرية جامعة سليمة دين وشجاعة وأخلاق ، فما كان منه هو أيضاً إلا أن يكون من السابقين في مقاتلة داعش حين دنست أقدامه أرض العراق ليلتحق مقاتلاً في صفوف أحدى صنوف جيشنا البطل ويكون له شرف مقاتلة وطرد العدو في عمليات ” قادمون يانينوى ” وفي إحدى المعارك كان قد توسم جسده الطيب بجرح إطلاقة رصاصة لم تثنه عن مواصلة القتال رافضاً الاخلاء والتمتع باجازة مرضية منحت له حين الاصابة مفضلاً أحدى الحسنيين ان يكون دمه الطاهر عربون النصر، عزة في هذه الدنيا ، وكرامة في الجنة في الآخرة ، فكان له ما أراد بعد يومين من إصابته حين سقط رفيق سلاحه مصاباً بطلقة قناص على مسافة منه فزحف حتى وصل اليه ليقوم بسحبه واخلائه لمكان آمن يعالج فيه ، لكن كان قد فضّل الله له الشهادة بطلقة قناص أصابته هو الآخر لتتوحد روحه بروح رفيقه في صعودها الى بارئها مظلّلة باجنحة الملائكة حتى تتفيأ بظل عرش الله الى يوم القيامة ، هنيئاً لك ” أحمد ” الشهادة وهنيئاً لكل بطل عراقي غيور ، وهنيئاً لأمٍ ولدتك وأبت إلا أن تكون وأنت وحيدها وأياها في الفردوس الأعلى مع زوجتك وأم ولديك الصغيرين وثالثهما بنت تكبرهما كورد الياسمين ، كيف لا وهي التي سمعتك لحظة استشهادك تهمس في أذنها .. لا تحزني يا أمي ،، ولدتني من نسبٍ أكرمِ / إفرحي بشهادتي فأنا ،، وأياك بالجنة نلتقي ، وصدق الله الذي وعدهم بالجنة في قوله الحق بكتابه الكريم ” إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيَقتُـلون ويُقتـَلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ” (111) التوبة.