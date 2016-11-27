عاصفة تقتل بالسكتة الصدرية 

– November 27, 2016

سيدني-(رويترز) – قالت حكومة ولاية فكتوريا الأسترالية الأحد إن شخصا سادسا توفي في مدينة ملبورن بعد أن تسببت عاصفة في إصابة الآلاف بأزمات صدرية.

ويوم الاثنين الماضي سقطت أمطار غزيرة وهبت الرياح مع بلوغ موسم الربيع ذروته في ولاية فكتوريا الجنوبية مما سمح بزيادة عدد حبوب اللقاح في الجو الأمر الذي يسبب حساسية لدى البعض. وقال متحدث باسم وزارة الصحة بالولاية «كانت هذه حوادث غير متوقعة ومحزنة وتواصل المستشفيات علاج 12 شخصا من أمراض تنفسية وحالات أخرى ذات صلة هذا إلى جانب المرضى في وحدات العناية المركزة.»

وأضاف أن خمسة مرضى ما زالوا يتلقون العلاج في الرعاية المركزة في المستشفيات بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وذكرت الوزارة أن المستشفيات عالجت أكثر من 8500 مريض يومي الاثنين والثلاثاء .