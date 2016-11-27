ممثل الأمم المتحدة يبحث مع الحكيم التسوية التاريخية

– November 27, 2016

الفياض:الحشد الشعبي سيحاكي جهاز مكافحة الارهاب في إدارته

بغداد – كريم عبد زاير

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، الأحد، أن قوات الحشد الشعبي ستُدار وفق السياقات التي يدار بها جهاز مكافحة الإرهاب، و أشار الى أن رتب قادته ستخضع لإعادة التصنيف، مؤكداً أن بنية الحشد الشعبي «لاتخضع للمسميات السياسية». وقال عضو من اتحاد القوى امس ان التبريرات القانونية التي تبدو في بعضها منطقية سوف تضرب عرض الحائط وتحدث الخروقات كما حصل مع الدستور العراقي نفسه . وقال الفياض وهو مستشار الامن القومي ايضاً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الهيئة أحمد الاسدي، عقد في مقر الهيئة في بغداد ، إن «قانون هيئة الحشد الشعبي نصَّ على إدارة الحشد وفق سياقات جهاز مكافحة الإرهاب، حيث يؤدي الأدوار المطلوبة منه على أن يكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة». ويذكر ان جهاز مكافحة الارهاب خضع لاشراف امريكي في حين ان المليشيات المنضوية في الحشد جرى تدريبها باشراف ايراني . فيما اعتبر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، الأحد، أن إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي سيكون ضامناً لحقوق منتسبيه وسينظم عملهم، فيما أشار إلى أنه لا طريق أمام العراقيين في مرحلة ما بعد تنظيم «داعش» سوى التسوية .

وقال الحكيم خلال استقباله ممثل الأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، بحسب بيان تلقت الزمان نسخة منه، إن «إقرار مجلس النواب لقانون هيئة الحشد الشعبي سيكون ضامناً لحقوق منتسبيه وسينظم عملهم».

وأضاف، أن «القانون سيكون ضامناً لحقوق من لبى النداء وانضوى تحت راية الحشد الشعبي وسيرعى شهداءهم بالإضافة إلى تنظيم عمل هذه القوة العسكرية الوطنية الضاربة ضمن المنظومة الوطنية وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة».

‏‎وبين الحكيم، أنه «لا طريق أمام العراقيين في مرحلة ما بعد داعش سوى التسوية»، منوهاً إلى أن «قادة التحالف أعلنوا تأييدهم لهذه التسوية التي فيها مبتنيات بناء الدولة على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة».

‏‎من جانبه، أشار كوبيتش إلى «طبيعة الاهتمام البارز الذي حظيت به مبادرة التسوية التأريخية لدى الفرقاء»، موضحاً أنه استمع «لوجهات نظر مختلفة حولها مبدين اهتمامهم ودعمهم لنجاحها».