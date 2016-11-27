ثلاثة أسباب دعتنا الى إرسال طائرات لإطفاء الحرائق في اسرائيل

– November 27, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

قال مصدر برئاسة الجمهورية بمصر للزمان ان قيام مصر بارسال طائرتين هيلكوبتر مصريتين للمساعدة فى اطفاء حرائق اسرائيل مساء جاء عندما امتدت الحرائق الى مناطق يسكنها عرب اوشكت على الانهيار، كما ان مصر ارادت ان لا تترك الساحه لتركيا بعد قيامها بمساعدة اسرائيل فضلا عن السبب الثالث وهو قيام السلطة الفلسطينية نفسها بتقديم تلك المساعدات .

فى السياق ذاته اكد نائل عزة المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى فى اتصال اجريناه معه ان قيام السلطه الفلسطينيه بارسال مساعدات لاسرائيل جاء من منطلق انسانى ولبيان مدى سماحة الاسلام وعن ردود فعل الشارع الفلسطينى تجاه تلك الخطوة قال انه شئ طبيعى ان يكون هناك ردود فعل متباينة بين رافض ومؤيد. ومن ناحية اخرى هاجم عدد من علماء الازهر فتوى الشيخ القرضاوى بتحريم العمليات الاستشهادية ضد اسرائيل وقال محمد زكى بدار امين اللجنه العليا للدعوة ان فتاوى القرضاوي تثير الفتنة لانه سبق ان اباح تلك العمليات . مع اقتراب المؤتمر السابع لحركة فتح ،اكد ايمن الرقيب القيادى بحركة فتح ان محمد دحلان القيادى المفصول بالحركة وصل الى الاردن لاجراء مشاورات مع المسئولين الاردنيين حول المؤتمر القادم لحركة فتح بالضفة الغربية بعد ان رفضت السلطات الاردنية استضافة المؤتمر فى العاصمة الاردنية دون وجود دحلان وبعض القيادات المفصولة فضلا عن عدم موافقتها على عبور اى عضو يأتى من الخارج الى الضفة عبر اراضيه .

فى السياق ذاته اكد مصدر امنى رفيع المستوى ل (الزمان )ان قيام مصر باستضافة عناصر محسوبة على دحلان فى مؤتمر عين السخنه لا يعنى توجها مصريا ضد ابو مازن والذى تعتبره مصر الرئيس الشرعى للسلطة الفلسطينية ولكنها فى نفس الوقت توجه رسالة لابو مازن بان مصر حريصةعلى وحدة حركة فتح ولديها رغبة فى عودة المفصولين للحركه حتى يمكن مواجهة حركة حماس فى اى انتخابات قادمه .

فيما اكدت مصادر فلسطينية بالقاهرة ان موضوع عودة محمد دحلان لن تناقش من قريب او بعيد خلال المؤتمر القادم للحركة والذى يخضع للمحاكمة امام القضاء الفلسطينى فى القضايا المنسوبة اليه .واكد د / بركات الفرا عضو المجلس الثورى لحركة فتح ان المؤتمر ياتى كاستحقاق تنظيمى حيث من المفترض ان يعقد كل 5 سنوات حسب النظام الاساسى للحركة ويعرض عليه تقرير اللجنه المركزيه لتوضيح الاخفاقات والنجاحات خلال الفترة الماضيه، فضلا عن عرض البرنامج السياسى واضاف انه من المنتظر ان يشهد المؤتمر القادم تغييرات هامه فى القيادة الحالية بدخول دماء شابة جديدة الا انه لا بديل عن قيادة ابو مازن لحركة فتح .