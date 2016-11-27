– November 27, 2016

أمن البرلمان يناقش إحتياجات تسليح القوة الجوية في موازنة العام المقبل

القطعات تحرّر 15 قرية ومنطقة والمشتركة تحاصر داعش من جميع جهات الموصل

بغداد – علي الموسوي

حررت القطعات المشتركة حي الامن وشقق الخضراء والكرامة في مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوقها ، فيما تمكنت القوات من قتل العشرات من عناصر داعش ضمن عمليات قادمون يا نينوى، وسط توقعات بحسم المعركة عسكريا خلال مدة لا تتعدى الشهر المقبل.وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (افراد جهاز مكافحة الاٍرهاب حرروا حي الأمن وشقق الخضراء والكرامة بالكامل ورفعوا العلم العراقي فيها وسيطروا على هيئة اذاعة الموصل القديمة).وأضاف أن (طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية اسفرت عن تدمير عجلة وقتل اربعة ارهابيين بداخلها بضمنهم قيادي بداعش يدعى ابو انس الشيشاني في قرية الشمسيات ضمن المحور الجنوبي الشرقي اضافة الى تدمير ثلاث مفارز هاون في قرية جليخان).ولفت البيان الى أن (قطعات الفرقة المدرعة التاسعة قتلت بنيران دباباتها ستة ارهابيين ودمرت دراجتين ناريتين وأحرقت كرفاناً للدواعش وقتلت من فيه ضمن المحور الجنوبي الشرقي).مشيراً الى أن (قيادة الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش كرمت المقاتل رئيس عرفاء صياد الدواعش بعد قتل ارهابيين اثنين ليصبح عدد الذين قتلهم بقناصه 24 داعشيا).وقال القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي في تصريح امس ان (قوات الحشد حررت 15 قرية ومنطقة في المرحلة الخامسة من عمليات تحرير غرب الموصل).وأضاف أن (العمليات العسكرية مستمرة للوصول إلى ناحية تل عبطة التي تعد أهم مراكز قيادة داعش في غرب نينوى). وقال مصدر امس ان (التنظيم دخل في إرباك حقيقي ولاسيما في الساحل الأيسر من الموصل بعد تدمير طائرات التحالف الدولي الجسور الرئيسية على نهر دجلة التي تربط الساحل الأيسر بالساحل الأيمن للموصل الأمر الذي شكل تهديدا كبيرا لديمومة وصول الأسلحة والعتاد والمقاتلين لخطوط التماس المباشرة في الساحل الأيسر).وأضاف ن (داعش عمد إلى فرض ورقة تحمل توقيع الختم الأحمر الصادر عن التنظيم لأي من عناصره للسماح بالعبور من الساحل الأيسر إلى الأيمن عبر نهر دجلة من خلال زوارق أعدها داعش لمواجهة أزمة تفجير الجسور الرئيسية).ملفتا إلى أن (الختم الأحمر يعطي للبعض استثناءات محددة).وتابع المصدر أن (فرض داعش إجراءات مشددة على عبور النهر جاء بسبب مخاوف من هروب جماعي للتنظيم بعدما أصبح الساحل الأيسر في حكم المحاصر من القوات الأمنية من كل الجهات ولم يتبقَ سوى نهر دجلة أمامهم للعبور إلى الضفة الأخرى).وقال النائب عن المحافظة أحمد الجبوري في تصريح امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما يحتاج إلى الحشد الشعبي في تحرير مدينة الموصل سيزج به). مؤكدا (حسم مشاركة الحشد الشعبي المحلي في عملية اقتحام الموصل من المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي مع القادة).وأضاف (سنحتاج قوات الحشد الشعبي في عملية التطويق المباشر لمدينة الموصل ولاسيما من الجهة الغربية)، مشيرا إلى أن (الحشد اصبح مؤسسة أمنية شعبية رديفة تخضع لقوانين الدولة العراقية وليس جيشا رديفا).وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش اقدم على نقل 66 معتقلا في سجونه بمدينة الموصل الى الحدود التركية لأسباب مجهولة)، مبينا أن (طريق صحراء البعاج عبر سوريا مغلق من قوات الحشد الشعبي).وأضاف أن ( التنظيم ما زال يعتقل الاف السكان في عدد من السجون التابعة له في الموصل).وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (طائرات التحالف الدولي نفذت ضربات جوية استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن).وأشار الى ان ( ضربة جوية اخرى دمرت معملاً لتفخيخ وتدريع العجلات وتصميم العبوات والأحزمة الناسفة في قضاء راوه بالانبار كما دمرت أيضاً ورشة لتصنيع العبوات الناسفة في قرية بكي قوت بقضاء تلعفر في نينوى).ووفقا لتقارير فقد توقع خبراء عسكريون حسم معركة نينوى عسكريا قبل نهاية الشهر المقبل، مستبعدين ان يكون هناك دور للرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب على سير المعارك.وعودة الى الانبار قالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوة من الحشد العشائري قتلت 15 عنصراً من مجاميع داعش في منطقة المدهم).وأضاف (كما تم تدمير ثلاث عجلات ومعمل تفخيخ وعبوات ناسفة والاستيلاء على اسلحة واعتدة في المنطقة). وذكر بيان لقيادة عمليات الجزيرة والبادية امس ان (قطعات العمليات بالتعاون مع الفرقة السابعة وابناء العشائر نفذت عمليات تفتيش واسعة حول منطقة كبيسة تم خلالها اعتقال مطلوبين والعثور على اكداس من العبوات وتدمير مقرات مخبأة لداعش). الى ذلك ضيفت لجنة الامن والدفاع النيابية قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمة أمين بشأن عقود تسليح القوة الجوية واحتياجاتها ضمن موازنة العام المقبل . وقال عضو اللجنة النائب محمد ناجي في تصريح امس إن (اللجنة ضيفت امين إضافة إلى عدد من قيادات القوة الجوية للتباحث بشأن احتياجاتهم ضمن الموازنة المقبلة وعقود التسليح)، مبيناً أن (أمين قدم تقريراً بشأن واجبات ونشاطات القوة الجوية خلال المرحلة الماضية ). وأضاف ناجي ان (اللجنة ستتابع احتياجات القوة الجوية بغية تبنيها في مجلس النواب وتوفيرها لهم). من جانبه قال أمين ان (دعم وتطوير القوة الجوية بحاجة الى جهود وتخصيصات مالية للنهوض بها). وتابع (لدينا عقود عديدة بعضها وصل منها كطائرات اف 16 التي وصلت منها 14 طائرة ومازالت 10 اخرى في الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى عقد الطائرات الكورية). ورجح نائب رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري التصويت على موازنة2017 الخميس المقبل . وقال الساري في تصريح امس ان ( اللجنة لم تكمل نقاشاتها بشأن قانون الموازنة). مرجحا ان (يكون التصويت على الموازنة الخميس المقبل). فيما اعادت لجنة التعليم النيابية انتخاب النائب شيركو ميرزا رئيسا لها. وقال مصدر في تصريح امس ان (اللجنة اعادت انتخاب النائب ميرزا رئيسا لها والنائب جنيد عبد الكريم نائبا لرئيس اللجنة وعبير الحسيني مقررة له).