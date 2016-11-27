بي.ام.دبليو تطرح نسخة مطورة من سيارتها الكهربائية

– November 27, 2016

فرانكفورت -(رويترز) – نشرت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية الأسبوعية نقلا عن مصادر في شركة بي.ام.دبليو أن الشركة المصنعة للسيارات الفارهة تعتزم طرح نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية i3 العام المقبل بتصميم حديث وبطارية تعمل لمسافةأطول.

وذكرت الصحيفة أن بي.ام.دبليو ستجري تعديلات على مقدمة السيارة ومؤخرتها وتزويدها ببطارية تعمل لمسافة أطول من الحد الأقصى الحالي البالغ 300 كيلومتر وأضافت أن الزيادة ستقل عن 50 في المئة.

وترددت بي.ام.دبليو في الإسراع بخطى تطوير سيارتها الكهربائية الجديدة نظرا لأن الاستثمار الباهظ السابق لم يجلب سوى مبيعات ضعيفة إذ تم بيع 25 ألف سيارة فقط من طراز i3 العام الماضي. وسعياً لزيادة المبيعات رفعت بي.ام.دبليو مدى البطارية في السيارة i3 سيتي بنسبة 50 في المئة العام الجاري.