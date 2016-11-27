قوات الأسد تسيطر على منطقة ثانية في حلب واستسلام المعارضة في خان الشيح

– November 27, 2016

نقل جرحى تفجير لداعش من سوريا الى مشافي تركيا

بيروت – اسطنبول – الزمان

قال الجيش السوري الخاضع لسلطة الرئيس بشار الاسد، الأحد ،إنه سيطر على ثاني منطقة سكنية في شرق حلب الذي تهيمن عليه المعارضة خلال يومين. وقال الجيش في بيان إنه وحلفاءه استعادوا «السيطرة على حي جبل بدرو بحلب» القريب من حي مساكن هنانو الذي سيطر عليه أمس الاول السبت. وقالت مصادر أمنية وطبية إن انفجارا هز أحد الشوارع في بلدة الراعي بشمال سوريا اليوم الأحد فيما يعتقد أنه تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش ،وإن 12 مصابا أغلبهم من الأطفال نقلوا لمستشفى تركي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن الجيش التركي قوله في وقت سابق الأحد إن متشددي داعش أطلقوا صاروخا في منطقة الخليلية الواقعة في ذات المنطقة من شمال سوريا تسبب في ظهور أعراض استنشاق «غاز كيماوي» على 22 مقاتلا منالمعارضة السورية. وبلدة الراعي الواقعة على بعد كيلومترين جنوبي إقليم كلس الحدودي التركي تقع في منطقة تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من تركيا بعد استعادتها من يد داعش خلال عملية (درع الفرات) التي بدأت في أغسطس آب.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور لكن وكالة دوجان التركية للأنباء نقلت عن مصادر محلية قولها إن الانفجار وقع بسبب سيارة ملغومة وتسبب في مقتل عدد من السوريين. واستهدف الهجوم الصاروخي مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا الذين يحاصرون مدينة الباب الخاضعة لسيطرة داعش منذ أيام. ومدينة الباب هدف أساسي في عملية (درع الفرات) التي تهدف إلى طرد المتشددين من الجانب السوري على الحدود معتركيا. وتقع الباب على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الراعي.

وذكرت صحيفة حريت على موقعها على الإنترنت أن 22 من مقاتلي المعارضة نقلوا إلى مستشفى في إقليم كلس الحدودي التركي للاشتباه في إصابتهم بتسمم كيماوي بعد أن عانوا من إعياء مستمر وصداع حاد في أعقاب هجوم الخليلية. وقالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة السورية إن مقاتلي المعارضة سلموا أسلحتهم الثقيلة في بلدة جنوب غربي دمشق الأحد في إطار اتفاق عقدوه مع الحكومة لفتح ممر آمن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة .

ومن خلال سلسلة لما يطلق عليها اتفاقات «تسوية» وهجمات عسكرية واصلت الحكومة السورية المدعومة بقوة جوية روسية ومقاتلين تدعمهم إيران قمع المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ضواحي العاصمة.

وقال مقاتلو المعارضة الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد وحكومته إن الاتفاقات جزء من استراتيجية ترحيل قسري لكافة سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بعد أعوام من الحصار والقصف.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يوجد 12 ألف شخص محاصرين في بلدة خان الشيح التي تضم مخيما للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق منذ أعوام .

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن بيان صادر عن الجيش «لوحظت أعراض التعرض لغاز كيماوي على 22 مقاتلا في أعينهم وأجسادهم نتيجة لصاروخ أطلقه داعش» مستخدما اسما شائعا للتنظيم.

وقالت وسائل إعلام أخرى إن فرق الإغاثة التابعة لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أجرت عدة اختبارات على مقاتلي المعارضة المصابين بحثا عن آثار مواد كيماوية.

وقال الجيش إن المقاتلات التركية دمرت أربعة أهداف داعش في منطقة أنيفاه قرب الباب خلال الأربع العشرين ساعة الماضية وإن مقاتلا من المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتل وأصيب 14 آخرون في اشتباكات.