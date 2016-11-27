 الإخوان يتصدرون الفائزين في انتخابات الكويت وتراجع للنواب الشيعة والموالين

– November 27, 2016

الكويت – الزمان

شكرأمير الكويت كبار القيادات في الدولة على «الجهود الكبيرة التي بذلتها وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين الكرام من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2016 بكل سهولة وهدوء ويسروشفافية.»

فيما أسفرت الانتخابات البرلمانية التي عقدت أمس السبت في الكويت عن فوز ملحوظ للمعارضة وفي مقدمتها الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) فيما تراجع تمثيل النواب الشيعة إلى ستة نواب في المجلس الجديد مقارنة مع تسع نواب فيالمجلس السابق وانخفض عدد مؤيدي الحكومة بشدة. وقدر محللون عدد المعارضين الإسلاميين والليبراليين والمستقلين والقبليين في المجلس الجديد بنحو عشرين نائبا من إجمالي النواب البالغ عددهم 50 نائبا في مؤشر واضح على رفض شرائح واسعة من الشعب الكويتي للقرارات التي اتخذتها الحكومةتحت مظلة البرلمان السابق لاسيما المتعلق منها بالتقشف وتقليص دعم الخدمات. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نسبة التغيير في مقاعد مجلس الأمة الجديد بلغت ستين في المئة مقارنة بالمجلس السابق الذي سيطر النواب الحكوميون على الغالبية العظمى لمقاعده.

وعاد عدد من النواب المعارضين الذين قاطعوا الانتخابات التي جرت مرتين خلال السنوات الأربع الماضية فيما مني اثنان من الوزراء الثلاثة الذين اختاروا خوض غمار الانتخابات بالفشل ونجح الثالث. كما مني التيار السلفي المؤيد للحكومة بخسارة فادحة.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز عدد من الوجوه الشابة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات وحصلت على مراكز متقدمة جدا معبرة عن مفاجأة تعكس الرغبة الشعبية في التغيير.

ونجحت أيضا النائبة السابقة صفاء الهاشم وهي ليبرالية مستقلة في اقتناص مقعد وحيد للمرأة في البرلمان الجديد. ووصف رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي أعيد انتخابه مرة أخرى المرحلة المقبلة بالحساسة والحرجة والمهمة جدا لكنه عبر عن سعادته بحجم المشاركة الذي وصفه بالكبير من قبل المواطنين في الانتخابات .

وقال الغانم لرويترز إن «أي أمر نريد أن يكون فيه تقدم أو تنمية أو تطوير لابد (له) من الأساس. والأساس لأي من هذه الطموحات هو الاستقرار السياسي.»

وأضاف أن المجلس الجديد يجب أن يكون «حكيما يثبت الاستقرار السياسي حتى تبنى على قاعدة الاستقرار طموحات المواطنين.»

وحول وجود معارضة قوية في المجلس الجديد قال الغانم إن «كل التوجهات السياسية مطلوب أن تبدي وجهة نظرها في قاعة عبدالله السالم (قاعة البرلمان).. لكن يجب على الجميع أن يحاول الحفاظ على الاستقرار السياسي. وأن يكون هدفه تنمية البلد بمافيه مصلحة البلاد والعباد وليس أهدافا أخرى.»

وخلال الحملة الانتخابية صب المرشحون جأم غضبهم على المجلس السابق الذي كان يوصف بأنه صديق للحكومة وتم في عهده تمرير كثير من القرارات غير الشعبية ومنها خفض الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار البنزين والمحروقات وزيادة تعرفة الماءوالكهرباء.

وتحت ضغط الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة لجأت الحكومة خلال السنتين الماضيتين وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي لإجراءات تقشفية نالت من شعبيتها وشعبية النواب المؤيدين لها.

وكانت المعارضة النيابية الكويتية فازت بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في فبراير شباط 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وقال إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت لرويترز إن الحملة الانتخابية أوضحت أن «بعض القرارات الحكومية التي اتخذت في الفترة السابقة كانت قرارات ليس لها شعبية بين المواطنين.»

ومن هذه القرارات رفع أسعار البنزين بما يزيد عن 80 في المئة لبعض الأنواع وسحب الجنسيات من بعض المواطنين وهي قضية مثيرة للجدل حيث تقول الحكومة إنها لا تسحب الجنسيات إلا ممن اكتسبوها بطرق غير شرعية .

وقال الهدبان إنه «تم توجيه اللوم للنواب الذين كانوا في المجلس ولم يعترضوا على هذه القرارات.. فتم في تصوري معاقبة هؤلاء النواب.»

وقال محلل سياسي آخر لرويترز مفضلا عدم الكشف عن اسمه نظرا لمقاطعته للانتخابات إن «المزاج الانتخابي كان معارضا في هذه الانتخابات ولم يكن هناك رضا عن المجلس السابق.»

وحول عودة نواب الحركة الدستورية الإسلامية للبرلمان وتحقيق فوز واضح بعد المقاطعة قال الهدبان إن مقاطعة الحركة للمجلسين السابقين «خدمتها» ولو كانت شاركت فيهما واعترضت على القرارات الحكومية لخدمها ذلك أيضا.

وحول الضغط الإقليمي والعربي على تيار الإخوان المسلمين قال الهدبان «إن الشعب الكويتي غير مقتنع بما أثير.»

وأضاف أن «تنظيم الإخوان موجود منذ الخمسينات في الكويت.. وكلما زادت الاتهامات من قبل الأنظمة العربية تجاه الإخوان كلما تعاطف الناس معهم.»

ولم يتم الإعلان بعد عن الأرقام الرسمية للمشاركة لكن كان ملحوظا تزايد الإقبال على التصويت مع عودة المعارضة للمشاركة وتزامن الانتخابات مع تحسن الطقس بشكل كبير وميله للبرودة مع تساقط خفيف للأمطار في بلد يقاسي صيفا شديد الحرارة.